Retrospectiva anului 2025 pentru industria auto / Debuturi pe piața din România, lansări de modele noi și evenimentele cu impact pe termen lung

Anul 2025 a fost unul cu suișuri și coborâșuri pentru industria auto la nivel global. De la modele de mașini noi, la branduri noi pe piața din România și modificarea reglementărilor la nivel european. Iată cele mai importante evenimente pe care TechRider.ro le-a acoperit în anul 2025.

Cum a arătat 2025 pentru Dacia

Una dintre cele mai mari, și mai importante, lansări pentru industria auto locală este Dacia Bigster, finalist și pentru premiul „Mașina Anului” 2026. Acesta este cel mai luxos model produs de Dacia, ce poate fi cumpărat cu parbriz și volan încălzite, dar și plafon panoramic.

Cu toate că livrările au început în mai, Bigster pare a fi un succes în fața modelelor cu care concurează. Anul 2025 a fost și unul foarte profitabil pentru Dacia, cu modelul Sandero fiind în topul vânzărilor europene pentru mai multe luni. Cu toate acestea, vânzările în ultima lună au scăzut din cauza facelift-ului pentru toată gama Dacia, ce include și variantă hibridă pentru Sandero Stepway.

Dacia a suferit și de o plecare majoră. Denis Le Vot, CEO-ul care a condus marca românească pe drumul succesului la nivel european, a demisionat. Sub conducerea sa a fost lansată a treia generație de Logan, Sandero și Duster. În locul său a venit Katrin Adr, preluată de la conducerea Mercedes-Benz Own Retail Europe.

Economedia transmite că Adt a coordonat mai multe transformări fundamentale, inclusiv tranziția mărcii Smart către un brand 100% electric. De asemenea, este implicată activ în promovarea diversității și mentoratul femeilor în domeniul tehnologiei. Urmează să vedem cum se comportă noile Dacii în vânzări, dar anul 2026 pare promițător pentru brandul din Mioveni.

„Asaltul chinezilor” pe piața din România

Anul 2025 a fost prolific și pentru piața auto chineză. BYD, cel mai mare producător auto din China, a venit pe piața România la finalul primăverii cu patru modele: Seal, Sealion 7, Atto 2 și Seal U DM-i. Primele trei sunt modele integral electrice, iar U DM-i este un vehicul hibrid. Despre acesta din urmă, Andrei Duica, Deputy Country Manager BYD România și Republica Moldova, crede că „se va vinde foarte bine” pe piața locală.

Chery, al doilea cel mai mare producător a intrat și el pe piața din România la mijlocul verii. Chinezii au venit, în acel moment, cu două SUV-uri, respectiv Tiggo 7 și Tiggo 8. Primele impresii au fost unele bune, cu dotări precum sistem de sonorizare Sony, materiale plăcute la atingere și un feeling general plăcut. Iar de vânzarea lor se ocupă AutoItalia, rețeaua de dealeri ce are în portofoliu și Alfa Romeo, Fiat, Jeep și Leapmotor, încă o marcă chinezească.

Din vară și până acum, Chery a lansat în România doar SUV-uri, respectiv:

Grupul Chery a mai lansat două mărci în toamnă, prin intrarea pe piață a Omoda și Jaecoo. Cele două branduri „nu sunt de buget”, conform lui Steve Eum, vicepreședinte și manager al departamentului de design al grupului Chery. Acesta a vorbit în exclusivitate pentru TechRider.ro despre cele mai noi mărci lansate în România, care țintesc spre o clientelă formată din „elitele tinere”.

Nici BYD nu s-a lăsat mai prejos cu lansările. În cadrul Salonului Auto București, compania a lansat două noi sedanuri. Seal 5 DM-i este axat mai mult pentru flote, iar Seal 6 DM-i este considerat vârful de gamă al sedanurilor comercializate de BYD.

Salonul Auto București, absentat de o parte din producătorii europeni

Că tot vorbeam mai devreme de SAB, aici am văzut foarte multe mărci din China, dar și mulți absenți din Europa. Niciun brand atât din grupul Volkswagen, cât și din cel Renault, nu a fost prezent la SAB. Stellantis este prezent, dar doar cu câteva modele. Ultima dată când un brand din grupul VW a fost prezent la SAB a fost Seat în 2017, iar Renault absentează salonul auto din capitală de aproape un deceniu.

