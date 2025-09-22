dark
3 minute de citit
Nu sunt comentarii

Un start-up britanic va începe testarea tehnologiei de conducere autonomă în mașinile Nissan pe străzile din Tokyo / Wayve va primi 500 de milioane de dolari de la Nvidia

Daniel Simion
22 septembrie 2025
Sursa foto: Nissan
Start-up-ul britanic Wayve a început testarea mașinilor autonome cu Nissan în Japonia înainte de lansarea pe piață din 2027. Tehnologia sa a fost testată pe crossover-ul electric Ariya al japonezilor chiar pe străzile din Tokyo după ce a încheiat o înțelegere cu producătorul japonez de automobile în aprilie, conform The Guardian.

Nvidia a investit jumătate de miliard de dolari în Wayve

Compania britanică se află într-o cursă contra cronometru cu rivalii săi, precum Tesla, Waymo de la Google și Baidu din China, pentru a demonstra că tehnologia sa poate funcționa pentru producătorii de automobile. Graba vine după ce Wayve a crescut rapid și a devenit una dintre cele mai bine finanțate companii start-up din țară și un pionier rar în domeniul inteligenței artificiale din Marea Britanie.

Nissan a fost primul producător auto care a declarat public că utilizează tehnologia Wayve, deși fondatorul start-up­-ului, Alex Kendall, a afirmat că acesta colaborează cu mari producători din Europa, America de Nord și Japonia.

Wayve a anunțat că Nvidia, cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume, a semnat o scrisoare de intenție pentru o posibilă investiție de 500 de milioane de dolari în următoarea rundă de finanțare a Wayve. Start-up-ul a strâns deja 1,3 miliarde de dolari de la investitori, printre care și SoftBank din Japonia, pentru a-și finanța expansiunea în SUA, Germania și Japonia, precum și în Londra.

Cum contribuie Nvidia la tehnologia autonomă

Nvidia furnizează unul sau două cipuri pentru fiecare mașină care utilizează tehnologia Wayve și multe altele pentru centrele de date utilizate pentru a antrena modelul de bază al Wayve pe baza unor cantități uriașe de date de conducere, inclusiv videoclipuri cu șoferi care se confruntă cu modele din lumea reală.

Fondatorul start-up-ului Wayve, Alex Kendall, a fondat Wayve în 2017, după ce a studiat învățarea profundă pentru viziunea computerizată și robotică la Universitatea din Cambridge. „Vrem să construim o companie de un trilion de dolari”, a spus Kendall. El a adăugat că Wayve a atins „un punct de inflexiune real în capacitățile acestei tehnologii”, care i-a permis să învețe rapid cum să facă față străzilor aglomerate din Tokyo.

Nissan deja dezvoltă propria tehnologie

Nissan dezvolta deja propria tehnologie de conducere autonomă, inclusiv în cadrul unor teste efectuate la Londra, dar decizia de a utiliza și tehnologia Wayve a reprezentat o importantă recunoaștere pentru compania britanică. Tehnologia din vehiculele Nissan va fi un sistem eyes on, hands off (ochii la drum, mâinile pe volan), cunoscut în industrie ca „nivelul 2”, în care șoferii vor putea prelua controlul în orice moment.

Nivelul de asistențăCapabilitățile sale
Nivelul 0Frânare automată de urgenţă, avertizare de unghi mort și părăsirea benzii
Nivelul 1Menținerea pe mijlocul benzii sau pilot automat adaptiv
Nivelul 2Menținerea pe mijlocul benzii și pilot automat adaptiv
Nivelul 3Asistent în ambuteiaje
Nivelul 4Capabilități de taxi autonom
Nivelul 5Toate cerințele de mai sus
Sursa: SAE International

Cu toate acestea, Kendall a afirmat că tehnologiile eyes off, în care mașina preia controlul total, sunt „foarte similare din perspectiva IA”. Așa-numitele robotaxi-uri controlate de software-ul rival funcționează deja în unele orașe americane și chineze, deși companiile s-au confruntat cu probleme, mașinile fiind uneori incapabile să navigheze obstacole neobișnuite.

Mașinile Wayve utilizează o combinație de camere și radar. Mașinile Nissan utilizează, de asemenea, un senzor laser LiDAR mai scump, care, potrivit lui Kendall, ar oferi „un nivel de redundanță”, fiind în același timp accesibil. Acesta mai spune că acest echipament este accesibil „pentru a fi instalat pe vehiculele de pe piața de masă”.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

