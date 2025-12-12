dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 vizualizare
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

VIDEO Rezultate surprinzătoare obținute de Mercedes-Benz CLA, Kia EV4, Renault Clio și Toyota Yaris în cel mai recent test Euro NCAP

Redacția TechRider
12 decembrie 2025
Sursă imagine: captură video YouTube – IIHS
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Euro NCAP a publicat ultimul set de teste de siguranță din 2025, un „megatest” care a inclus 19 modele noi. Toate vehiculele evaluate au obținut cel puțin patru stele, iar rezultatele vin într-un an în care organizația europeană a testat un număr record de mașini, pe fondul valului de noi modele lansate, inclusiv de producători chinezi.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Directorul de program al Euro NCAP, Aled Williams, a subliniat că producătorii continuă să răspundă pozitiv criteriilor tot mai exigente și a anunțat că standardele vor fi ridicate din nou odată cu noile protocoale ce intră în vigoare în 2026.

Mercedes-Benz CLA, evidențiat în testele Euro NCAP

Printre rezultatele remarcate de Euro NCAP se află noul Mercedes-Benz CLA, disponibil în versiuni electrice și pe benzină. Modelul a obținut cinci stele și scoruri ridicate în toate categoriile:

  • 94% pentru protecția ocupanților adulți;
  • 89% pentru protecția copiilor;
  • performanțe solide în protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor;
  • sistem de frânare autonomă evaluat ca fiind eficient în scenarii complexe;
  • funcție de detectare a instalării scaunelor pentru copii și dezactivare automată a airbagurilor relevante.

Noul model continuă tradiția versiunii anterioare, care în 2019 a câștigat titlul „Best in Class”.

Alte modele cu cinci stele

Pe lângă CLA, cinci stele au obținut:

  • Deepal S05;
  • Exlantix ET;
  • Geely Starray EM-i;
  • Hyundai NEXO;
  • Mazda CX-5;
  • MG4 Urban;
  • Mitsubishi Eclipse Cross;
  • Porsche Cayenne;
  • Volkswagen T-Roc.

Kia EV4 a primit, de asemenea, rating maxim, însă doar în versiunea echipată cu pachetul opțional de siguranță. Configurația standard a fost evaluată cu patru stele.

Modele evaluate cu patru stele

În categoria de patru stele se regăsesc:

  • Alpine A390;
  • Chery Tiggo 4;
  • EBRO s400;
  • Jeep Compass;
  • Kia PV5 (versiunea pentru pasageri);
  • Renault Clio;
  • Toyota Aygo X;
  • Toyota Yaris.

Modelele pe hidrogen își demonstrează maturitatea

Hyundai NEXO, unul dintre puținele vehicule alimentate cu hidrogen testate de Euro NCAP, al treilea din istoria organizației, a obținut, de asemenea, cinci stele.

Instituția notează că modelul se ridică la nivelul SUV-urilor electrice și convenționale, consolidând ideea că tehnologiile pe hidrogen pot oferi standarde de siguranță comparabile.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...