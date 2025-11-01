REVIEW FOTO Renault Austral full-hybrid: un SUV încăpător, bun pentru oraș / Finisaje de la interior și dinamica la viteze mari, locurile unde se pot face îmbunătățiri

Strategia de electrificare a Renault, pusă sub gama de modele E-Tech, reunește atât modele hibride, cât și electrice. În cadrul evenimentului Renault E-Tech Test Drive Experience, TechRider.ro a avut ocazia să testeze două modele ce fac parte din cei doi piloni de electrificare a producătorului francez.

Prima experiență din cadrul evenimentului a fost cu SUV-ul full-hybrid Renault Austral esprit Alpine, un model cu aspect sportiv și performanțe ce nu sunt de ignorat. Modelul concurează pe piața locală cu Dacia Bigster, recent nominalizată la premiul „Mașina Anului” 2026, Hyundai Tucson și Ford Kuga.

Renault Austral full-hybrid, un SUV cu aer sportiv

Renault Austral este un SUV din segmentul C, reprezentând clasa de autoturisme compacte. Doar că, din perspectiva mea, modelul Renault nu este chiar un model compact, având o lungime de peste 4,5 metri și o lățime de aproape 2,1 metri. Cu toate acestea, Austral este un SUV care se descurcă foarte bine în oraș. Dar despre impresiile de la volan vom vorbi ulterior.

În primul rând, este important să vorbim despre aspectul SUV-ului, deoarece acesta este primul element ce atrage clienții în showroom-uri. Modelul a primit o revizuire de la lansarea sa din 2022 care să îl facă mai futurist. Nivelul de echipare testat de TechRider.ro este cel mai sportiv din gama Austral, denumită esprit Alpine. Iar, în culoarea Blue Outremer (opțională – 1.700 €), modelul iese în evidență pe stradă. Poate și pentru asocierea mea mentală dintre culoare și brandul Alpine.

Versiunea esprit Alpine se diferențiază de celelalte (Evolution și Techno) prin elementele cromate care sunt negre. Într-adevăr, aspectul este unul mai sportiv în nivelul de echipare de top și, din punctul meu de vedere, unul mai plăcut.

Nu prea avem cum să nu știm că avem o versiune esprit Alpine, din pricina elementelor care amintesc de legătura cu brandul de motorsport prezente atât la exterior, cât și la interior.

În rest, avem farurile (în configurația testată de TechRider.ro fiind LED-uri matrix) cu un aspect dinamic, iar luminile de rulare pe timp de zi cu LED sunt poziționate în bară. Emblema este amplasată în centrul unei grile cu inserții de romb și este acoperită de un panou lucios, fiindcă acolo se află o parte din sistemele de siguranță ale mașinii. Jantele din aliaj de 20 inch ajută aspectul, dar compromit ținuta de drum pe șosele nu tocmai nivelate.

Profilul este de SUV veritabil, ce îi conferă un aspect impunător. Ceea ce nu înțeleg este de ce Renault a simțit nevoia să facă capacul pentru rezervor atât de mare. Pur și simplu nu este necesar, întrucât Renault nu vinde acest model cu motor GPL pentru a explica nevoia.

Spatele are, la rândul său, un aer dinamic, prin stopuri ce se extind pe hayon (electric pentru nivelul de echipare esprit Alpine) și, în echiparea de top, embleme negre. Per total, cred că Renault oferă în momentul de față o gamă de modele aspectuoase, iar acest model SUV nu face excepție.

Interiorul SUV-ului Austral, la fel de frumos ca exteriorul

Nici interiorul noului Renault Austral nu dezamăgește. Aspectul este unul modern, dominat de cele două ecrane mari de care SUV-ul dispune. Tabloul de bord, de 12 inch, oferă șoferului informații standard: consum, autonomie și alte date despre vehicul. O funcție care mi se pare foarte utilă este integrarea navigației în tabloul de bord. Astfel, șoferul nu trebuie să mai ia privirea din față și să se concentreze mai mult la drum. Harta nu este afișată pe toată lățimea panoului, dar este foarte utilă.

Datele despre navigare, limita de viteză și viteza de deplasare sunt disponibile și în head-up display, dar este un sistem relativ rudimentar. Într-o eră în care sistemul montat pe modelele Kia arată și mașinile dimprejurul celei pe care o conduci, dar și ce bandă să selectezi pentru a nu rata ieșirea, cel de pe Renault arată doar date orientative. Este bun și acesta, dar este loc de îmbunătățiri.

Sistemul de infotainment central, de 12 inch, are orientare tip portret, este responsive și luminos și oferă multiple modalități de configurare a mașinii.

