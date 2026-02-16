China pregătește o schimbare importantă în materie de siguranță auto, iar una dintre victimele colaterale ar putea fi volanul de tip „yoke”.

Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT) a publicat proiectul pentru noul standard național obligatoriu GB 11557-202X – „Prevederi privind protecția șoferilor împotriva rănirilor cauzate de mecanismul de direcție al autovehiculelor”.

Documentul ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, potrivit CarNewsChina.

Este o mișcare așteptată, spun analiștii, în contextul în care tehnologiile auto au evoluat rapid, mai ales odată cu expansiunea vehiculelor electrice. Actualul standard, GB 11557-2011, este în vigoare de peste un deceniu și pare să nu mai acopere suficient noile soluții tehnice apărute între timp.

Cerințe mai stricte pentru sistemele de direcție

Noua reglementare aduce modificări consistente. Autoritățile impun limite mai stricte privind forța pe care sistemul de direcție o poate transmite asupra corpului șoferului în cazul unui impact, în linie cu reglementările internaționale UN R12.

Pe scurt, volanul și coloana de direcție trebuie să fie mai „blânde” cu șoferul în caz de accident, conform standardelor deja aplicate pe alte piețe.

În același timp, sunt stabilite praguri mai severe pentru deplasarea în sus și înapoi a coloanei de direcție în cazul coliziunilor. Dispar și excepțiile pentru testele de impact asupra corpului uman, care erau permise anterior în anumite condiții. De acum, toate modelele trebuie să treacă aceste verificări, fără derogări.

Probleme de conformare pentru volanele „yoke”

În acest context, volanele de tip „half-steering” sau „yoke” se confruntă cu probleme serioase de conformare.

Standardul impune testarea impactului în zece puncte specifice de pe circumferința volanului, inclusiv „punctul median al celei mai slabe zone” și „punctul median al celei mai scurte zone nesusținute”. În cazul volanelor fără partea superioară, aceste puncte pur și simplu nu există. Asta înseamnă că astfel de modele devin, practic, imposibil de omologat conform noilor reguli.

Datele privind accidentele, citate de Autohome, arată că 46% dintre rănirile șoferilor provin de la mecanismele de direcție.

Volanul circular tradițional oferă o zonă mai mare de absorbție a energiei atunci când șoferul este proiectat în față. În schimb, un volan „yoke” permite corpului să treacă pe lângă zona centrală în cazul unui impact secundar, ceea ce, potrivit specialiștilor, crește riscul de accidentare.

Există și problema declanșării airbag-ului.

Noul standard interzice explicit proiectilele dure – componente metalice sau din plastic – orientate către ocupanți în momentul deschiderii airbag-ului. În cazul volanelor cu design neconvențional, modelele de fracturare pot fi imprevizibile în fracțiunea de secundă a declanșării. Validarea acestor scenarii prin teste cu camere de mare viteză este dificilă.

Limitări practice în utilizarea curentă

Dincolo de partea tehnică, există și observații practice. Spre deosebire de monoposturile de Formula 1, care folosesc rapoarte de direcție reduse adaptate circuitului, mașinile de serie au nevoie de rotații ample ale volanului pentru manevre obișnuite – întoarceri, parcări, viraje strânse.

Mulți utilizatori au raportat dificultăți la utilizarea cu o singură mână și chiar atingeri accidentale ale ecranelor de bord. Nu este clar deocamdată cât de mult au cântărit aceste plângeri în decizia autorităților.

Cert este că, din 2027, toate modelele noi care solicită omologare de tip în China vor trebui să respecte noile cerințe.

Pentru vehiculele deja aprobate este de așteptat o perioadă de tranziție de aproximativ 13 luni pentru adaptarea designului.

Semnalul este clar: siguranța primează, chiar dacă asta înseamnă renunțarea la soluții spectaculoase din punct de vedere vizual. Pentru volanele „yoke”, viitorul pe piața chineză pare tot mai incert.