După luni de speculații și apariții în fotografii spion, Dacia a prezentat pentru prima dată public noul model Dacia Striker, un automobil din segmentul C care va completa gama mărcii alături de SUV-ul Dacia Bigster.

Modelul a fost dezvăluit în cadrul conferinței Renault futuREady, eveniment organizat de grupul Renault pentru prezentarea strategiei sale viitoare, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Potrivit CEO-ului Dacia, Katrina Adt, noul Striker face parte din segmentul C și este gândit ca un model complementar SUV-ului Bigster. Mașina are o lungime de aproximativ 4,62 metri, iar prețul de pornire ar urma să fie sub 25.000 de euro.

Motorizări clasice și hibride

Pe partea de motorizări, noul crossover va fi disponibil atât cu motoare cu ardere internă, cât și cu sisteme hibride. Printre acestea se numără și noul sistem Hybrid 150 4×4, testat deja de publicația ProMotor în cadrul unor teste internaționale desfășurate la Nisa.

Din punct de vedere al designului, Striker pare să aibă o prezență impunătoare pe șosea, în special în partea frontală. Modelul adoptă grila „Pixel”, introdusă și pe noile generații Dacia Sandero și Dacia Logan, iar farurile au un design unghiular.

Luminile de zi cu LED se prelungesc în partea inferioară a barei de protecție, în timp ce grila principală de admisie a aerului este amplasată în zona de jos a frontului.

Privit din profil, modelul amintește de Renault Rafale, dar poate fi comparat și cu Škoda Octavia Scout, varianta break cu gardă la sol mai mare a modelului Octavia. Constructorul a prezentat și un nou design de jante cu cinci spițe, cu un aspect mai agresiv decât cele utilizate până acum în gama Dacia.

Prezentarea oficială completă a modelului Dacia Striker este programată pentru luna iunie, moment în care vor fi anunțate toate specificațiile tehnice.

Strategia Dacia pentru următorii ani

În cadrul evenimentului, Katrina Adt a vorbit și despre direcția strategică a mărcii de la Mioveni, bazată pe trei piloni principali:

„Esențial, dar încrezător”;

„Robust și pregătit pentru activități outdoor”;

„Eco Smart”.

Potrivit acesteia, Dacia Bigster reprezintă exemplul ideal pentru un SUV din segmentul C, în timp ce Dacia Duster întruchipează dimensiunea robustă a brandului. Componenta „Eco Smart” se regăsește în sistemele de propulsie actuale și viitoare ale producătorului.

Dacia subliniază, de asemenea, că este lider pe segmentul modelelor bi-fuel și că oferă o gamă variată de motorizări, inclusiv sisteme hibride cu tracțiune integrală.

În ceea ce privește vânzările, marca se situează pe locul al doilea în segmentul retail din Europa, iar Dacia Sandero este în prezent cea mai vândută mașină pe piața europeană, indiferent de canalul de vânzări. În același timp, Bigster este prezentat ca lider în categoria SUV-urilor compacte.

Sandero multi-energie și un nou model electric

CEO-ul Dacia a anunțat și că viitoarea generație Sandero va fi un vehicul „multi-energie”, ceea ce înseamnă că ar putea fi disponibil cu mai multe tipuri de motorizări, inclusiv o variantă electrică.

Tot în acest an, Dacia intenționează să lanseze un nou model electric de segment A, cu un preț de pornire sub 18.000 de euro. Potrivit companiei, vehiculul a fost dezvoltat integral în Europa în mai puțin de 16 luni.

Acest lucru sugerează că modelul ar putea utiliza aceeași platformă ca viitorul Renault Twingo, care este de asemenea dezvoltat în Europa.