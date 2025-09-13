„Master Planul IV”: Renunță Tesla la mașini pentru a se concentra pe roboți? Viziunea lui Elon Musk stârnește controverse

Deși Tesla produce unele dintre cele mai bune vehicule electrice de pe piață, ultima viziune a lui Elon Musk, prezentată în „Master Planul IV”, sugerează o ruptură radicală de la afacerea cu mașini, informează The Atlantic.

Compania care a revoluționat industria auto pare să își mute atenția către robotaxiuri și roboți umanoizi, o decizie care riscă să lase în urmă o piață pe care a dominat-o.

O viziune vagă, dar cu implicații majore

Publicat pe platforma X, noul plan de 1.000 de cuvinte nu menționează niciun model nou de vehicul electric. În schimb, descrie o utopie a „abundenței sustenabile”, unde roboții humanoizi, creați de Tesla, preiau sarcinile plictisitoare ale oamenilor. Mașinile sunt menționate doar în contextul robotaxi-urilor și al bateriilor necesare pentru a le propulsa.

La prima vedere, documentul poate părea ușor de ignorat din cauza formulării sale vagi. Însă istoria arată că planurile lui Musk au prefigurat de fiecare dată viitorul companiei. Primul, din 2006, a trasat calea de la mașini sport de lux la modele accesibile, un model de business adoptat ulterior de mulți competitori. Al doilea, din 2016, a anunțat Modelul Y și camioneta Cybertruck, vehicule care domină astăzi portofoliul Tesla.

Prin urmare, actuala viziune, care se concentrează pe inteligența artificială (AI) și pe roboți, arată o schimbare de direcție fără precedent.

Miza uriașă și riscurile nerealiste

Conform biografiei sale, Elon Musk consideră că tehnologia de conducere autonomă va transforma Tesla într-o companie de 10 trilioane de dolari. Această convingere a fost întărită recent, odată cu anunțul unui pachet de compensație de 1 trilion de dolari pentru Musk, condiționat de atingerea unor obiective ambițioase, printre care lansarea a milioane de roboți și robotaxi-uri în următorul deceniu.

Totuși, ambiția lui Musk ar putea fi nerealistă. Serviciul de robotaxi al Tesla este disponibil doar în Austin și San Francisco, fiind mult în urma competitorului său, Waymo, care operează deja în cinci orașe și se extinde rapid. De asemenea, proiectul robotului umanoid “Optimus” a întâmpinat numeroase întârzieri și probleme de conducere.

Consecințe pentru Tesla și pentru viitorul vehiculelor electrice

Pariind totul pe inteligența artificială, Tesla riscă să sacrifice ceea ce știe să facă cel mai bine… să construiască mașini. Deja, vânzările companiei au scăzut la nivel global, parțial din cauza concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice, dar și din cauza lipsei de inovație în portofoliul de mașini.

Musk a afirmat că ar fi „inutil” să producă o mașină electrică de 25.000 de dolari dacă nu ar fi complet autonomă. Practic, a renunțat la un segment de piață pe care mulți îl văd ca fiind foarte profitabil.

Dacă noul plan nu se concretizează, viitorul Tesla este incert

În plus, această decizie ar putea afecta întreaga industrie auto. În contextul actual, în care stimulentele pentru vehiculele electrice sunt reduse, mulți producători își revizuiesc planurile de electrificare. Dacă cel mai mare promotor al vehiculelor electrice se îndepărtează de la această misiune, progresul global către un transport mai puțin poluant ar putea fi încetinit semnificativ.

În timp ce Musk visează la o lume de „abundență sustenabilă” generată de roboți, decizia sa de a renunța la afacerea cu mașini ar putea avea consecințe negative atât pentru Tesla, cât și pentru eforturile americanilor, atâți cât mai cred în așa ceva, de a combate schimbările climatice.