BYD lansează în Europa două modele noi din gama ATTO 2, acoperind atât segmentul electric, cât și pe cel al hibridelor plug-in, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

ATTO 2 Comfort devine versiunea de top a SUV-ului electric compact, cu o baterie mai mare și autonomie extinsă, în timp ce ATTO 2 DM-i introduce tehnologia Super Hybrid DM pe un model din clasa B-SUV, oferind până la 1.000 km autonomie combinată.

Deși dimensiunile îl plasează în zona SUV-urilor compacte, noul BYD ATTO 2 DM-i se va confrunta direct cu modele plug-in hybrid consacrate din Europa și Asia, precum Kia Niro PHEV, Lexus NX 450h+ și Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV.

ATTO 2 Comfort: autonomie electrică de 430 km și încărcare rapidă de 155 kW

Noua versiune Comfort a modelului ATTO 2 aduce o baterie Blade de 64,8 kWh, cu aproape 20 kWh mai mult decât versiunile electrice existente. Autonomia WLTP combinată urcă la 430 km, iar încărcarea rapidă DC atinge 155 kW, permițând trecerea de la 10% la 80% în 25 de minute.

Motorul de 150 kW și 310 Nm oferă accelerație 0–100 km/h în 7,9 secunde, iar suspensia spate este acum multi-link pentru a acomoda bateria mai mare.

Modelul păstrează dimensiunile compacte ale gamei, însă introduce dotări suplimentare precum scaune față reglabile electric și încălzite, încărcare wireless de 50W, porturi USB mai rapide și un portbagaj extins la 450 de litri. Ecranul de infotainment de 12,8 inch, instrumentarul digital de 8,8 inch și actualizările OTA sunt incluse, alături de sistemul vocal „Hi BYD”.

Pe partea de siguranță, ATTO 2 Comfort vine cu un airbag central nou și o suită completă de sisteme ADAS, de la cruise control inteligent la asistență la schimbarea benzii și frânare automată de urgență. Funcția V2L (3,3 kW) este standard.

Modelul poate fi comandat deja în Europa și beneficiază de garanția BYD: 6 ani pentru vehicul și 8 ani pentru baterie și sistemul de propulsie.

ATTO 2 DM-i: hibrid plug-in cu 90 km autonomie electrică și consum ponderat de 1,8 l/100 km

A doua lansare, ATTO 2 DM-i, introduce tehnologia Super Hybrid DM în segmentul SUV-urilor compacte. Sistemul combină un motor benzina de 1.5 litri cu două motoare electrice și bateria Blade, funcționând majoritar în mod electric chiar și atunci când rulează ca hibrid.

Versiunea Boost oferă o autonomie electrică WLTP de 90 km și o autonomie combinată de până la 1.000 km, datorită bateriei de 18 kWh. Consumul ponderat este de 1,8 l/100 km, potrivit datelor BYD. Puterea totală este de 212 CP, iar accelerația 0–100 km/h se realizează în 7,5 secunde. Viteza maximă: 180 km/h.

Modelul păstrează designul exterior specific gamei, cu faruri LED, linii dinamice și bara luminoasă spate cu motivul „nod chinezesc”. Diferențele față de versiunea electrică includ o grilă frontală mai mare și elemente de design specifice Super Hybrid.

Interiorul preia layoutul ATTO 2 electric, cu ecrane de 8,8 și 12,8 inch, suport pentru control vocal avansat și integrare multi-touch. Portbagajul are 425 de litri, extensibil la 1.335 de litri.

Echiparea standard este generoasă, iar versiunea Boost adaugă scaune față electrice încălzite, volan încălzit, cameră 360°, acoperiș panoramic și funcția V2L (3,3 kW).

AMbele versiuni includ un pachet complet de sisteme de siguranță și asistență, cu monitorizare a șoferului, AEB, asistență la menținerea benzii, detectare unghi mort și alertă de trafic transversal spate cu frânare automată.

ATTO 2 DM-i va ajunge pe piețele europene la începutul anului 2026, cu prețuri ce vor fi comunicate local.

Deși BYD nu a anunțat prețurile versiunii DM-i, ne putem orienta după modelul complet electric, disponibil deja în România. BYD ATTO 2 EV costă 31.300 de euro, în echiparea Active cu jante de 17 inci. Versiunea plug-in hybrid va fi probabil ușor mai scumpă, dar cu o autonomie totală de peste 1000 km și un sistem de propulsie mult mai versatil.