Într-o perioadă în care mai toți producătorii inserează controlul climatizării în sistemul de infotainment, Renault a decis să păstreze comenzile pentru climatizare (pe două zone) fizice. Asta se transpune într-un timp mai mic în care șoferul nu este atent la drum. Totuși, parbrizul, scaunele și volanul încălzit trebuie controlate din infotainment.

Din ecranul multimedia putem controla și cum se aude sistemul audio Harman Kardon, cu 12 difuzoare și cinci moduri prestabilite de redare audio, aparent customizate de compozitorul francez Jean-Michel Jarre. Sistemul se aude bine, iar opțiunea Immersive redă sunetul într-un efect surround.

În privința materialelor, am mixed feelings. Pe partea de sus, unde utilizatorul are cele mai multe interacțiuni, materialele sunt bune. Volanul este parțial din alcantara, parțial din piele sintetică, iar comenzile de pe volan sunt compuse din două suprafețe lucioase care trebuie apăsate, pe modelul văzut anterior la Volkswagen până să se răzgândească și să reintroducă butoanele fizice. Din păcate pentru unii, comenzile audio au rămas pe un satelit montat pe coloana de direcție. Zic pentru unii, pentru că mie mi-au oferit un sentiment de familiaritate, întrucât pe Renault-ul meu am aceleași comenzi și, deci, mi-a fost ușor să mă adaptez. Dar alții care vor căuta comenzile audio pe volan se vor adapta mai greu.

Revenind la materiale, partea cea mai apropiată de parbriz a bordului este acoperită dintr-un material moale la atingere, iar gurile de ventilație au un aspect interesant. Cele de la șofer sunt cele mai spectaculoase din punctul de vedere al aspectului. Totuși, zonele inferioare sunt acoperite de un plastic ce se simte dur și ieftin, iar ce am observat este că buzunarele ușilor nu sunt capitonate. Astfel, lucrurile mai mici vor produce sunete deranjante. Măcar acestea sunt de dimensiuni generoase atât în față, cât și în spate.

Scaunele sunt acoperite de aceeași alcantara ca cea de pe volan, doar că sunt parțial din textil. Mie îmi surâde această idee, întrucât scaunele vor avea o durată de viață mai mare, dar oferă în același și sentimentul de lux pe care îl oferă pielea întoarsă.

Pasagerii din față se vor simți confortabil, iar șoferul este considerat „rege”, deoarece toată partea frontală este driver-oriented, cu sistemul de infotainment și comenzile pentru climă fiind axate către pilot.

Pe partea șoferului există și comenzi pentru frâna de mână electrică, dar și suita de sisteme de siguranță MySense, care pot fi dezactivate cu totul la o simplă apăsare de buton.

Locurile din spate sunt și ele mari, deși plafonul panoramic montat pe modelul pe care TechRider.ro l-a testat poate „fura” puțin spațiu la cap. Locul la genunchi este îndeajuns de bun, dar poate fi îmbunătățit prin culisarea banchetei. Renault susține că șezutul și spătarul au 16 centimetri de ajustare, iar acestea se mișcă în format 60:40, la fel ca rabatarea banchetei.

Portbagajul este, la rândul său, mare, cu un volum de 517 litri. Totuși, Dacia Bigster oferă cu 100 de litri mai mult pentru versiunea full-hybrid. La Austral, portbagajul se mândrește cu un prag de încărcare redus, o priză de 12 V și sistem de rabatare a spătarului banchetei.

Pentru a concluziona capitolul despre interior, acesta are un aspect futurist și modern, dispune de spațiu din belșug iar materialele sunt, în general, bune, deși pot fi mai moi în zonele inferioare. Și ce nu ar mai strica este puțin capitonaj pentru buzunarele ușilor.

Cum se conduce Renault Austral full-hybrid

Să trecem acum și la cum se simte Renault Austral full-hybrid la condus. Primul sentiment pe care l-am simțit când m-am urcat la volan este cel de imersiune, ajutat de bordul orientat spre mine. La pornire, modelul este silențios. Fiind un model full-hybrid, SUV-ul a demarat în modul electric, și așa a rămas pentru mult timp. În traficul bucureștean, sistemul de camere 360° m-a ajutat în multiple situații.

Unde sunt sigur că este loc de îmbunătățiri este la modul în care Renault Austral tratează denivelările. Eu unul m-am simțit cam zguduit atunci când am luat o denivelare ceva mai adâncă, dar asta poate fi datorat unor factori-cheie: jantele pe 20 inch (care reduc din balonul anvelopei, deci și din confortul pasagerilor), dar și nivelul de echipare esprit Alpine, care este considerat cel mai sportiv din gama Austral.

