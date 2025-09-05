Tesla propune un plan salarial uriaș pentru Elon Musk, evaluat la 1 trilion de dolari

Tesla a anunțat un nou plan de compensare pe 10 ani pentru CEO-ul său, Elon Musk, care ar putea atinge valoarea de 1 trilion de dolari. Propunerea vine într-un moment în care afacerea auto a companiei întâmpină dificultăți, dar Musk și Tesla își concentrează atenția pe dezvoltarea roboților umanoizi și a inteligenței artificiale, informează TechCrunch.

Noul plan leagă recompensele lui Musk de atingerea mai multor obiective, inclusiv creșterea valorii totale a Tesla de la aproximativ 1 trilion de dolari la peste 8 trilioane. În cazul în care criteriile sunt îndeplinite, Musk ar primi peste 423 de milioane de acțiuni suplimentare, ceea ce i-ar crește nivelul de control asupra companiei la aproximativ 25%. CEO-ul a avertizat anterior că ar putea părăsi Tesla dacă nu obține mai multă putere de vot.

Propunerea urmează să fie supusă votului acționarilor la adunarea anuală a companiei, programată pentru sfârșitul acestui an. Aceasta vine la doar o lună după ce Tesla a anunțat un pachet de compensare de 29 de miliarde de dolari, care înlocuia un plan anterior respins de un judecător din Delaware.

Viziunea lui Musk, considerată esențială de Tesla

În documentele transmise acționarilor, Tesla afirmă că societatea se află la un „punct critic de inflexiune” și susține că poate inaugura o eră a „abundenței durabile” prin tehnologie accesibilă și inovatoare.

Compania subliniază că viziunea lui Elon Musk este „esentială” pentru a naviga acest moment și citează „Master Plan Part IV”, recent publicat de Tesla, ca fundament al strategiei viitoare, chiar dacă CEO-ul a recunoscut că planul nu oferă detalii specifice.

Un semnal pentru viitor

Analiștii văd acest plan ca pe un gest strategic menit să asigure loialitatea lui Musk și să susțină ambițiile Tesla în domenii emergente, precum AI și robotică, chiar și în contextul provocărilor actuale ale pieței auto. Dacă va fi aprobat de acționari, planul ar marca cel mai mare pachet de compensare din istoria corporativă modernă.