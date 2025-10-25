EXCLUSIV INTERVIU Steve Eum, grupul Chery: Omoda și Jaecoo „nu sunt mărci de buget” / Concurența „cu siguranță nu este Dacia” / Publicul țintă – „elitele tinere”

Două noi branduri auto au intrat pe piața auto din România, acelea fiind Omoda și Jaecoo. Deși originile lor sunt chineze, cele două branduri sunt concepute special pentru exportul către Europa și Asia de Sud-Est. Mărcile țintesc spre un public tânăr din zona premium, iar Omoda și Jaecoo vor să se poziționeze de la bun început mai sus de mărcile de buget, precum Dacia, Toyota sau chiar Ford.

Acestea sunt afirmațiile lui Steve Eum, vicepreședinte și manager al departamentului de design al grupului Chery, care a acordat un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro după evenimentul de lansare al celor două mărci.

Întrebat despre concurență, Steve Eum a declarat cu încredere că „cu siguranță nu este Dacia” și că mărcile se poziționează „mult mai sus decât mărcile de buget”.

Platforma pe care se bazează mașinile Omoda și Jaecoo este împărtășită în cadrul grupului chinez Chery, dar orientate mai degrabă spre un public format din „elitele tinere”. Astfel, brandurile vor să se poziționeze în zona premium, oferind un vehicul „de lux la un preț mult mai mic decât cel pe care l-ați plăti, (…) pentru vehiculele de lux standard”, referindu-se la Mercedes-Benz sau BMW.

Redăm mai jos interviul cu Steve Eum, vicepreședinte și manager al departamentului de design al grupului Chery:

Daniel Simion: Vă rugăm să ne spuneți mai multe despre mărcile pe care le-ați lansat în această seară.

Steve Eum: „Da, avem atât marca Jaecoo, cât și marca Omoda. Ambele reprezintă extremele unei game foarte variate de modele pe care dorim să le oferim. La un capăt, Jaecoo este foarte practic, foarte util, foarte organizat și ceea ce noi numim „un gentleman englez”. Omoda, (…) este foarte la modă, dar în același timp foarte sportiv, foarte tineresc. Ambele sunt sportive, dar într-un domeniu foarte diferit. Și de aceea vrem să le punem pe cele două la capetele unei game și să vedem unde putem face multe studii de design între cele două mărci de design”.

Daniel Simion: În prezentare, ne-ați vorbit despre Omoda, marca care este mai mult orientată spre sportivitate. Și ați spus ceva despre un SUV de înaltă performanță?

Steve Eum: „Deci, din nou, performanța ridicată, vârful de gamă și segmentul high-end al Omoda este Omoda 9 SHS, care, din nou, oferă nu doar performanță și manevrabilitate, ci și autonomie în ceea ce privește, ceea ce numim noi, Super Hybrid System. Este ca și cum ai avea atât ICE (n.r.: vehicul cu motor convențional), cât și EV (n.r.: vehicul electric), dar, în același timp, nu trebuie să-ți faci griji cu privire la distanța unui EV pur”.

Daniel Simion: Deoarece sunteți șeful departamentului de proiectare, ați vorbit în prezentare despre coeficientul 0,615. Coeficientul perfect, cum putem traduce asta astfel încât toată lumea să înțeleagă?

Steve Eum: „Scopul final al designului exterior este să fie cât mai eficient posibil, pentru a oferi nu numai clientului, ci și companiei, cifrele necesare pentru a crea cea mai bună eficiență a consumului de combustibil. De exemplu, avem modelul Jaecoo, care are un stil puțin mai pătrățos, dar oferă totuși o aerodinamică foarte bună. Omoda 9 este vârful de gamă în acest sens.

Așadar, (…) am luat «proporția de aur», dar, după cum puteți vedea, este mult mai elegant în ceea ce privește linia profilului. Iar partea din spate este puțin mai sportivă. Dar, în mare parte, am incorporat mai multe elemente aerodinamice în suprafață și design pentru a crea și a obține o aerodinamică mult mai bună”.

