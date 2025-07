General Motors obține o victorie în justiția din SUA și scapă de un proces colectiv în care era că acuzată că a vândut 800.000 de vehicule cu transmisii defecte

General Motors a convins o curte federală de apel să anuleze o acțiune colectivă prin care se urmărea tragerea la răspundere a producătorului auto pentru vânzarea cu bună știință a aproximativ 800.000 de mașini, camioane și SUV-uri cu transmisii defecte, notează Reuters.

Printr-un vot de 9-7, Curtea de Apel a celui de-al 6-lea Circuit al SUA din Cincinnati a constatat că există prea multe diferențe între proprietarii de vehicule pentru a justifica supravegherea litigiului de către un singur judecător, care include 26 de subclase la nivel de stat și 59 de cereri în temeiul legislației de stat.

Acțiunile colective pot duce la despăgubiri mai mari la costuri mai mici decât în cazul în care reclamanții ar fi obligați să dea în judecată individual.

Cazul vizează vehiculele Chevrolet și GMC echipate cu transmisii automate cu opt trepte 8L45 sau 8L90 și vândute în anii model 2015 până în 2019.

Șoferii au declarat că vehiculele tremurau în trepte superioare și se agitau în trepte inferioare, chiar și după reparații.

Printre vehiculele vizate se numără Cadillac CTS, CT6 și Escalade; Chevrolet Camaro, Colorado, Corvette și Silverado; și GMC Canyon, Sierra și Yukon.

Decizia a anulat o hotărâre din august 2024 a judecătorului Karen Nelson Moore pentru un grup de trei judecători.

Moore și-a exprimat dezacordul vineri, acuzând noua majoritate că încearcă să ridice „bariere insurmontabile în calea certificării pentru reclamanții care depun plângeri de tip class-action împotriva producătorilor naționali”.

Președinții republicani i-au numit pe cei nouă judecători din majoritatea de vineri, în timp ce președinții democrați i-au numit pe cei șapte judecători disidenți.

Curtea de apel a trimis litigiul înapoi la judecătorul districtual american David Lawson din Detroit pentru o revizuire ulterioară, care ar putea duce la certificarea unor subclase mai mici.

Cauza este Speerly et al v. General Motors LLC, 6th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 23-1940.