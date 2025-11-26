FOTO Un producător chinez lansează încă un SUV în România / Tiggo 9, „nava amiral” a Chery, va concura pe piață cu Škoda Kodiaq și Hyundai Santa Fe / Preț de lansare: 43.000 de euro

Producătorul chinez Chery și-a completat gama de SUV-uri pe care o oferă în România cu Tiggo 9, cel mai mare și mai luxos model al producătorului. TechRider.ro a avut ocazia să participe la evenimentul de lansare de la București și să observe în detaliu aspectul și dotările „navei amiral” a producătorului chinez.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Din perspectiva dimensiunilor, cei mai apropiați concurenți ai lui Chery Tiggo 9 sunt Škoda Kodiaq, Volkswagen Tayron (înlocuitorul lui Touareg) sau Hyundai Santa Fe. Dar, din perspectiva prețului, noul SUV se apropie mai degrabă de Renault Austral hibrid.

Design exterior similar cu celelalte modele Chery

Partea frontală este deja familiară cu celelalte modele pe care Chery le-a lansat în România. Grila este similară cu cea de pe Tiggo 4, și are o formă octogonală. Luminile de rulare pe timp de zi cu LED sunt integrate în bara frontală, și au aspectul literei „C”, pe care compania, în mod bizar, îl aseamănă cu un tigru.

Din lateral, putem observa că Tiggo 9 este cel mai mare model al Chery, având o lungime de peste 4,8 metri (4.810 mm). Cu un aspect asemănător cu celelalte modele, noul SUV vine în plus față de Tiggo 7 și Tiggo 4 cu mânere ale ușilor care se retrag în portieră. Totodată, oglinzile încorporează semnalizarea și camere pentru sistemul ce oferă o viziune de 540°. Portul de încărcare este amplasat pe partea stângă, pe când cel pentru benzină este pe dreapta.

În spate, avem un lightbar care străbate toată lățimea mașinii, iar sub acesta se află numele brandului. Lucian Dumitrescu, Product Manager al AutoItalia, rețeaua de dealeri care comercializează modelele Chery, susține că anumite elemente ale stopurilor au un aspect inspirat din diamante, dar mai degrabă seamănă cu design-ul „pixel” pe care îl vom vedea pe noile versiuni ale Dacia Sandero.

Nu sunt foarte multe de vorbit despre aspect, întrucât acesta este unul generic pentru majoritatea mașinilor din această gamă. Din perspectiva dimensiunilor, Chery Tiggo 9 este un SUV impunător, iar aspectul său este unul conceput să vândă cât mai bine.

Portbagaj spațios și materiale de bună calitate la interior

Aruncând o privire spre interior, acesta este, ca exteriorul, similar cu celelalte modele. Asta poate indica un semn de familiaritate și continuitate asupra tuturor modelelor din gama Chery dar, pentru un SUV ce se vrea a fi flagship, nu ar strica o adiție care să îl facă unic în comparație cu frații săi de gamă.

Totuși, să vorbim despre părțile bune, una dintre ele fiind ecranul central. Cu o dimensiune de 15,6 inch, o rezoluție 2.5K (2560 x 1440 pixeli) și un procesor Snapdragon 8155, acesta afișează toate comenzile mașinii. De la climatizare, la navigație, elemente multimedia și chiar funcții care nu ar trebui să fie integrate în ecran, precum frâna de parcare electrică. Da, atunci când puneți mașina în P (Park) frâna este acționată automat, dar consider că un buton fizic, separat de infotainment, este de preferat.

Sub ecranul central avem gurile de ventilație, iar sub acestea se află un încărcător wireless de până la 50 W. O adiție interesantă și binevenită, pe care toți producătorii auto ar trebui să o aibă, este o gură de ventilație pentru a răci telefonul cât se află la încărcat. Din consola centrală putem controla modurile de condus, șapte la număr, elemente de bază ale climatizării, dar și modurile de rulare a sistemului de propulsie, despre care vom vorbi în detaliu puțin mai încolo.

Până atunci, continuăm cu cel de-al doilea ecran, situat în fața șoferului. Cu un diametru de 10,25 inch, șoferul poate vizualiza viteza, navigația și alte informații importante despre mașină. Cele două ecrane sunt luminoase și au o rezoluție bună, iar sistemul central chiar se mișcă bine. De notat este prezența sistemelor Apple CarPlay și Android Auto, cu posibilitatea de funcționalitate wireless.

