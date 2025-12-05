dark
FOTO Tesla Model 3 Standard este disponibil acum și în România / Cea mai ieftină Tesla poate fi cumpărată și în rate

Daniel Simion
5 decembrie 2025
Sursa foto: Tesla
Tesla Model 3 Standard poate fi acum cumpărată și în România. Cea mai ieftină mașină electrică a producătorului american poate fi achiziționat, iar livrările sunt programate să înceapă anul viitor. Prețurile pentru cea mai ieftină Tesla pleacă de la 36.990 de euro.

Diferențele între Model 3 Standard și Premium

Tesla Model 3 Standard nu este cu mult mai diferit față de versiunea Premium. Au fost eliminate scaunele de piele, în locul lor fiind unele textile. Dar plafonul panoramic a rămas, spre deosebire de Tesla Model Y Standard.

Sursa foto: Tesla
Tesla Model 3 Standard
Sursa foto: Tesla

Model 3 Standard vine cu un set de camere frontale pentru condus semi-autonom (echipat în standard), dar și de hayon electric. Scaunele încălzite vor fi disponibile doar pentru pasagerii din față, ce pot fi activate din ecranul central.

Sursa foto: Tesla
Sursa foto: Tesla
Sursa foto: Tesla
Sursa foto: Tesla
Sursa foto: Tesla

Tesla avea nevoie de un Model 3 Standard

Tesla mizează pe acest model pentru creșterea în vânzări, întrucât compania se confruntă cu un declin major în înmatriculările la nivel european. Singurul loc unde performează mai bine este în țările nordice, în special în Norvegia.

Prețurile actualizate pentru Tesla Model 3 în România sunt:

  • Model 3 Standard – 36.990 euro;
  • Model 3 Premium Long Range RWD – 44.990 euro;
  • Model 3 Premium Long Range AWD – 49.990 euro;
  • Model 3 Performance – 57.490 euro.

Comenzile se pot plasa online în câteva minute, iar livrările vor începe în februarie 2026. De asemenea, există varianta de a achiziționa în leasing această versiune standard, cu o rată lunară de 496 de euro. Pentru versiunile mai scumpe, ratele sunt cuprinse între 600 și 765 de euro pe lună.