Dar nu am dus lipsă de mărci din China. Maxus, BAIC, Chery, BYD și MG sunt unii dintre producătorii care au avut standuri la salonul din capitală.

Ce mașini au lansat producătorii europeni

Nu doar producătorii chinezi au lansat modele noi, și europenii au avut un an plin de lansări. Spre exemplu, Renault a readus modelul Twingo, exclusiv în variantă electrică. Modelul adoptă o motorizare electrică de 60 kW (82 CP) și o baterie de 27,5 kWh, bazată pe tehnologia LFP (litiu-fier-fosfat), cu o autonomie de până la 263 km în ciclul WLTP. În Franța, noul Twingo costă puțin peste 21.000 de euro, cu tot cu ajutoarele guvernamentale oferite de guvernul francez.

Printre numele vechi care revin se numără și ARO Câmpulung, prin intermediul e-ARO 25. Acesta reprezintă un proiect relansat de Asociația Română pentru Cercetare Strategică Avansată, Nanotehnologii și Tehnologii Cuantice (ARCSANTQ), sub conducerea lui Eduard Costache. Noul ARO va avea un șasiu compus dintr-o structură hibridă. Acesta va fi de tip scară, bun pentru off-road, dar și un tunel structural pentru bateriile de tracțiune.

Printre producători se numără și Mercedes-Benz, cu SUV-ul (momentan electric) GLB, Bentley cu noul Continental Supersports, SUV-ul electric BMW iX3 și Mitsubishi. Bine, noul Eclipse Cross este bazat pe Renault Scenic E-Tech, de aceea se află în această secțiune.

Mașinile testate de TechRider.ro în anul 2025

TechRider.ro a avut ocazia să testeze mai multe modele ce au succes pe piața auto din România, dar și unul care a decăzut în ochii clienților. Cel mai vizualizat review auto a fost pentru Opel Grandland, un SUV dezvoltat pe platforma comună a Stellantis STLA Medium. În testele noastre, am descoperit un model ce oferă o experiență de condus confortabilă și sigură, cu un portbagaj spațios și spațiu generos la interior.

Un concurent pentru Opel Grandland este Renault Austral, SUV-ul francez care a fost recent actualizat. Din testele efectuate de TechRider.ro am descoperit un model care are câte puțin din toate: aspect dinamic, interior aspectuos și tehnologizat, dar și performanță combinată cu eficiență în oraș. Deși modelul testat a fost în echiparea esprit Alpine, care se vrea a fi sportivă, Renault Austral este bun mai degrabă pentru un familist care vrea să aibă o mașină cu aspect futurist.

Am avut ocazia să testăm și Tesla Model Y, un model care nu se mai vinde atât de bine în ultimul timp. Printre cauze se numără și vârsta modelului, care se apropie de șapte ani vechime, dar și cine deține compania. Elon Musk este în centrul unor controverse legate de viziunile sale politice, deciziile sale de business, dar și planul său de salarizare.

Totuși, Model Y este un model ușor de utilizat și intuitiv, cu un design actualizat pentru acest an. Deși interiorul a rămas aproape la fel ca înainte, totul fiind controlat din ecranul central, sintetizează perfect filosofia Tesla: tehnologie accesibilă, fără complicații inutile.

Uniunea Europeană a renunțat, în mare, la normele pentru 2035

TechRider.ro a participat la un briefing tehnic, organizat de Comisia Europeană, unde au fost propuse o serie de modificări pentru normele de poluare ce ar fi trebuit să intre în vigoare în 2035. Spre deosebire de ceea ce cunoșteam înainte, ca din 2035 vehiculele să aibă emisii zero la țeava de eșapament, oficialii europeni au clarificat că ținta obligatorie pentru producători, începând cu 2035, este o reducere de 90% a emisiilor față de nivelurile din 2021.

Lansările de modele ne-au ținut tot timpul în priză, iar reglementările modificate sunt o gură de aer binevenită pentru industrie. 2026 va fi un an unde ar trebui să vedem mai multe lansări auto și mai multă claritate cu privire la cum vor fi construite mașinile. Ca până acum, vom acoperi tot ce mișcă în industria auto, indiferent dacă e de bine sau de rău pentru producători.

Cam acesta a fost, în mare, anul 2025 pentru industria auto.