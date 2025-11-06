Renault relansează Twingo. Noul membru al familiei E-Tech promite 263 de KM și amenință poziția Daciei Spring pe piața mașinilor electrice ieftine

Renault a anunțat lansarea noului Twingo E-Tech electric, un model de oraș care marchează revenirea unei denumiri emblematice în segmentul A.

Potrivit informațiilor din comunicatul de presă al constructorului, noul Twingo va fi produs în uzina din Novo Mesto, Slovenia, și va ajunge pe piața europeană la începutul anului 2026.

Renault anunță că noul Twingo E-Tech electric va avea un preț de lansare sub pragul de 20.000 de euro, fără a include eventualele subvenții oferite prin programele naționale. Modelul va fi disponibil în două versiuni de echipare: Evolution și Techno.

Pe piața din România, principalele alternative în segmentul citadinelor electrice sunt Fiat 500 Electric și Dacia Spring, ambele poziționate într-o zonă de preț apropiată. Fiat 500e pornește de la 21.008 euro, iar Dacia Spring are un preț de listă de 19.900 euro, TVA inclus.

În ceea ce privește autonomia omologată conform standardului WLTP, Renault Twingo E-Tech electric promite până la 263 km, Fiat 500e oferă până la 300 km în funcție de baterie, iar Dacia Spring are o autonomie declarată de 228 km.

Twingo devine 100% electric

Modelul adoptă o motorizare electrică de 60 kW (82 CP) și o baterie de 27,5 kWh, bazată pe tehnologia LFP (litiu-fier-fosfat), cu o autonomie de până la 263 km în ciclul WLTP.

Twingo E-Tech electric se încarcă standard la 6,6 kW, iar opțional poate fi echipat cu un pachet „Advanced Charge” ce permite alimentarea rapidă la 50 kW DC și funcții bidirecționale (V2L și V2G).

Renault precizează că Twingo E-Tech este primul model finalizat în cadrul programului „Leap 100”, care reduce la jumătate timpul de dezvoltare, doar 100 de săptămâni de la concept la producție. Platforma AmpR Small, comună cu viitoarele Renault 5 și Renault 4 electrice, a fost adaptată pentru un vehicul urban ușor și eficient, cu o masă de aproximativ 1.200 kg.

Cu o lungime de 3,79 metri și un ampatament de 2,49 metri, Twingo păstrează proporțiile compacte, dar oferă un interior configurabil cu patru locuri reale și o banchetă spate glisantă. Portbagajul are un volum de până la 360 de litri, iar lungimea maximă de încărcare ajunge la 2 metri prin rabatarea scaunului pasagerului din față.

Spațiu interior optimizat pentru oraș

La interior, Twingo E-Tech electric dispune de un instrumentar digital de 7 inci și un ecran central de 10 inci. Sistemul multimedia OpenR Link integrează Google Maps, Google Assistant și acces la aplicații din Google Play, o premieră pentru segmentul A. În versiunile superioare este inclus și avatarul virtual Reno, capabil să ofere răspunsuri vocale și asistență la condus.

Citadina electrică oferă până la 24 de sisteme de asistență, inclusiv frânare automată de urgență, monitorizarea unghiului mort și parcare automată, funcții rare în această clasă.

Modelul respectă viitorul standard european GSR2.3 și include elemente precum sistemul Fireman Access, codul QRescue pentru echipele de intervenție și șase airbaguri în dotarea standard.