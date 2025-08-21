Ghid online pentru închirierea de mașini în UE, realizat de Centrul European al Consumatorilor din România / Proiectul ține cont de aspectele reclamate în 2024

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC România), direcție în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a pregătit un ghid online pentru consumatorii care doresc să închirieze o mașină în Uniunea Europeană.

Potrivit unui comunicat al ANPC, ghidul conține informații și recomandări importante pentru consumatori, ținând cont de aspectele reclamate în cele peste 250 de plângeri primite pe această temă, din anul 2024 până în prezent. Acestea privesc: 31% – impunerea unor costuri/taxe suplimentare, 24% – anularea rezervării și refuzul predării mașinii fie din cauza lipsei unui card de credit, fie din cauza ajungerii cu întârziere la locul de preluare a mașinii, 21% – retragerea sau impunerea unor sume suplimentare pentru presupuse pagube apărute în timpul închirierii, 6% – probleme legate de plăți, în general privind nereturnarea depozitului (garanției) după finalizarea închirierii fără probleme, 3% – probleme legate de asigurări/limite de răspundere.

Publicația poate fi accesată pe site-ul Centrului European al Consumatorilor din România, transmite Agerpres.

Un ghid succint cu informații esențiale

Noul ghid reunește, într-o formă succintă, cele mai importante informații pe care consumatorii trebuie să le cunoască atunci când doresc să închirieze o mașină în UE, de la momentul în care pregătesc contractul pentru acest serviciu și până la preluarea autoturismului sau predarea lui, la finalul călătoriei.

„Reamintim consumatorilor că trebuie să citească foarte atent secțiunea «Termeni și condiții» a companiei de închirieri, pentru a ști, înainte de plecare, care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite de client pentru a încheia contractul. De asemenea, menționăm că toate avertismentele și recomandările pe care le reunește ghidul online sunt menite să atragă atenția consumatorilor asupra posibilelor neplăceri cauzate de lipsa de informații sau de neatenție, în urma derulării unui contract de închiriere a unei mașini în UE”, se precizează în comunicat.

ECC România face parte din Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), care include 29 de centre din toate cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda și Norvegia. Centrele Europene ale Consumatorilor oferă informații, consiliere și facilitează soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere.