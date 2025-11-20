Pachetul extravagant de compensare pentru CEO-ul Tesla, Elon Musk, estimat la 1 trilion de dolari, a atras atenția globală, dar o problemă și mai urgentă este legată de pachetul său din 2018. Acesta, încă blocat în instanță, ar putea consuma ani întregi de profit al producătorului de vehicule electrice, relatează Reuters.

Curtea Supremă din Delaware urmează să decidă dacă va menține hotărârea unei instanțe inferioare care invalidase pachetul record, de 26 de miliarde de dolari, din 2018. Dacă apelul Tesla eșuează, compania ar putea înregistra un impact negativ asupra profiturilor pe doi ani, pentru a acoperi noul pachet de compensare prin acțiuni promis lui Musk, la valoarea actuală a acțiunilor Tesla.

Pentru comparație, 26 de miliarde de dolari reprezintă mai mult de jumătate din profitul net total al Tesla din perioada 2019–2025. Chiar și dacă Tesla câștigă în instanță, profiturile sale ar putea fi afectate pe termen lung dacă Musk atinge obiectivele din pachetul său actual.

Riscuri uriașe pentru profit

Cheltuielile de compensare nu afectează fluxul de numerar, iar unii acționari ar putea considera impactul doar „contabil”. Totuși, experții avertizează că scăderile uriașe ale profitului net reflectă faptul că membrii consiliului Tesla nu aplică „practici fiduciare rezonabile”. „Este o transferare masivă de avere de la acționari către cel mai mare acționar”, a declarat Brian Dunn, director la Institute for Compensation Studies, Cornell University.

Controversele pachetului din 2018

Un judecător din Delaware a respins anul trecut pachetul din 2018, după ce a considerat că negocierile lui Musk au fost compromise de plata excesivă a membrilor consiliului și legăturile personale apropiate cu CEO-ul.

În cazul în care Curtea Supremă va decide în favoarea Tesla, Musk va păstra opțiunile din pachetul inițial, iar compania nu va suporta cheltuieli suplimentare. La momentul realizării obiectivelor, opțiunile din 2018 erau evaluate la 56 de miliarde de dolari; astăzi valorează 116 miliarde de dolari.

Dacă hotărârea inițială rămâne valabilă, pachetul de înlocuire va oferi mai puține acțiuni, dar acestea vor costa Tesla mult mai mult în bilanț, deoarece prețul acțiunilor este mult mai mare acum, aproximativ 26 de miliarde de dolari. Cheltuiala va trebui înregistrată până în august 2027, când Musk va putea colecta acțiunile.

Impact asupra acționarilor

Aceste tranzacții diluează puterea de vot a altor acționari și cresc ponderea CEO-ului. „Fără îndoială, acționarii sunt afectați”, a explicat avocatul Schuyler Moore. În mod tradițional, o astfel de pierdere majoră a profitului ar determina reevaluarea companiei, însă Tesla rămâne o excepție, valoarea sa bursieră fiind bazată pe promisiunile lui Musk privind produse și servicii încă neexistente, precum roboți autonomi și robo-taxiuri.