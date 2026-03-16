Prețurile mașinilor electrice din Uniunea Europeană au început să scadă, pe fondul concurenței tot mai intense dintre producători și al legislației tot mai stricte privind emisiile.

Potrivit unei analize publicate de organizația de mediu Transport & Environment (T&E), reducerea medie a prețurilor a fost de aproximativ 4%, ceea ce înseamnă, în termeni concreți, o scădere de circa 1.800 de euro pentru un automobil electric.

Această ajustare vine după o perioadă de aproape cinci ani, începută în 2020, în care prețurile au crescut constant.

La acel moment, mașinile electrice erau încă relativ rare pe piață, cererea era ridicată, iar obiectivele de reducere a emisiilor stabilite la nivel european erau mai puțin stricte.

Astăzi, situația s-a schimbat radical.

Concurența și legislația UE au împins prețurile în jos

Producătorii auto se confruntă simultan cu două presiuni majore: competiția în creștere — inclusiv din partea mărcilor din China — și obiectivele de emisii tot mai ambițioase impuse de Uniunea Europeană. În aceste condiții, companiile au fost nevoite să reducă prețurile atât pentru modelele deja existente, cât și pentru cele nou lansate.

În prezent, prețul mediu al unui automobil electric în Europa este de aproximativ 42.700 de euro, calculat pe baza tarifelor anunțate de producători.

Un rol important în această evoluție l-a avut apariția unor modele mai accesibile, în special în segmentele mici, A și B. În 2025, aceste segmente au înregistrat chiar o reducere a prețurilor de aproximativ 13%, după lansarea unor modele precum Citroen e-C3 și Renault 5, ambele cu prețuri de pornire sub 25.000 de euro.

Pe piață sunt așteptate și alte modele electrice accesibile în următorii ani, ceea ce ar putea duce la noi ajustări de preț.

Diferență majoră față de piața din SUA

Chiar și după aceste scăderi, automobilele electrice rămân mai scumpe decât cele cu motoare termice. În 2025, prețul mediu de tranzacționare pentru o mașină cu combustie a fost de aproximativ 30.000 de euro.

Totuși, comparativ cu Statele Unite, Europa are deja un avantaj clar la capitolul costuri.

Potrivit analizei Transport & Environment, prețul mediu al unui vehicul electric în SUA este cu aproape 10.000 de euro mai mare decât cel din Uniunea Europeană.

Experții anticipează și o schimbare importantă în structura pieței. În aproximativ un an, vânzările de vehicule electrice din segmentele mici ar putea depăși pentru prima dată volumele din segmentele superioare, care au dominat începuturile pieței electrice.

Paritatea de preț ar putea veni înainte de 2030

Estimările specialiștilor indică faptul că până în 2030 prețurile mașinilor electrice ar putea ajunge la un nivel similar cu cel al vehiculelor cu motoare termice și hibride.

În momentul în care acest prag va fi atins, spun analiștii, cererea pentru vehicule electrice ar putea crește mult mai rapid.

Regulile de emisii din UE schimbă strategia industriei

În spatele acestor evoluții se află, în mare măsură, obiectivele de reducere a emisiilor stabilite la nivel european.

Producătorii auto trebuie să ajungă până în 2030 la o medie a emisiilor pe flota vândută de 55% față de nivelul UE din 2021, adică aproximativ 52 grame CO₂/km pentru fiecare vehicul.

Calculul este simplu: pentru fiecare automobil care emite 100 g/km, producătorul trebuie să vândă cel puțin o mașină electrică, pentru a rămâne în limitele impuse.

Schimbare majoră pentru obiectivul din 2035

Planul inițial al Uniunii Europene prevedea ca, începând cu 2035, toate automobilele noi vândute să fie practic fără emisii la țeava de eșapament.

Totuși, în decembrie 2025, după presiuni puternice din partea industriei auto și a unor state membre precum Germania și Italia, Comisia Europeană a propus o modificare semnificativă a legislației, în cadrul noului Automotive Package.

Noua propunere schimbă ținta pentru 2035: în loc de o reducere de 100% a emisiilor, producătorii ar trebui să atingă o reducere de 90% față de nivelul din 2021.

Această diferență de 10% ar putea fi compensată prin două mecanisme:

utilizarea materialelor sustenabile , precum oțelul cu conținut redus de carbon produs în Uniunea Europeană

utilizarea combustibililor alternativi, inclusiv e-fuels și biocombustibili nealimentari (obținuți, de exemplu, din deșeuri agricole sau ulei de gătit uzat)

Motorul termic nu dispare complet după 2035

Modificarea propusă reprezintă o schimbare importantă de direcție pentru Pactul Verde European.

Concret, după 2035, dealerii auto ar putea continua să vândă vehicule noi care nu sunt complet electrice: plug-in hybrid (PHEV), full-hybrid, electrice cu range extender sau chiar modele cu motor termic, dacă acestea se încadrează în marja de emisii permisă.

Estimările specialiștilor arată că 30–35% din piața de autoturisme noi după 2035 ar putea fi reprezentată de modele care folosesc și un motor cu combustie.