În fața acestuia stă un volan pe care l-am mai văzut și la Chery Tiggo 7 și Tiggo 8, cu aceeași suprafață tactilă pentru comenzile pentru pilotul automat, controlul ecranului secundar și elementele media. Fiind același volan, și calitatea e aceeași, ceea ce consider că nu este tocmai bine. Revenind la sentimentul de unitate pentru toată gama de modele, simt că Tiggo 9 trebuie să impresioneze cu ceva.

Am putea spune că poate impresiona prin calitatea finisajelor și a suprafețelor. Pe bord avem un material moale, ce se regăsește și pe partea de sus a ușilor. Chery susține că elementele care arată a lemn sunt într-adevăr produse din lemn, dar nu se simt deloc așa. Totuși, pielea de la interior este plăcută la atingere, și este regăsită și în elementele inferioare ale interiorului.

Spațiul este unul generos pentru ocupanții locurilor din față. Cei doi dispun de scaune din piele perforată care sunt reglabile electric. Ele pot fi încălzite, ventilate și pot oferi și masaj. Controalele pentru ele sunt prezente pe uși, ca la Mercedes-Benz, dar cel al pasagerului are funcționalități suplimentare. Acesta poate fi așezat ca un șezlong, Chery spunând că oferă pasagerului un nivel suplimentar de confort la drumurile lungi.

Pasagerii din spate nu sunt uitați. Bancheta, care are distribuire 60/40, este reglabilă electric, cu un grad destul de mare de ajustare. Ocupanții locurilor din spate pot alege de temperatură vor, nivelul ventilației, dar și dacă vor ca scaunele să fie încălzite sau ventilate. Scaune încălzite în spate am mai văzut și la alte modele mai ieftine, dar scaune spate ventilate mai rar. Locurile sunt destul de generoase, dar pot părea puțin înghesuite, mai ales dacă șoferul și pasagerul-față sunt mai înalți.

Chery Tiggo 9 oferă trei rânduri de scaune, deci 7 locuri. Cele mai din spate locuri sunt destinate copiilor mici, întrucât un adult nu poate călători acolo. Materialul scaunelor de pe rândul 3 este același cu cel de pe celelalte rânduri, dar locul este foarte mic.

Portbagajul este de-a dreptul mare. Cu toate că are un volum mai mic decât cel al lui Škoda Kodiaq (910 litri), cei 819 litri sunt suficienți pentru toate nevoile oricărui client. Dar, cu al treilea rând de scaune ridicat, portbagajul practic dispare, transformându-se într-unul de doar 200 de litri. Totuși, cu toate scaunele rabatate, noul SUV poate oferi un volum de până la 2.021 de litri, totuși cu aproximativ 80 de litri mai mic decât pe Kodiaq.

Fiind un model plug-in hybrid, Chery Tiggo 9 vine și cu cabluri de încărcare. Despre viteze de încărcare și capacitatea bateriei vom vorbi puțin mai încolo, dar este de notat faptul că nu avem spațiu unde să le depozităm, întrucât sub podeaua falsă nu există loc de depozitare.

Per total, interiorul lui Chery Tiggo 9 are și părți bune, și mai puțin bune. Scaunele-față sunt chiar confortabile, dar locurile din spate sunt deficitare la spațiu. Tehnologia este similară cu ce am mai văzut la celelalte modele Chery, iar interiorul mi se pare prea banal pentru un SUV vârf de gamă.

Sistemul de propulsie Chery Super Hybrid, prezent și pe Tiggo 9

Putem spune că inovația vine din partea sistemului de propulsie. Chery Tiggo 9 vine cu un sistem plug-in hybrid, alcătuit dintr-un motor termic și trei electrice. Cel termic este unul de 1,5 litri turbo TGDI, de 143 de cai putere și 220 Nm cuplu motor maxim. Chery anunță o eficiență termică de 44,5% a motorului, o cifră destul de mare ținând cont că eficiența medie a motoarelor se învârte în jurul valorilor de 30-35%. Cele trei motoare electrice sunt dispuse astfel:

un motor de 102 cai putere , 170 Nm cuplu maxim, cel mai probabil unul generator ;

, 170 Nm cuplu maxim, cel mai probabil unul ; un motor de 122 de cai putere , 220 Nm cuplu maxim, cel mai probabil pentru a îl asista pe cel termic, montat pe puntea față ;

, 220 Nm cuplu maxim, cel mai probabil pentru a îl asista pe cel termic, montat ; un motor de 238 de cai putere, 310 Nm cuplu maxim, cel mai probabil montat pe puntea spate.

