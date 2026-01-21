Renault deschide comenzile pentru noul Captur Eco-G 120 în România: Motorizare GPL de 120 CP și autonomie de 1.400 km / Prețurile de lansare

Renault a anunțat miercuri deschiderea comenzilor în România pentru noua versiune a SUV-ului urban Captur Eco-G 120, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Principala noutate o constituie debutul motorizării Eco-G 120, un sistem flex-fuel benzină/GPL complet revizuit, care promite performanțe superioare și o autonomie impresionantă, alături de actualizări tehnologice importante la nivelul asistenței la condus.

Un nou „campion” al autonomiei: Eco-G 120

Vedeta noii game este propulsorul Eco-G 120, care înlocuiește vechiul motor Eco-G 100. Bazat pe unitatea turbo de 1,2 litri (HR12) cu 3 cilindri și injecție directă, noul motor oferă un plus substanțial de performanță:

Putere: 120 CP (o creștere de 20 CP față de generația anterioară).

120 CP (o creștere de 20 CP față de generația anterioară). Cuplu: 200 Nm (o creștere de 30 Nm).

200 Nm (o creștere de 30 Nm). Performanță: Accelerația 0-100 km/h se realizează în 12 secunde, fiind cu o secundă mai rapid decât predecesorul său.

Marele avantaj al acestei motorizări rămâne însă autonomia. Renault a integrat un rezervor de GPL cu o capacitate mărită cu 25% (50 de litri), care nu afectează volumul rezervorului de benzină (48 de litri) și nici spațiul din portbagaj, fiind amplasat în locul roții de rezervă.

Combinând cele două rezervoare, Captur Eco-G 120 oferă o autonomie totală de până la 1.400 km. Consumul mediu declarat pentru rularea pe GPL pornește de la 7,2 l/100 km, în timp ce emisiile de CO2 sunt de 118 g/km, cu aproximativ 10% mai mici decât ale unui motor echivalent pe benzină.

Upgrade tehnologic și siguranță activă

Pe lângă motorizare, gama Captur 2026 primește actualizări menite să alinieze modelul la noile standarde de siguranță și confort digital:

Monitorizarea șoferului: O nouă cameră integrată în montantul parbrizului detectează semnele de oboseală sau distragere a atenției.

O nouă cameră integrată în montantul parbrizului detectează semnele de oboseală sau distragere a atenției. Safety Coach: În cazul lipsei de reacție din partea șoferului (în modul de condus semi-autonom), sistemul poate încetini automat vehiculul până la oprirea completă.

În cazul lipsei de reacție din partea șoferului (în modul de condus semi-autonom), sistemul poate încetini automat vehiculul până la oprirea completă. Vizibilitate 360° HD: Sistemul de camere Around View Monitor a fost actualizat cu senzori digitali de înaltă definiție pentru o imagine mult mai clară la parcare.

Sistemul de camere Around View Monitor a fost actualizat cu senzori digitali de înaltă definiție pentru o imagine mult mai clară la parcare. Modul „Smart”: Vechiul mod de condus „Perso” a fost înlocuit cu modul inteligent „Smart”, care comută automat între Eco, Comfort și Sport în funcție de stilul de condus și condițiile de drum (de exemplu, trecerea automată în Eco la intrarea într-o localitate).

Vechiul mod de condus „Perso” a fost înlocuit cu modul inteligent „Smart”, care comută automat între Eco, Comfort și Sport în funcție de stilul de condus și condițiile de drum (de exemplu, trecerea automată în Eco la intrarea într-o localitate). Oglinzi noi: Designul oglinzilor retrovizoare a fost modificat (preluat de la Clio 6) pentru a reduce zgomotul la vânt și pentru a îmbunătăți aerodinamica.

Prețuri și disponibilitate în România

Noul Renault Captur este disponibil în trei niveluri de echipare: Evolution, Techno și Esprit Alpine.

Prețurile de listă (TVA inclus) pentru piața locală sunt următoarele:

Versiune Motorizare Preț (cu TVA) Evolution TCe 115 (Benzină) 21.850 € 16 Evolution Eco-G 120 (GPL) 21.850 € 17 Evolution E-Tech full hybrid 160 25.400 € 18 Techno Eco-G 120 (GPL) 23.950 € 19 Techno mild hybrid 140 EDC 27.150 € 20 Techno E-Tech full hybrid 160 27.800 € 21 Esprit Alpine mild hybrid 140 EDC 29.800 € 22 Esprit Alpine E-Tech full hybrid 160 30.300 € 23

Este de remarcat strategia agresivă de preț pentru noua motorizare GPL: versiunea Evolution Eco-G 120 are același preț de pornire ca varianta pe benzină TCe 115 (21.850 €), oferind practic sistemul GPL și puterea suplimentară fără costuri extra la achiziție.

De asemenea, este disponibilă o ofertă financiară prin Mobilize Financial Services, cu rate pornind de la 159 €/lună (TVA inclus) pentru versiunea Evolution Eco-G 120.

Comenzile sunt deschise începând de astăzi, 21 ianuarie 2026, în toată rețeaua Renault din România.