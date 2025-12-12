VIDEO Rezultate surprinzătoare obținute de Mercedes-Benz CLA, Kia EV4, Renault Clio și Toyota Yaris în cel mai recent test Euro NCAP

Euro NCAP a publicat ultimul set de teste de siguranță din 2025, un „megatest” care a inclus 19 modele noi. Toate vehiculele evaluate au obținut cel puțin patru stele, iar rezultatele vin într-un an în care organizația europeană a testat un număr record de mașini, pe fondul valului de noi modele lansate, inclusiv de producători chinezi.

Directorul de program al Euro NCAP, Aled Williams, a subliniat că producătorii continuă să răspundă pozitiv criteriilor tot mai exigente și a anunțat că standardele vor fi ridicate din nou odată cu noile protocoale ce intră în vigoare în 2026.

Mercedes-Benz CLA, evidențiat în testele Euro NCAP

Printre rezultatele remarcate de Euro NCAP se află noul Mercedes-Benz CLA, disponibil în versiuni electrice și pe benzină. Modelul a obținut cinci stele și scoruri ridicate în toate categoriile:

94% pentru protecția ocupanților adulți;

89% pentru protecția copiilor;

performanțe solide în protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor;

sistem de frânare autonomă evaluat ca fiind eficient în scenarii complexe;

funcție de detectare a instalării scaunelor pentru copii și dezactivare automată a airbagurilor relevante.

Noul model continuă tradiția versiunii anterioare, care în 2019 a câștigat titlul „Best in Class”.

Alte modele cu cinci stele

Pe lângă CLA, cinci stele au obținut:

Deepal S05;

Exlantix ET;

Geely Starray EM-i;

Hyundai NEXO;

Mazda CX-5;

MG4 Urban;

Mitsubishi Eclipse Cross;

Porsche Cayenne;

Volkswagen T-Roc.

Kia EV4 a primit, de asemenea, rating maxim, însă doar în versiunea echipată cu pachetul opțional de siguranță. Configurația standard a fost evaluată cu patru stele.

Modele evaluate cu patru stele

În categoria de patru stele se regăsesc:

Alpine A390;

Chery Tiggo 4;

EBRO s400;

Jeep Compass;

Kia PV5 (versiunea pentru pasageri);

Renault Clio;

Toyota Aygo X;

Toyota Yaris.

Modelele pe hidrogen își demonstrează maturitatea

Hyundai NEXO, unul dintre puținele vehicule alimentate cu hidrogen testate de Euro NCAP, al treilea din istoria organizației, a obținut, de asemenea, cinci stele.

Instituția notează că modelul se ridică la nivelul SUV-urilor electrice și convenționale, consolidând ideea că tehnologiile pe hidrogen pot oferi standarde de siguranță comparabile.