Daniel Simion: Care sunt așteptările dumneavoastră pentru piața din România? Deoarece dvs. sau unul dintre colegii dvs. ați spus în prezentare că marca a fost lansată de fapt acum trei săptămâni și că acesta este evenimentul de lansare. Care sunt așteptările dvs. în ceea ce privește departamentul de vânzări? Ei bine

Steve Eum: „Ei bine, cred că pe orice piață vrem să obținem succes și vrem să obținem un volum de vânzări foarte mare. Dar cred că, pe piața din România, ne place să personalizăm aceste vehicule și de aceea spun că avem Jaecoo și Omoda, ceva care are o gamă largă de gusturi în materie de design. Ambele sunt destinate tinerelor elite. Ambele sunt destinate tinerilor cumpărători premium.

Dar, în același timp, unul este pătrățos, iar celălalt este puțin mai sportiv. Nu puțin mai sportiv, ci mult mai sportiv și mai la modă. Și astfel, în cadrul acestor două grupuri, cred că oamenii vor accepta și vor încerca să aleagă ceea ce le place. Și asta încercăm să oferim în ceea ce privește valoarea mărcii noastre. Ceva care este pătrățos, dar, în același timp, dacă nu preferi forma (aceasta), preferi mult mai mult ceva ultra fashionable…”.

Daniel Simion: Din câte înțeleg, aceste mașini sunt bazate pe platforma Chery.

Steve Eum: „Ei bine, nu pot intra prea mult în detalii tehnice, dar tindem să împărtășim unele dintre platformele în cadrul vastei noastre game de platforme. Dar în ceea ce privește micile detalii și aspectul exterior general, toate sunt complet noi”.

Daniel Simion: Am observat că sunt diferite de modelele Chery pe care le-am văzut mai devreme la evenimentele de lansare. (…) Care ar fi gama de prețuri pentru Jaecoo 7?

Steve Eum: „Nu pot răspunde la această întrebare în acest moment. Știți, prețul pentru toate aceste vehicule (…) este, desigur, imbatabil pentru toate vehiculele noastre Jaecoo și Omoda. Cumpărați un vehicul premium, de lux, la un preț mult mai mic decât cel pe care l-ați plăti, desigur, pentru vehiculele de lux standard pe care le-ați cumpăra în mod normal aici, în Europa”.

Daniel Simion: Aveți în minte vreo marcă concurentă? Adică mă refer la Ford, Toyota, Dacia.

Steve Eum: „Toate. Cu siguranță nu este Dacia. Ne poziționăm mult mai sus decât mărcile de buget, să spunem așa. Acestea nu sunt mărci de buget. După cum puteți vedea, nu este vorba doar de exterior, ci și de interior. Există o mulțime de ceea ce numim «conținut vizual de înaltă calitate». Și asta este responsabilitatea mea, să ofer acel conținut vizual de înaltă calitate atunci când intrați în acel vehicul. Și când îl vedeți și din exterior, observați o mulțime de conținut vizual, care, din nou, pentru banii pe care îi plătiți, este incomparabil”.

Daniel Simion: Mașinile sunt fabricate în China. Ce adaptări a trebuit să faci față de modelul chinezesc pentru a le aduce, nu știu, la legalitate în Europa.

Steve Eum: Omoda și Jaecoo sunt fabricate special pentru piața externă. Pentru Europa, pentru Asia de Sud-Est, care, din nou, vom îndeplini și am îndeplinit toate cerințele de siguranță și cerințele legale pentru Europa. Așadar, nu există modificări speciale în sine. Orice vindem aici, încercăm să vindem și în China, așa cum am spus, aceste două mărci, Omoda și Jaecoo, sunt special adaptate pentru piața externă”.

Daniel Simion: Din câte înțeleg, motoarele cu ardere internă sunt pregătite pentru normele de emisii Euro 7?

Steve Eum: „Eu cred că da”.