Chery nu a oferit detalii despre amplasarea sau funcționalitatea motoarelor, noi putând doar să facem presupuneri bazate pe cifrele de putere și cuplu oferite de producător.

Per total, sistemul dezvoltă 428 de cai putere și 580 Nm cuplu maxim. Toată puterea este transmisă printr-un sistem de tracțiune integrală și o transmisie 3DHT (Dedicated Hybrid Transmission cu 3 rapoarte). Sprintul 0-100 km/h poate fi realizat în 5,4 secunde, iar viteza maximă este limitată electronic la 180 km/h. Performanțele nu contează așa mult la acest sistem, cât consumul.

Chery declară o autonomie totală de 1.400 de kilometri, cu bateria de 34,5 kWh complet încărcată, și una pur electrică de 143 de kilometri. Consumul declarat cu bateria complet descărcată ajunge la 6,9 litri/100 km, iar cel cu bateria încărcată poate scădea semnificativ.

Sistemul hibrid are mai multe moduri de rulare:

pur electric ;

; paralel , unde motorul termic lucrează împreună cu cele electrice;

, unde motorul termic lucrează împreună cu cele electrice; REEV , unde motorul termic acționează ca un generator pentru cele electrice;

, unde motorul termic acționează ca un generator pentru cele electrice; funcționare strict pe motorul ICE ;

; recuperare a energiei, unde energia cinetică este transformată în curent ce încarcă bateria.

Prețul de lansare al lui Chery Tiggo 9

AutoItalia anunță un preț de 47.000 de euro (TVA inclus) pentru singura versiune a lui Chery Tiggo 9, denumită Unique. Dar, până la finalul anului, clienții pot profita de un preț de 42.990 de euro (TVA inclus) pentru noul SUV chinezesc.

În acest preț, mașina este full-option, printre care amintim:

scaune din piele reglabile electric, încălzite și ventilate pentru rândurile 1 și 2;

10 airbag-uri, siguranță anti-coliziune și sisteme sporite de securitate pentru baterie, inclusiv certificare IP68;

25 de sisteme de asistență la condus (ADAS), printre care pilot automat adaptiv, Traffic Jam Assistance și parcare automată;

sistem audio Sony cu 14 difuzoare, inclusiv în tetiera șoferului;

climă automată pe trei zone;

faruri LED;

două ecrane la interior;

Head Up Display (HUD) și altele.

Acest preț poate fi considerat unul prea bun ca să fie adevărat. Asta pentru că, din perspectiva mea, așa și este. Pentru spațiul pe care îl oferă și sistemul de rulare avansat și economic, este un preț mic. Spre exemplu, modelul Hyundai Santa Fe hibrid testat de TechRider.ro are un preț de listă de 57.024 euro (TVA inclus), care vine cu mai puține dotări decât un Tiggo 9.

AutoItalia susține că producția este deja vândută până în luna februarie, iar sute de contracte au fost semnate. Cu toate acestea, la 43.000 de euro, eu aș căuta un SUV cu mai multă personalitate. Și, deși este dintr-o clasă inferioară, are mai puțină putere, mai puține locuri și are materiale mai puțin bune la interior, aș alege un Renault Austral hibrid. Dar, pentru clientul care caută o mașină cu un raport value-for-money bun, Chery Tiggo 9 este o opțiune de luat în calcul.

Specificațiile lui Chery Tiggo 9 CSH (plug-in hybrid)

Dimensiuni lungime: 4.810 mm; lățime: 1.925 mm; înălțime: 1.741 mm; ampatament: 2.800 mm.

Portbagaj toate scaunele ridicate: 200 de litri; rândul 2 ridicat: 819 litri; toate scaunele rabatate: 2.021 de litri.

Motorizare: sistem de propulsie hibrid motor termic de 1,5 litri turbo TGDI, 143 de cai putere, 220 Nm cuplu motor maxim, consum 6,9 litri/100km; trei motoare electrice, de la 102 cai putere la 238 de cai putere.

Transmisie: DHT, 3 rapoarte

Tracțiune integrală

Autonomie totală: 1.400 de kilometri

Autonomie electrică: 143 de kilometri

Încărcare 30%-80% în 18 minute (maximum 71 kWh)

Suspensie față: MacPherson; spate: MultiLink.

Masă vehicul: 2.200 de kilograme

Preț preț standard: 47.000 de euro (TVA inclus); preț promoțional: 42.990 de euro (TVA inclus), până la 31 decembrie 2025.

