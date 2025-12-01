Aproape toate mașinile noi vândute în Norvegia în noiembrie sunt electrice / Vânzările Tesla scad în restul Europei

Piața auto din Norvegia are parte de o creștere de 70% în luna noiembrie față de aceeași perioadă a anului trecut. Din toate vehiculele noi vândute, 97,6% dintre ele sunt complet electrice, cu crossover-ul electric Tesla Model Y conducând clasamentul vânzărilor, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Tesla câștigă în Norvegia și pierde în restul Europei

Clienții s-au grăbit să cumpere mașini înainte de majorarea planificată a taxelor pentru mașini electrice, programată pentru începutul anului 2026. În acest context, tesla a raportat o majorare de aproape trei ori față de aceeași lună a anului trecut. În primele 11 luni ale anului 2025, Tesla a vândut în Norvegia mai multe mașini decât orice al producător auto, depășind recordul anual de vânzări al țării cu o lună înainte de finalul anului. Vânzările Tesla în Norvegia au crescut cu 34,6%, având ca vector principal Model Y.

Deși Tesla încă se vinde bine în Norvegia, compania continuă să se lupte în restul Europei cu scăderi în vânzări. Reuters titrează că în Franța, Danemarca și Suedia, înmatriculările au scăzut la jumătate față de anul precedent, deoarece producătorul american de vehicule electrice. Înmatriculările lunare, un indicator al vânzărilor, au scăzut cu 58% în Franța, până la 1.593 de vehicule vândute, cu 59% în Suedia, până la 1.466 de mașini, și cu 49% în Danemarca, până la 534 de mașini, potrivit datelor oficiale.

În timp ce Musk și-a petrecut o mare parte din acest an concentrându-se pe activitățile de robotică ale producătorului auto și obținând aprobarea acționarilor pentru pachetul său salarial în valoare de 1 trilion de dolari, Tesla a încercat să recâștige cumpărătorii prin lansarea unui Model Y reînnoit la începutul acestui an. Doar câteva mașini Model Y mai ieftine, la prețul de 40.000 de euro, au ajuns pe piețele europene la sfârșitul lunii noiembrie.

Aproape toate mașinile vândute în Norvegia în noiembrie sunt electrice

Vehiculele complet electrice au reprezentat 97,6% din totalul mașinilor noi vândute în țara nordică luna trecută, în conformitate cu aspirația de lungă durată a Norvegiei de a pune capăt vânzării mașinilor cu motoarelor cu combustie internă încă de la finalul acestui an.

Poziția Tesla în Norvegia, construită pe fondul subvențiilor consistente pentru vehiculele electrice, a făcut din această țară o parte mică, dar importantă, a ascensiunii companiei ca producător auto de top, devenind prima sa piață în afara Americii de Nord în urmă cu mai bine de un deceniu.