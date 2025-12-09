Vânzările pe piața auto din China, la cel mai scăzut nivel din ultimele zece luni

Vânzările de mașini din China au scăzut cu 8,5% în noiembrie, marcând a doua lună consecutivă de declin și atingând cel mai redus nivel din ultimele zece luni, potrivit datelor Asociației Chineze a Producătorilor de Autoturisme (CPCA), scrie Mediafax.

În cea mai mare piață auto la nivel global au fost comercializate 2,24 milioane de vehicule, după un recul de 0,8% în octombrie.

Cui Dongshu, secretarul general al CPCA, a descris scăderea drept „anormală”, având în vedere că lunile de final de an sunt de regulă printre cele mai puternice pentru industrie. O situație similară a fost consemnată doar în 2008, în contextul unei presiuni crescute asupra consumului.

Scăderea vânzărilor din piața auto China este atribuită reducerii subvențiilor guvernamentale pentru achiziția de vehicule electrice, factor care a temperat apetitul consumatorilor. În plus, vânzările de automobile pe benzină au înregistrat un declin accentuat, iar baza ridicată din 2023 a amplificat reculul.

În ciuda acestui context, vehiculele electrice și hibride plug-in au atins un record de 58,9% din totalul vânzărilor, susținute de programe masive de înlocuire. În primele 11 luni ale anului, peste 11,2 milioane de vehicule au beneficiat de astfel de stimulente.

CPCA anticipează o creștere de aproximativ 5% a vânzărilor totale în 2025, însă analiștii CMBI estimează o evoluție stagnantă în 2026, pe fondul unei competiții acerbe și al lansărilor record de noi modele.

Pentru a susține cererea înainte ca reducerile de taxe pentru vehicule electrice și PHEV să se înjumătățească în 2026, producătorii oferă subvenții de până la 15.000 yuani pentru comenzile realizate până la finalul anului, chiar dacă livrările vor avea loc în 2025.

Pe fondul supracapacității, Beijingul a eliminat vehiculele electrice de pe lista industriilor strategice pentru următorii cinci ani, semnalând un climat mai dificil pentru sector.În segmentul buget, BYD a închis luna noiembrie cu vânzări mai mici decât anul trecut, înregistrând a treia lună consecutivă de declin global, deși a realizat 91% din ținta anuală. În contrast, Geely și Leapmotor au raportat noi recorduri.

Tesla a înregistrat o revenire puternică în China, cu 73.145 de unități vândute, față de doar 26.006 în octombrie – cel mai mic nivel din ultimii trei ani. Xiaomi, nou-venit în industrie, a depășit obiectivul anual, livrând peste 40.000 de vehicule pentru a treia lună consecutivă.

Exporturile auto au crescut cu 52,4% în noiembrie, iar pentru anul viitor se estimează un avans de 40% al exporturilor de vehicule electrice și hibride plug-in.