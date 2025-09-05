FOTO BMW iX3 inaugurează era Neue Klasse: autonomie 800 km și încărcare ultra-rapidă / Produția începe la vecinii din Ungaria

BMW a prezentat oficial primul model de serie din familia Neue Klasse: noul iX3, un Sports Activity Vehicle electric care aduce schimbări majore în design, tehnologie și eficiență. Cu până la 805 kilometri autonomie WLTP și o putere de încărcare de 400 kW, modelul ridică standardele pentru mașinile electrice premium. Primele unități vor fi produse din toamna lui 2025 la noua fabrică BMW din Debrecen, Ungaria, iar lansarea pe piața europeană este programată pentru primăvara lui 2026.

Autonomie extinsă și încărcare în timp record

BMW iX3 50 xDrive este echipat cu două motoare electrice care dezvoltă 469 CP și un cuplu de 645 Nm. Performanțele sunt notabile: accelerație 0-100 km/h în 4,9 secunde și viteză maximă de 210 km/h. Noul concept de baterie, cu o capacitate utilizabilă de 108,7 kWh, permite parcurgerea a până la 805 km în regim WLTP. Încărcarea de la 10% la 80% durează doar 21 de minute, iar în 10 minute pot fi adăugați până la 372 km de autonomie, potrivit datelor oficiale.

Platforma tehnică aduce baterii cilindrice de nouă generație, o arhitectură pe 800V și un sistem de propulsie mai eficient, cu pierderi de energie reduse cu 40% față de generația anterioară. Modelul este primul BMW cu funcții extinse de încărcare bidirecțională: poate alimenta dispozitive electrice (V2L), stoca energie solară pentru locuință (V2H) sau livra energie în rețea (V2G).

Experiență digitală și interior minimalist

Habitaclul propune un design orientat spre șofer și spațiu generos pentru toți pasagerii. Un element central este noul BMW Panoramic iDrive, care combină afișajele și interacțiunea digitală cu efecte de sunet și lumină personalizabile. Materialele textile, suprafețele mari vitrate și trapa panoramică opțională contribuie la o atmosferă luminoasă și modernă.

Prețul anunțat pentru România începe de la 65.461 euro cu TVA (54.100 euro fără TVA). Modelul va fi lansat în Europa în primăvara lui 2026, urmat de SUA și China în vara aceluiași an. BMW iX3 marchează începutul unei etape noi pentru marcă: până în 2027, tehnologiile Neue Klasse vor fi implementate pe 40 de modele.

Galerie foto cu BMW iX3