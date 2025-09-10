VIDEO Cât de sigur e BYD Dolphin Surf, mașina electrică ce concurează Dacia Spring / Testat de Euro NCAP

Modelul electric BYD Dolphin Surf a obținut calificativul maxim de cinci stele la cele mai recente teste de siguranță Euro NCAP, potrivit raportului oficial publicat de organizația independentă. Informația a fost preluată de publicația AutoExpress. Rezultatul confirmă poziția mașinii chineze în topul vehiculelor electrice compacte, unde concurează cu rivali europeni și asiatici bine poziționați.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În cadrul evaluării, BYD Dolphin Surf a obținut un scor de 82% pentru siguranța pasagerilor adulți. Testele au arătat o protecție bună în cazul impactului lateral și un comportament solid la coliziunile mai severe, inclusiv cele cu stâlp lateral. În privința protecției copiilor, rezultatul este chiar mai ridicat, de 86%, ceea ce plasează modelul în fruntea clasamentului Euro NCAP pe acest segment.

Tehnologii de siguranță activă recunoscute

Mașina a obținut rezultate notabile și la capitolul „Participanți vulnerabili la trafic”, cu un scor de 76%. Sistemul de frânare autonomă de urgență (AEB) a reacționat prompt atât la bicicliști, cât și la motocicliști, fiind apreciat pentru eficiență. În ceea ce privește tehnologiile de asistență la condus, Euro NCAP a acordat un scor de 77%, menționând răspunsurile bune ale sistemului AEB, monitorizarea atentă a șoferului și asistența la părăsirea benzii de circulație.

Dolphin Surf este al optulea model BYD care obține un calificativ maxim la testele Euro NCAP, după Atto 3, Seal, Seal U și varianta DM-i, Tang, Sealion 7 și modelul Dolphin standard. În cazul Sealion 7, organizația a remarcat chiar cel mai bun scor din istorie pentru protecția copiilor pasageri.

Pentru comparație, rivala Dacia Spring a obținut calificativul de o stea la testele Euro NCAP derulate în 2021, scor care a generat atunci ample dezbateri privind nivelul de siguranță al celui mai accesibil model electric de pe piața europeană. De altfel, Dacia Spring a avut dificultăți și în celebrul test al elanului realizat de publicația spaniolă KM77, unde comportamentul mașinii a ridicat noi semne de întrebare privind stabilitatea sa în situații limită.

Vezi mai jos testul cu BYD Dolphin Surf