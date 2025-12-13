Dacia C-Neo, break-ul care preia ideea modelului MCV, surprins din nou în trafic

Dacia C-Neo, viitorul model cu caroserie break al mărcii, a fost surprins din nou în teste joi, 11 decembrie. Detaliul care atrage atenția este locul ales pentru probe: Alpii. Prototipul, încă acoperit masiv cu folie de camuflaj, a fost fotografiat în trafic real, inclusiv la o oprire pentru alimentare, un indiciu clar că dezvoltarea a intrat într-o fază avansată.

Imaginile au apărut pe Reddit, într-o postare în care autorul precizează că a întâlnit mașina în Alpi și că fotografiile sunt recente. Informațiile de context indică faptul că modelul este programat pentru lansare în 2026 și va ataca direct segmentul break-urilor compacte, unde Skoda Octavia Combi este reperul cel mai des invocat.

Teste în Alpi, semn c ă proiectul se apropie de forma finală

Un detaliu interesant vizibil în fotografii este numărul de înmatriculare provizoriu francez, utilizat pentru testele temporare în Franța și în afara acesteia. Acest tip de plăcuță nu este asociat unui proprietar final și este folosit frecvent de constructori în fazele avansate de validare rutieră.

Din imagini se disting clar proporții de break clasic: ampatament lung, consolă spate generoasă și un hayon amplu, cu o linie a acoperișului care coboară ușor spre zona lunetei. Garda la sol pare ușor mai ridicată decât la un break convențional, iar contururile discrete ale aripilor sugerează protecții suplimentare, într-o abordare de tip crossover, fără a transforma însă modelul într-un SUV.

Partea frontală pare să împrumute direct din limbajul de design introdus de Duster și Bigster, cu faruri unghiulare și o bară față cu forme pătrate, care transmit o imagine robustă. Per ansamblu, prototipul lasă impresia unui model foarte apropiat de producție, cu suprafețe curate și detalii care par definitive, nu experimentale.

Prime indicii despre interior și arhitectură

Deși mașina a fost surprinsă și cu ușile deschise, detaliile din interior rămân limitate, majoritatea suprafețelor fiind acoperite cu materiale de test. Totuși, în zona locului pasagerului din față se poate distinge o parte din planșa de bord, care pare să urmeze aceleași unghiuri și același limbaj de design întâlnit deja la celelalte modele recente ale mărcii.

Cel mai probabil, Dacia C-Neo va utiliza platforma CMF-B și va beneficia de o ofertă de motorizări similară cu cea a modelelor Duster și Bigster: benzină, GPL, mild hybrid și full hybrid, toate orientate spre eficiență și costuri de utilizare reduse. Ținta este clară: un break practic, cu 5 locuri, portbagaj generos și un preț competitiv.

Dincolo de Skoda Octavia Combi, lista rivalilor potențiali este mai amplă. În segmentul break-urilor compacte, C-Neo ar putea concura cu modele precum Volkswagen Golf Variant sau Opel Astra Sports Tourer.

Interesant este că, în zona break-urilor cu look robust sau ușor „crossoverizat”, să spunem așa, opțiunile s-au redus semnificativ în ultimii ani. Tocmai de aceea, Dacia C-Neo ar putea atrage clienți care își doresc o caroserie combi mai înaltă și mai practică, dar nu vor să treacă la un SUV. În discuțiile de pe Reddit apar inclusiv comparații de siluetă cu Kia ProCeed și cu generații mai vechi de Skoda Octavia Combi, semn că publicul percepe noul model în primul rând ca un break veritabil, nu ca un SUV.

De men ționat că denumirea C-Neo nu este confirmată oficial de Dacia

Numele este folosit în prezent în mediul online și în comunitățile auto pentru a desemna acest proiect, însă producătorul nu a comunicat încă numele sub care modelul va fi lansat pe piață. Nu este exclus ca Dacia să surprindă și de această dată, mai ales în contextul în care marca a demonstrat recent că este dispusă să își asume direcții neașteptate.

Un exemplu relevant este conceptul Dacia Hipster, prezentat nu demult, un exercițiu de design care a atras atenția printr-o abordare radical diferită față de modelele de serie și care a arătat că viitoarele lansări pot aduce mai mult decât simple evoluții ale gamei actuale.