Mașina de teste a fost dotată cu 4Control, un sistem ce permite virarea punții spate cu până la 5 grade, reducând astfel raza de bracaj la 10,1 metri. Asta înseamnă că un SUV de 4,5 metri lungime are o rază similară cu cea de pe Dacia Sandero, un model din clasa inferioară.

După cum am zis mai sus, Austral a funcționat în oraș predominant în modul electric, motorul termic intervenind puțin pentru a încărca bateria. Aceasta putea fi încărcată și din regenerarea adaptivă a energiei, un fel de MGU-K din Formula 1. Pe scurt, energia cinetică este transformată în energie electrică, ce încarcă bateria de 2kWh. Nivelul cu care energia este captată poate fi modificată din padelele de pe volan, apropiindu-se foarte mult de o experiență one-pedal driving.

Am vrut să încerc în oraș pilotul automat adaptiv, dar acesta nu a funcționat pe modelul testat de TechRider.ro. Am raportat această problemă și inginerului Renault care ne-a însoțit, și a spus că este o eroare care nu putea fi reparată pe loc. Acest sistem ar fi trebuit să mențină mașina atât în interiorul benzii de circulație, cât și să mențină distanța față de autoturismul din față. Totodată, ar trebui și să frâneze sau să accelereze atunci când mașina din față frâna/accelera, menținând distanța selectată de șofer.

Ieșind pe autostradă, am vrut să încerc performanțele sistemului hibrid. Acesta este compus dintr-un motor de 1,2 litri turbo, de 128 de cai putere. Acesta este cuplat la o transmisie multimodală, cu 6 rapoarte pentru motorul ICE și 3 rapoarte pentru motorul electric, de 67 de cai putere. Per total, sistemul produce 200 de cai putere și 410 Nm cuplu maxim. Sprintul 0-100 km/h poate fi realizat în 8,4 secunde, iar viteza maximă declarată este de 175 km/h.

Depășirile mi s-au părut puțin dificile, întrucât trebuiau „planificate” cu puțin timp înainte. Mi s-a părut că motorul termic a intrat destul de târziu în timpul depășirii și ținea turațiile foarte sus. Această situație ar fi trebuit să afecteze consumul, dar nu a fost așa. De la plecarea din București până la Ploiești, doar 30 de kilometri din autonomie au fost consumați, consumul apropiindu-se de cei 4,7 litri / 100 km (în ciclu WLTP) declarați de Renault.

Pe partea de dinamică în viraje, sistemul 4Control își face simțită prezența pe drumurile secundare. Virarea punții spate se simte cel mai mult în virajele strânse, iar modul Sport ajută la menținerea sistemului de propulsie într-o plajă de putere bună. Renault Austral se dorește a avea capabilități de off-road, pentru că, în sistemul de infotainment, dispune de un meniu unde putem vizualiza înclinația mașinii în timp real, dar și de Hill Descent Control.

Verdict pentru Renault Austral full-hybrid

În concluzie, Renault Austral este un SUV care are câte puțin din toate: un aspect dinamic, interior frumos, dinamică bună și tehnologie cât cuprinde. Cu toate că sistemul hibrid este unul bun și eficient, nu ar strica o mapare mai bună pentru depășirile la viteze ridicate, iar plasticele din zonele inferioare ale interiorului pot fi îmbunătățite.

Deși este disponibil în echiparea esprit Alpine, care se vrea a fi sportivă, Renault Austral este bun mai degrabă pentru un familist care vrea să aibă o mașină cu aspect futurist.

Potrivit configuratorului Renault, prețurile pentru gama Austral sunt:

pentru versiunea Evolution (de bază): mild hybrid 150 auto – de la 31.600 de euro; mild hybrid 160 auto – de la 31.600 de euro; E-Tech full hybrid 200 – de la 35.250 de euro.

pentru versiunea Techno (de mijloc): mild hybrid 150 auto – de la 33.600 de euro; mild hybrid 160 auto – de la 33.600 de euro; E-Tech full hybrid 200 – de la 37.250 de euro.

pentru versiunea esprit Alpine (de vârf): mild hybrid 150 auto – de la 36.500 de euro; mild hybrid 160 auto – de la 36.500 de euro; E-Tech full hybrid 200 – de la 40.200 de euro.



Versiunea testată de TechRider.ro (Renault Austral esprit Alpine E-Tech full hybrid) costă 41.800 de euro (TVA inclus) dotată cu opționale precum faruri LED, plafon panoramic și, cea mai costisitoare, vopseaua Blue Outremer.