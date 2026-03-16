Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul ar putea interveni dacă prețurile la combustibil vor continua să crească, însă o eventuală măsură trebuie analizată cu atenție, în contextul evoluțiilor din regiunea Golfului Persic.

Într-o intervenție la Digi24, citată de G4Media, premierul a explicat că plafonarea prețurilor la carburanți este dificil de aplicat în actualul cadru european.

„Dacă nu e din producția internă și vii cu plafonare, riști să ai probleme în relația cu UE. Apoi, dacă nu poți controla prețurile, riști datorii imense”, a spus Bolojan.

El a dat ca exemplu schema de sprijin aplicată în sectorul energetic, care a generat costuri mari pentru bugetul de stat. „Deși schema de ajutor din energie s-a încheiat, încă avem miliarde de plătit către companiile din energie”, a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, o plafonare a prețurilor la combustibil, așa cum a fost aplicată în trecut de Hungary, ar necesita „spațiu fiscal” semnificativ.

Totuși, șeful Guvernului a spus că autoritățile analizează opțiuni în cazul în care tensiunile din regiune vor continua să afecteze piața petrolului. „Dacă prețul continuă să crească vom interveni. În ce formă, nu vreau să mă antepronunț pentru că trebuie studiate atent lucrurile”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că are programată o întâlnire cu reprezentanții OMV pentru a discuta posibile scenarii în cazul unei eventuale prelungiri a blocajului din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global.