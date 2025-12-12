VIDEO Rezultate surprinzătoare obținute de Mercedes-Benz CLA, Kia EV4, Renault Clio și Toyota Yaris în cel mai recent test Euro NCAP

Euro NCAP a publicat ultimul set de teste de siguranță din 2025, un „megatest” care a inclus 19 modele noi. Toate vehiculele evaluate au obținut cel puțin patru stele, iar rezultatele vin într-un an în care organizația europeană a testat un număr record de mașini, pe fondul valului de noi modele lansate, inclusiv de producători chinezi.
Directorul de program al Euro NCAP, Aled Williams, a subliniat că producătorii continuă să răspundă pozitiv criteriilor tot mai exigente și a anunțat că standardele vor fi ridicate din nou odată cu noile protocoale ce intră în vigoare în 2026.
Mercedes-Benz CLA, evidențiat în testele Euro NCAP
Printre rezultatele remarcate de Euro NCAP se află noul Mercedes-Benz CLA, disponibil în versiuni electrice și pe benzină. Modelul a obținut cinci stele și scoruri ridicate în toate categoriile:
- 94% pentru protecția ocupanților adulți;
- 89% pentru protecția copiilor;
- performanțe solide în protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor;
- sistem de frânare autonomă evaluat ca fiind eficient în scenarii complexe;
- funcție de detectare a instalării scaunelor pentru copii și dezactivare automată a airbagurilor relevante.
Noul model continuă tradiția versiunii anterioare, care în 2019 a câștigat titlul „Best in Class”.
Alte modele cu cinci stele
Pe lângă CLA, cinci stele au obținut:
- Deepal S05;
- Exlantix ET;
- Geely Starray EM-i;
- Hyundai NEXO;
- Mazda CX-5;
- MG4 Urban;
- Mitsubishi Eclipse Cross;
- Porsche Cayenne;
- Volkswagen T-Roc.
Kia EV4 a primit, de asemenea, rating maxim, însă doar în versiunea echipată cu pachetul opțional de siguranță. Configurația standard a fost evaluată cu patru stele.
Modele evaluate cu patru stele
În categoria de patru stele se regăsesc:
- Alpine A390;
- Chery Tiggo 4;
- EBRO s400;
- Jeep Compass;
- Kia PV5 (versiunea pentru pasageri);
- Renault Clio;
- Toyota Aygo X;
- Toyota Yaris.
Modelele pe hidrogen își demonstrează maturitatea
Hyundai NEXO, unul dintre puținele vehicule alimentate cu hidrogen testate de Euro NCAP, al treilea din istoria organizației, a obținut, de asemenea, cinci stele.
Instituția notează că modelul se ridică la nivelul SUV-urilor electrice și convenționale, consolidând ideea că tehnologiile pe hidrogen pot oferi standarde de siguranță comparabile.