Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere Guvernului să adopte de urgenţă măsuri care să limiteze impactul creşterii preţului motorinei asupra sectorului transporturilor şi asupra economiei, printre soluţiile propuse numărându-se reducerea accizei la motorină sau extinderea schemei de rambursare a acesteia, informează Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al organizaţiei, carburantul reprezintă aproximativ 40% din costurile totale ale transportului rutier, iar o majorare cu 25% a preţului motorinei poate duce direct la o creştere de cel puţin 10% a costurilor de transport.

Presiunea riscă să afecteze stabilitatea lanţurilor logistice

În lipsa unor măsuri de sprijin sau a unei fiscalităţi competitive, această presiune riscă să afecteze stabilitatea lanţurilor logistice şi competitivitatea transportatorilor români pe piaţa europeană, avertizează organizaţia.

În acest context, UNTRR propune reducerea accizei la motorină până la nivelul minim stabilit în Uniunea Europeană sau, alternativ, prelungirea după martie 2026 a schemei de rambursare a accizei până la sfârşitul anului şi majorarea valorii acesteia de la 65 de bani la 1,12 lei pe litru.

Transportatorii arată că preţul motorinei fără taxe este relativ apropiat între statele membre UE: aproximativ 0,80 euro/litru în România, 0,81 euro/litru în Ungaria şi Croaţia sau Franţa şi circa 0,89 euro/litru în Germania. Diferenţele de preţ la pompă sunt generate în principal de nivelul accizelor şi al TVA.

Acciza la motorină în România este de aproximativ 550 de euro la 1.000 de litri

În ultimele zece zile, preţurile au evoluat diferit în statele europene, cu majorări de aproximativ 20% în ţări precum Austria, Cehia, Franţa, Germania sau Olanda şi de până la 48% în Spania, în timp ce în Croaţia şi Slovenia creşterile au fost sub 2%, situaţia fiind descrisă drept extrem de volatilă.

În prezent, acciza la motorină în România este de aproximativ 550 de euro la 1.000 de litri, peste nivelul minim european de 330 de euro la 1.000 de litri. În acelaşi timp, alte state europene încearcă să limiteze impactul scumpirii carburantului. De exemplu, în Portugalia guvernul a decis reducerea temporară a accizei la motorină, iar în Italia autorităţile analizează activarea mecanismului de „acciză mobilă”, care permite reducerea accizelor folosind veniturile suplimentare din TVA generate de scumpirea carburanţilor.

UNTRR susţine că diferenţele de taxare îi determină deja pe transportatorii români să alimenteze în alte state din regiune, precum Ungaria, Croaţia, Slovenia sau Bulgaria, ceea ce se traduce prin pierderi pentru bugetul României.

Creşterea preţului la carburant şi la energie determină accelerarea inflaţiei

Pentru a limita efectele asupra economiei, organizaţia propune două măsuri principale şi una complementară, în funcţie de evoluţia preţurilor: reducerea accizei la motorină de la aproximativ 550 euro la 1.000 de litri la nivelul minim european de 330 euro, ceea ce ar putea reduce preţul carburantului cu circa 1,35 lei pe litru (1,12 lei din acciză şi 0,23 lei din TVA). Dacă această măsură nu va fi adoptată, transportatorii solicită extinderea schemei de rambursare a accizei până la sfârşitul anului şi majorarea valorii rambursate la 1,12 lei/litru.

Ca măsură suplimentară, UNTRR propune şi reluarea mecanismului de compensare a preţului carburanţilor aplicat în perioada pandemiei, prin acordarea unei subvenţii de 0,5 lei pe litru, în funcţie de evoluţia preţurilor.

„Creşterea preţului la carburant şi la energie determină accelerarea inflaţiei şi o scădere puternică a consumului, cu un impact major asupra companiilor de transport care nu îşi vor mai putea acoperi costurile de operare”, avertizează reprezentanţii sectorului.

Statul român estimează încasări din accize de circa 24 de miliarde de lei

În aceste condiţii, transportatorii consideră necesar ca majorarea costurilor cu carburantul să fie transferată integral şi imediat către clienţi. În caz contrar, firmele de transport, care operează în prezent cu o marjă de profit de sub 5%, riscă să nu îşi mai poată acoperi nici costurile variabile şi cu atât mai puţin pe cele fixe, ceea ce ar putea duce rapid la falimente.

Potrivit organizaţiei, la un consum anual de aproximativ 8,6 miliarde de litri de motorină, statul român estimează încasări din accize de circa 24 de miliarde de lei. În cazul benzinei, pentru un consum anual de aproximativ două miliarde de litri, veniturile estimate din accize sunt de aproximativ şase miliarde de lei.

România rămâne cu aproximativ 22 de eurocenţi pe litru mai scumpă decât în statul vecin

UNTRR mai arată că, după deducerea TVA de 27% şi a rambursării parţiale a accizei din Ungaria, motorina din România rămâne cu aproximativ 22 de eurocenţi pe litru mai scumpă decât în statul vecin.

Transporturile rutiere internaţionale de mărfuri reprezintă, de altfel, sectorul cu cea mai mare contribuţie la exportul de servicii al României în ultimul deceniu, depăşind anual 25% din valoarea totală a serviciilor exportate.

UNTRR este o organizaţie profesională şi patronală independentă, fondată în 1990, care reprezintă interesele transportatorilor rutieri la nivel naţional şi internaţional. De la înfiinţare şi până în prezent, peste 16.000 de companii din domeniu s-au înscris în organizaţie.