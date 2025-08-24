Mașinile kei: Necunoscute în lume, un stil de viață în Japonia de peste 70 de ani. Explicația detaliată din spatele conceptului

Peisajul auto din Japonia se remarcă prin foarte multe mașini de mici dimensiuni, iar acestea sunt uneori comparate cu clasa supermini din Europa, însă realitatea este că vorbim de două lucruri complet diferite, de la dimensiuni, la conceptul care le-a dat naștere, la istorie și obiceiurile de consum ale clienților.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mașinile kei sunt necunoscute pentru foarte mulți oameni, însă aceste modele sunt o ramură solidă a industriei auto în Japonia.

Mașinile kei reprezintă cea mai mică categorie de autovehicule motorizate cu drept de circulație pe drumurile publice și autostrăzile din Japonia. Denumirea provine de la termenul kei-jidōsha, care în limba engleză se traduce drept „vehicule ușoare”.

Mult mai complexe decât par la prima vedere, aceste mașinuțe nu înseamnă doar dimensiuni reduse. Este vorba despre un întreg concept care a dus la nașterea și popularizarea lor, la care a pus și încă pune umărul inclusiv statul nipon.

Mașinile kei au adus mereu proprietarilor o serie de avantaje atât de generoase încât au devenit extrem de populare în timp, iar constructorii japonezi au ieșit deja din sfera mașinilor de pasageri, mergând și către modele utilitare, precum van-uri sau camionete.

Istoria lor a început acum 75 de ani

Categoria de mașini kei a fost creată de autoritățile japoneze încă de la finalul anilor ’40, scopul fiind de a stimula industria auto locală, dar și pentru a crește numărul proprietarilor de autoturisme în rândul populației. Ele au devenit foarte populare în rândul persoanelor în vârstă, dar și în rândul tinerilor.

Prima mașină kei

Prima mașină kei a fost Suzuki Suzukight, lansată în 1955. Era un model cu tracțiune față, avea un motor de 360 de centimetri cubi și era disponibilă sub mai multe forme de caroserie. Au existat și alte modele în acea perioadă, însă creșterea capacității cilindrice la 360 cmc pentru motoarele cu patru cilindri este considerat momentul de pornire al fenomenului, deci micul Suzuki primește acest titlu.

Succesul n-a încetinit în timp

Aceste mașinute s-au bucurat de un succes nebun încă din anii ’60 și chiar dacă vânzările au mai scăzut din când în când (după creșterea taxelor pentru a nu se ajunge la o poziție dominantă pe piață sau după scandaluri precum cel cu Daihatsu, legat de testele de siguranță, de la finalul anului 2023), ele au reprezentat o prezentă constantă și puternică în statisticile de vânzări din Japonia.

Spre exemplu, în 2024, chiar dacă vânzările mașinilor kei în Japonia au scăzut cu peste 10% față de 2023 (din cauza economiei și scandalului Daihatsu), ele tot au reprezentat peste 25% din totalul vânzărilor naționale (1,2 milioane mașini kei la 4,42 milioane mașini vândute).

Cel mai bine vândut model anul trecut a fost Honda N-Box, în timp ce Suzuki a luat titlul la producători, acesta fiind deținut în trecut de Daihatsu.

Dimensiuni reglementate și “o înțelegere între domni”

Încă de la început, aceste modele au fost supuse unui set strict de reguli, care însă au suferit modificări de-a lungul timpului. Ultima modificare a fost în 1998. Începând de atunci, mașinile kei trebuie să aibă o lungime maximă de 3,4 metri, o lățime de 1,48 metri și o înălțime de sub 2 metri.

Totodată, capacitatea cilindrică a motorului nu poate fi mai mare de 660 de centimetri cubi. Constructorii japonezi au o înțelegere tacită care spune că puterea dezvoltată de aceste motoare nu poate fi peste 63 de cai-putere.

Avantaje majore pentru clienți

Proprietarii mașinilor kei beneficiază de avantaje din partea statului japonez.

În primul rând, în majoritatea zonelor rurale, aceste modele nu sunt condiționate la achiziție de deținerea unui loc de parcare (faimosul shako shōmei sho – certificat de garaj care dovedește accesul la un loc de parcare, întrucât parcarea pe stradă este în mare parte interzisă).



Apoi este vorba despre facilități fiscale, precum reduceri la taxe și asigurari auto, ceea ce duce la un cost total de deținere mai mic. În același timp, la capitolul beneficii se încadrează și dimensiunile reduse, care fac mașinile kei ușor de manevrat pe străduțele înguste din Japonia, dar și în traficul aglomerat.

Cele mai vândute mașini kei

Toate mărcile și toate modelele din clasamente sunt de producție japoneză.

La capitolul constructori, Suzuki a fost lider de piață în 2024 (peste 460.000 de unități vândute), depășind Daihatsu ale cărui vânzări aproape s-au înjumătățit (219.000) și a trecut pe locul 3 după Honda (257.000 unități). Urmează în clasament Nissan, Mitsubishi, Mazda, Toyota și Subaru.

Cele mai vândute modele kei în 2024 au fost Honda N-BOX (206.000), Suzuki Spacia (165.000) și Daihatsu Tanto (95.000). Suzuki mai este prezent cu încă 3 modele în top 10, Daihatsu cu încă unul, iar alături de ele mai apar Nissan și Mitsubishi.

Mașini kei în alte țări

Modelele japoneze kei nu au trecut des granița, ele fiind proiectate și construite în special pentru piața japoneză. Totodată, constructorii nu sunt tentați să le exporte din cauza marjelor mici de profit.

Mașini similare se mai construiesc în Pakistan, Malaezia și India, chiar dacă aceste nu îndeplinesc regulile japonezilor privind mașinile kei.

Au existat însă modele care s-au bucurat de succes peste graniță, deși cu modificări. Cel mai bun exemplu este modelul Suzuki Jimny, care și-a creat și un cult de pasionați în jurul lui, acesta fiind apreciat pentru aspectul colțuros și dimensiunile reduse, dar și pentru performanțele pe teren accidentat.



Smart ForTwo a trebuit îngustat ca să devină mașină kei

Europa a avut propria tentativă prin Smart Fortwo (model care a ajuns și în Japonia, dar a fost îngustat pentru a putea deveni mașină kei), mașina remarcându-se în special prin dimensiunile reduse față de celelalte opțiuni de pe piață.

A devenit faimos cazul modelului Tata Nano, promovat drept cea mai ieftină mașină nouă din lume în 2008, la doar 2000 de dolari. Tentativa conglomeratului indian de a oferi o alternativă ieftină de transport tuturor nu s-a bucurat de succesul așteptat. Prețul de bază a crescut de-a lungul timpului și modelul s-a confruntat cu dificultăți pe piețele unde a fost lansat.