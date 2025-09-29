ANALIZĂ Proprietarii de mașini electrice Fisker se chinuie să și le întrețină, după ce compania a intrat în faliment / Avocat: Mașinile Fisker „sunt periculoase”

După ce compania auto Fisker a intrat în faliment, proprietarii se luptă să își păstreze mașinile electrice achiziționate. Cristian Fleming, un proprietar al SUV-ului electric Fisker Ocean, a declarat că a fost atras de autonomia mare a modelului, de imaginea sa ecologică și de caracteristicile interesante. Dar acesta spune că, achiziționând mașina strict datorită aspectului, a fost „prima mea greșeală”, potrivit The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Fisker a intrat în faliment în vara anului 2024

Fisker a intrat în faliment în luna iunie a anului trecut, la șapte luni după achiziția lui Fleming și doar 11.000 de unități vândute. Cumpărătorii s-au confruntat cu multiple probleme de fiabilitate, precum software defectuos, probleme cu bateria, chei electronice care dau bătăi de cap și mânere electronice ale ușilor care nu se deschideau întotdeauna. Odată cu dispariția companiei, nu mai era nicio posibilitate de a remedia problemele.

În loc să accepte înfrângerea, mii de proprietari de Ocean s-au organizat într-o companie auto improvizată. Asociația de Proprietari Fisker (Fisker Owners Association – FOA) este o organizație non-profit care a lansat aplicații terțe, a construit un lanț global de aprovizionare cu piese și s-a reunit în jurul unui viitor pentru vehiculele lor abandonate. Este parțial un club auto, parțial start-up tehnologic, parțial o misiune de supraviețuire.

„Toți cei care au un Ocean îl iubesc. Până când cheia electronică nu mai funcționează și nu mai poți intra în mașină”, spune Clint Bagley, unul dintre primii utilizatori din zona Bay Area din California și trezorierul FOA.

Comunitatea Fisker, asemănătoare cu cea a proprietarilor Saab

FOA se autointitulează prima flotă de vehicule electrice din istorie controlată în întregime de proprietari. Până în prezent, 4.055 de proprietari de Ocean s-au înscris, plătind 550 de dolari pe an în cotizații, sumă care, potrivit estimărilor grupului, va strânge aproximativ 3 milioane de dolari anual, aproximativ 0,1% din valoarea maximă a Fisker. Doar proprietarii de Ocean verificați pot deveni membri cu drepturi depline, dar oricine poate face donații.

Efortul popular are și precedente în zona companiilor auto falimentare. Fanii Saab au menținut în viață mărcile lor preferate după închiderea fabricilor, dar aceste eforturi s-au concentrat pe conservarea vehiculelor vechi. În schimb, FOA încearcă ceva diferit: actualizări software în timp real și îmbunătățiri hardware pentru o flotă de vehicule electrice conectate, vechi de doi ani.

„Am fost un pasionat de mașini toată viața, așa că a fi în poziția în care ne aflăm acum, cu posibilitatea de a contribui la direcția viitoare a mașinii pe care îmi place să o conduc în fiecare zi, este o experiență unică”, spune Andrew Bock, membru FOA.

Astfel, FOA a dat naștere la trei companii distincte. Tsunami Automotive se ocupă de piese în America de Nord, în timp ce Tidal Wave acoperă Europa, participând la licitații de asigurări și încheind contracte cu producători de scule pentru a reproduce componente. UnderCurrent Automotive, condusă de foști ingineri Google și Apple, se concentrează pe soluții software.

O companie adaugă dotări software pentru mașinile Fisker

Primul produs al UnderCurrent este OceanLink Pro, o aplicație mobilă terță parte utilizată în prezent de peste 1.200 de membri, care restabilește funcțiile de bază ale vehiculelor electrice, precum monitorizarea de la distanță a bateriei și controlul climatizării. Un dispozitiv complementar numit OceanLink Pulse adaugă CarPlay și Android Auto wireless, cu planuri de upgrade-uri viitoare, inclusiv accesul fără cheie.

Obstacolele rămase în calea FOA sunt serioase. Valoarea de revânzare a scăzut cu peste 40% de la falimentul Fisker, potrivit specialiștilor în vânzări cu amănuntul CarGurus. Karl Barth, un avocat care reprezintă proprietarii de Ocean în litigiile în curs, spune că mașinile unor clienți s-au oprit în mijlocul virajului, în timp ce alții au primit oferte de schimb de doar 3.000 de dolari. Acesta a spus că mașinile Fisker „sunt periculoase”, citând o rechemare din august pentru software-ul de frânare, care a vizat 7.745 de vehicule.

Analiștii din industria auto sunt împărțiți în ceea ce privește perspectivele FOA. Seth Goldstein, analist la Morningstar, este de părere că este „logic” ca proprietarii oricărei companii de EV-uri care și-a oprit producția să formeze o comunitate. În schimb, directorii Fisker, inclusiv CEO-ul și fondatorul Henrik Fisker, nu au reușit să mențină operațiunile în funcțiune și să producă un produs decent concomitent.

În ciuda dificultăților, FOA rămâne optimistă cu privire la experimentul său fără precedent. Rămâne o întrebare deschisă dacă o organizație voluntară poate avea succes acolo unde o companie start-up de un miliard de dolari a eșuat. Deocamdată, viitorul modelului Ocean depinde de proprietarii hotărâți să facă ceea ce Fisker nu a reușit: să-și mențină mașinile în stare de funcționare.