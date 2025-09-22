Un start-up britanic va începe testarea tehnologiei de conducere autonomă în mașinile Nissan pe străzile din Tokyo / Wayve va primi 500 de milioane de dolari de la Nvidia

Start-up-ul britanic Wayve a început testarea mașinilor autonome cu Nissan în Japonia înainte de lansarea pe piață din 2027. Tehnologia sa a fost testată pe crossover-ul electric Ariya al japonezilor chiar pe străzile din Tokyo după ce a încheiat o înțelegere cu producătorul japonez de automobile în aprilie, conform The Guardian.

Nvidia a investit jumătate de miliard de dolari în Wayve

Compania britanică se află într-o cursă contra cronometru cu rivalii săi, precum Tesla, Waymo de la Google și Baidu din China, pentru a demonstra că tehnologia sa poate funcționa pentru producătorii de automobile. Graba vine după ce Wayve a crescut rapid și a devenit una dintre cele mai bine finanțate companii start-up din țară și un pionier rar în domeniul inteligenței artificiale din Marea Britanie.

Nissan a fost primul producător auto care a declarat public că utilizează tehnologia Wayve, deși fondatorul start-up­-ului, Alex Kendall, a afirmat că acesta colaborează cu mari producători din Europa, America de Nord și Japonia.

Wayve a anunțat că Nvidia, cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume, a semnat o scrisoare de intenție pentru o posibilă investiție de 500 de milioane de dolari în următoarea rundă de finanțare a Wayve. Start-up-ul a strâns deja 1,3 miliarde de dolari de la investitori, printre care și SoftBank din Japonia, pentru a-și finanța expansiunea în SUA, Germania și Japonia, precum și în Londra.

Cum contribuie Nvidia la tehnologia autonomă

Nvidia furnizează unul sau două cipuri pentru fiecare mașină care utilizează tehnologia Wayve și multe altele pentru centrele de date utilizate pentru a antrena modelul de bază al Wayve pe baza unor cantități uriașe de date de conducere, inclusiv videoclipuri cu șoferi care se confruntă cu modele din lumea reală.

Fondatorul start-up-ului Wayve, Alex Kendall, a fondat Wayve în 2017, după ce a studiat învățarea profundă pentru viziunea computerizată și robotică la Universitatea din Cambridge. „Vrem să construim o companie de un trilion de dolari”, a spus Kendall. El a adăugat că Wayve a atins „un punct de inflexiune real în capacitățile acestei tehnologii”, care i-a permis să învețe rapid cum să facă față străzilor aglomerate din Tokyo.

Nissan deja dezvoltă propria tehnologie

Nissan dezvolta deja propria tehnologie de conducere autonomă, inclusiv în cadrul unor teste efectuate la Londra, dar decizia de a utiliza și tehnologia Wayve a reprezentat o importantă recunoaștere pentru compania britanică. Tehnologia din vehiculele Nissan va fi un sistem eyes on, hands off (ochii la drum, mâinile pe volan), cunoscut în industrie ca „nivelul 2”, în care șoferii vor putea prelua controlul în orice moment.

Nivelul de asistență Capabilitățile sale Nivelul 0 Frânare automată de urgenţă, avertizare de unghi mort și părăsirea benzii Nivelul 1 Menținerea pe mijlocul benzii sau pilot automat adaptiv Nivelul 2 Menținerea pe mijlocul benzii și pilot automat adaptiv Nivelul 3 Asistent în ambuteiaje Nivelul 4 Capabilități de taxi autonom Nivelul 5 Toate cerințele de mai sus Sursa: SAE International

Cu toate acestea, Kendall a afirmat că tehnologiile eyes off, în care mașina preia controlul total, sunt „foarte similare din perspectiva IA”. Așa-numitele robotaxi-uri controlate de software-ul rival funcționează deja în unele orașe americane și chineze, deși companiile s-au confruntat cu probleme, mașinile fiind uneori incapabile să navigheze obstacole neobișnuite.

Mașinile Wayve utilizează o combinație de camere și radar. Mașinile Nissan utilizează, de asemenea, un senzor laser LiDAR mai scump, care, potrivit lui Kendall, ar oferi „un nivel de redundanță”, fiind în același timp accesibil. Acesta mai spune că acest echipament este accesibil „pentru a fi instalat pe vehiculele de pe piața de masă”.