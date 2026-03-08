Autoritățile locale din Brașov pregătesc o serie de modificări menite să îmbunătățească siguranța rutieră și să reducă problemele de trafic din oraș.

În acest sens, Comisia de Circulație a Municipiului Brașov a analizat și a avizat mai multe propuneri formulate de municipalitate, care vizează atât introducerea unor tehnologii moderne de control al vitezei, cât și reorganizarea unor zone intens circulate, relatează Brașov.net.

Una dintre cele mai importante măsuri aprobate este instalarea unor semafoare inteligente dotate cu sistem radar, capabile să detecteze viteza autovehiculelor și să reacționeze atunci când aceasta depășește limita legală.

Semafoare care reacționează la depășirea vitezei

Noile sisteme de semaforizare vor funcționa după un model deja implementat pe Strada Lungă, unde astfel de echipamente sunt deja operaționale.

Tehnologia permite monitorizarea vitezei vehiculelor care se apropie de intersecții, iar în cazul în care șoferii circulă peste limita legală, semaforul schimbă automat culoarea în roșu.

Primarul George Scripcaru a explicat modul de funcționare al sistemului:

„Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie”, măsură care îi obligă pe conducătorii auto să reducă viteza și să respecte regulile de circulație.

Potrivit autorităților, scopul acestei soluții este descurajarea conducerii agresive și prevenirea accidentelor în zonele unde traficul este intens sau unde s-au înregistrat incidente în trecut.

Două noi zone unde vor fi instalate semafoarele radar

În urma deciziei Comisiei de Circulație, aceste sisteme vor fi amplasate în perioada următoare în două puncte considerate sensibile din punct de vedere al traficului:

Bulevardul Griviței, în zona intersecției cu Strada Codrii Cosminului, precum și în apropierea zonei Moto 24.

Calea Făgărașului, la intersecția cu Șoseaua Cristianului.

Autoritățile consideră că aceste puncte sunt potrivite pentru implementarea sistemului deoarece aici traficul este frecvent aglomerat, iar viteza excesivă poate deveni un factor de risc.

Alte schimbări pentru optimizarea circulației

Pe lângă introducerea semafoarelor inteligente, municipalitatea a aprobat și o serie de alte intervenții menite să organizeze mai eficient circulația și să faciliteze deplasarea în oraș.

Una dintre măsuri vizează reorganizarea traficului pe Bulevardul Griviței, în zona sensului giratoriu Onix.

Aici va fi amenajată o alveolă pentru vehiculele care se deplasează către centrul civic, astfel încât șoferii să poată alege mai ușor direcția de mers — fie spre zona centrală, fie către Strada 13 Decembrie și cartierul Tractorul.

De asemenea, vor fi introduse modificări de sens unic în zona străzilor Strada Pârâului și Alexandru cel Bun, pentru a îmbunătăți circulația pe străzile mai înguste.

În plus, la intersecția dintre Strada Traian și Strada Uranus va fi instalat un semafor cu verde intermitent, care va permite virajul la dreapta în condiții de siguranță atunci când traficul o permite.

O altă măsură aprobată prevede montarea unei bariere auto pe Bulevardul Eroilor, la numărul 29, în apropierea Rectoratul Universității Transilvania din Brașov, pentru a controla accesul autovehiculelor în zonă.

Totodată, municipalitatea intenționează să amenajeze noi stații pentru transportul public pe Strada Stejerișului, în apropierea intersecțiilor cu Strada Piscului și Strada Dealul Spirii, pentru a facilita accesul locuitorilor la mijloacele de transport în comun.

Prin aceste măsuri, administrația locală urmărește să reducă riscul accidentelor rutiere, să încurajeze respectarea limitelor de viteză și să facă traficul din Brașov mai eficient.

Introducerea semafoarelor inteligente reprezintă una dintre soluțiile moderne adoptate tot mai frecvent în orașele europene pentru creșterea siguranței în trafic.