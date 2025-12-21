Italia închide investigațiile privind posibile informații înșelătoare despre vehiculele electrice oferite de Stellantis, Volkswagen, Tesla și BYD

Italia a închis investigațiile declanșate împotriva constructorilor auto Stellantis, Volkswagen, Tesla și BYD, după ce autoritatea pentru concurență a constatat că angajamentele asumate de companii sunt suficiente pentru clarificarea informațiilor oferite consumatorilor despre vehiculele electrice, transmite Reuters.

Anchetele au fost lansate în luna februarie și au vizat posibile practici comerciale înșelătoare. Autoritatea a analizat modul în care producătorii prezentau datele legate de autonomia vehiculelor electrice, degradarea capacității bateriilor în timp și limitările aplicabile garanțiilor pentru baterii.

Potrivit comunicatului oficial, constructorii auto au acceptat să își modifice site-urile de prezentare, astfel încât informațiile tehnice și comerciale să fie mai clare și mai ușor de înțeles pentru consumatori. În urma acestor angajamente, autoritatea a decis să închidă investigațiile fără a aplica amenzi.

„Companiile au revizuit informațiile puse la dispoziția consumatorilor, iar angajamentele asumate au fost considerate adecvate”, a transmis autoritatea italiană pentru concurență.

Instituția a reamintit că, în baza legislației din Italia, încălcarea normelor privind protecția consumatorilor poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 5.000 de euro și 10 milioane de euro. În acest caz, autoritatea a optat pentru acceptarea angajamentelor, fără impunerea de penalități financiare.

Pe lângă clarificarea informațiilor existente, producătorii s-au angajat să introducă un instrument de simulare a autonomiei. Acesta va permite consumatorilor să compare mai ușor modelele de vehicule electrice din același segment de piață, în condiții similare de utilizare.

În plus, Stellantis, BYD și Volkswagen vor trebui să îmbunătățească informațiile și condițiile privind garanția acordată pentru degradarea bateriilor, pentru a reflecta mai corect performanța acestora pe durata de viață a vehiculului.

Decizia autorității marchează finalizarea oficială a investigațiilor și stabilește un set de standarde mai clare privind comunicarea datelor despre vehiculele electrice către consumatori.