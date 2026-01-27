Amenzi de aproape 130.000 de lei pentru proprietarii de mașini de lux din fonduri nejustificate, anunță ANAF / 66 de persoane, identificate până în prezent

Proprietarii de autoturisme de lux achiziționate din fonduri a căror proveniență fiscală nu a putut fi justificată au primit sancțiuni contravenționale, iar controalele vor continua și vor fi extinse, a transmis Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), citată de Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit instituției, 66 de persoane au fost identificate cu risc fiscal ridicat în urma unei acțiuni de control care a vizat achiziții de autoturisme de lux realizate fără documente care să ateste proveniența legală a fondurilor utilizate.

ANAF a precizat că selecția contribuabililor s-a făcut pe baza mai multor criterii, printre care lipsa unor venituri impozabile declarate, inexistența unui contract individual de muncă, a unei activități independente sau a calității de asociat ori administrator într-o societate comercială, precum și lipsa unui cont bancar. În unele cazuri, au fost constatate plăți în numerar peste plafoanele legale și utilizarea de fonduri nefiscalizate.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate până în prezent se ridică la 127.250 de lei. Totodată, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru asupra autoturismelor, iar ANAF se află în proces de evaluare a obligațiilor fiscale suplimentare ce urmează să fie stabilite pentru veniturile nedeclarate.

Printre cazurile documentate se numără achiziționarea unui BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, precum și cumpărarea unor modele BMW M4 Competition și BMW X6 xDrive, în lipsa unor justificări credibile privind sursa fondurilor.

Identitatea persoanelor verificate nu poate fi făcută publică, întrucât informațiile sunt protejate de secretul fiscal, conform Codului de procedură fiscală.

ANAF a precizat că, în acest moment, nu poate estima cuantumul total al sumelor ce urmează să fie recuperate la bugetul de stat. Reprezentanții instituției au avertizat însă că Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua aceste acțiuni și va extinde controalele și asupra altor tipologii de tranzacții considerate cu risc fiscal ridicat.