Great Wall Motor mizează o producţie anuală de 300.000 de vehicule în 2029 în Europa, unde producătorul chinez caută locaţii pentru prima sa fabrică de asamblare de automobile, în încercarea de a-şi relansa vânzările regionale aflate în scădere, a declarat pentru Reuters unul dintre directorii companiei, transmite Agerpres.

Echipele GWM analizează posibile amplasamente pentru viitoarea fabrică în Spania şi Ungaria, printre alte ţări, a declarat preşedintele GWM International, Parker Shi, pentru Reuters.

Într-un interviu acordat la sediul companiei din Baoding, provincia Hebei, din nordul Chinei, Parker Shi a oferit prima actualizare privind ambiţiile GWM pentru producţia europeană după 2023, când preşedintele GWM, Mu Feng, a anunţat că firma privată are planuri mari pentru Europa şi a început selecţia amplasamentului pentru o fabrică.

Costurile cu forţa de muncă şi logistica se numără printre numeroasele elemente care complică alegerea locaţiei, deoarece, în prima fază, GWM va trebui să livreze componente către piaţa ţintă pentru asamblare, a precizat Parker Shi. De asemenea, producătorul auto monitorizează politicile industriale ale Uniunii Europene, având în vedere schimbările cu privire la climatul investiţional şi taxele vamale.

„Toate studiile de rentabilitate trebuie să fie fezabile. Altfel, va fi dificil pentru noi, deoarece va fi o investiţie uriaşă pe termen lung”, a spus Shi, care a promovat o orientare internaţională de când s-a alăturat producătorului auto în 2002.

Producătorii auto chinezi caută din ce în ce mai mult să se extindă în străinătate ca o modalitate de a scăpa de un război brutal şi prelungit al preţurilor, declanşat de supracapacitatea internă de producţie. Cu toate acestea, eforturile lor de a-şi majora vânzările în Europa şi pe alte pieţe auto importante s-au lovit de tarifele mai mari la importurile de vehiculele electrice, unde mărcile chineze sunt cele mai competitive.

În ceea ce priveşte piaţa din Europa, GWM trebuie să smulgă cote de piaţă de la producătorii tradiţional, precum şi de la rivalii chinezi agresivi, cum ar fi BYD. Reuters a dezvăluit anterior că BYD consideră Spania drept candidata principală pentru cea de-a treia fabrică a sa din Europa, pe lângă unităţile de producţie din Ungaria şi Turcia. GWM operează în prezent fabrici în străinătate în Rusia, Thailanda şi Brazilia.

Potrivit firmei de consultanţă JATO Dynamics, înmatriculările de automobile noi Ora, marca de automobile electrice a GWM care formează cea mai mare parte a vânzărilor sale în Europa, au scăzut cu 41% până la 3.706 vehicule anul trecut, în pofida vânzărilor record în străinătate, care au totalizat 453.141 de vehicule.

Compania GWM şi-a stabilit un obiectiv de un milion de vehicule vândute anual pe pieţele internaţionale în 2030, a declarat Shi. „De aceea accelerăm strategia europeană. Totul trebuie accelerat”, a precizat Shi. Potrivit acestuia, Europa are încă un potenţial mare pentru mărcile chineze pe toate sistemele de propulsie, iar fabrica planificată de GWM va construi toate tipurile de vehicule, de la cele echipate cu motoare convenţionale, până la cele complet electrice.