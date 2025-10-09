Suzuki anunță noul concept Vision e-Sky: microcarul electric ce continuă valul început de Dacia Hipster

Suzuki anunță noul concept Vision e-Sky, un microcar electric care prefigurează direcția mărcii în segmentul mașinilor urbane compacte, potrivit unui comunicat de presă.

Modelul va fi prezentat în premieră la Japan Mobility Show 2025 din Tokyo, la finalul lunii octombrie, urmând ca varianta de serie să fie lansată între 2026 și începutul lui 2027.

Un concept născut din filosofia „kei car” japoneză

Mașinile de tip kei, vehicule mici, sunt eficiente ca și consum, ușor de manevrat și accesibile din punct de vedere al prețului.

Aceste modele au devenit simbolul unei mobilități inteligente și pragmatice, un concept care începe tot mai clar să inspire și industria auto europeană.

Nu este deloc întâmplător că și Dacia, prin Hipster Concept, pare să fi preluat această filosofie japoneză. În același spirit, Suzuki revine la origini și aduce Vision e-Sky, un microcar electric care combină dimensiunile reduse ale unei kei car autentice cu simplitatea și funcționalitatea cerută de publicul european.

Dacă inițial va fi destinat pieței japoneze, există șanse mari ca Suzuki să aducă acest model și în Europa, mai ales în contextul interesului tot mai mare pentru categoria E-Cars, mașini electrice mici, urbane și prietenoase cu bugetul. Rivalii ar putea fi Dacia Spring, Citroën Ami sau Fiat Topolino.

Design cubic, modern și pragmatic

Vision e-Sky măsoară 3,40 metri lungime și 1,63 metri înălțime, proporții care îl plasează exact în centrul segmentului kei, dar îl fac ceva mai generos decât Dacia Hipster Concept, care se oprește la 3 metri lungime, 1,55 metri lățime și 1,52 metri înălțime. Caroseria are un profil pătrat, capotă scurtă și o grilă frontală cu detalii pixelate, în centrul căreia tronează logo-ul Suzuki. Farurile în formă de C, reluate și în partea din spate, dau mașinii un aspect coerent și futurist.

Interiorul păstrează aceeași simplitate funcțională: două ecrane digitale, unul pentru instrumentar și unul pentru infotainment, precum și un volan cu trei spițe. Materialele par minimaliste, în linie cu filosofia japoneză de „esențial rafinat”, specifică vehiculelor urbane compacte.

270 km autonomie și propulsie 100% electrică

Suzuki nu a oferit încă detalii tehnice complete, dar a confirmat că Vision e-Sky va fi propulsat exclusiv electric și va avea o autonomie de aproximativ 270 de kilometri, suficientă pentru naveta zilnică și utilizarea urbană. În Japonia, lansarea este programată pentru 2026, urmând ca exporturile să fie luate în calcul ulterior.

În funcție de cererea europeană și reglementările locale, Suzuki ar putea adapta modelul pentru piețele UE, transformând Vision e-Sky într-o alternativă realistă la modelele electrice deja populare.

Vision e-Sky confirmă tendința tot mai clară a producătorilor de a oferi vehicule electrice mici, accesibile și potrivite pentru orașele aglomerate. După Dacia Hipster și alte concepte similare, Suzuki adaugă propria viziune asupra mobilității urbane a viitorului.