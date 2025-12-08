Mercedes-Benz a prezentat noul său SUV de dimensiuni mici, sub numele de GLB. Potrivit unui comunicat de presă al companiei, modelul este disponibil momentan doar în versiune electrică, iar prețurile pentru GLB 250+ cu baterie de 85 kW pornesc de la 59.084 de euro în Germania.

Noul GLB este, inconfundabil, un Mercedes

Pe partea de design, avem un SUV relativ pătrățos în proporții. Această formă se vede cel mai bine din lateral, unde Mercedes a renunțat la liniile curbe pe care le regăsim, de exemplu, pe un GLE. Spatele este unul drept, cu puține linii, ce este străbătut de un lightbar LED. Acesta incorporează și stopurile, în forma stelei cu trei colțuri.

Fața este, la rândul ei, străbătută de un lightbar, iar grila are formele pe care le regăsim la modelele mai noi de Mercedes-Benz. Că tot vorbeam de grilă, aceasta este acoperită de un model cu steaua cu trei colțuri. Răcirea efectivă a sistemului de propulsie și a cabinei se realizează prin intermediul unei zone sub numărul de înmatriculare, ce nu pare a fi activă. Aici facem referire dacă grila se închide la viteze ridicate pentru a fluidiza circulația aerului și, astfel, a scade consumul.

Trei ecrane la interior și infotainment cu AI integrat

De dimensiunile unui C-Klasse sau unui Audi A4 ca lungime, noul GLB promite să ofere spațiu interior pentru șapte pasageri, deși cei care vor sta pe locurile cele mai din spate nu vor fi prea confortabili. Dar pasagerii din rândul doi par a avea destul loc, grație unei banchete ce poate fi ajustată pe lungime.

Pasagerii din față se vor simți cel mai bine, deoarece aceștia au acces la toată tehnologia de care noul GLB dispune, inclusiv de sistemul de infotainment MBUX ce vine dotat cu ChatGPT 4o. De fapt, acest MBUX este un amalgam de tehnologii de la diferiți furnizori. Are la bază un sistem dezvoltat de OpenAI, căutările pe internet se realizează prin Microsoft Bing, iar asistentul virtual și navigația sunt de proveniență Google, prin Gemini respectiv Maps.

Vor urma și variante hibride pentru Mercedes GLB

Sistemul de propulsie al noului SUV Mercedes este unul electric. În funcție de variantele alese de client, versiunile produc:

GLB 250+ – 272 de cai putere, 335 Nm cuplu motor maxim;

GLB 350 4MATIC – 353 de cai putere, 515 Nm cuplu maxim.

Versiunea de bază vine cu tracțiune spate, pe când cea superioară dispune de sistemul de tracțiune integrală 4MATC. Asta se traduce într-un sprint 0-100 km/h realizat în 7,4, respectiv 5,5 secunde, și o viteză maximă limitată electronic la 210 km/h.

Bateria, din nichel-mangan-cobalt, poate fi încărcată cu până la 320 kWh, iar aceasta ar trebui să asigure până la 542 de kilometri autonomie pentru modelul de bază, și până la 614 kilometri pentru versiunea de top. Mercedes-Benz susține că gama de modele va fi extinsă „în curând pentru a include variante suplimentare cu baterie electrică, inclusiv un model de bază, precum și hibrizi”.

După cum am menționat anterior, Mercedes-Benz GLB poate fi comandat deja în Germania. Versiunea GLB 250+ costă de la 59.048 de euro, în timp de GLB 350 4MATIC are un preț de pornire de 62.178 de euro.

Specificații Mercedes-Benz GLB electric

Lungime: 4.732 mm

Lățime: 1.861 mm

Înălțime: 1.687 mm

Ampatament: 2.889 mm

Capacități portbagaje spate: între 597 de litri și 1.715 litri; față: 127 de litri.

Sistem de propulsie electric GLB 250+: 272 de cai putere, 335 Nm cuplu motor maxim, până la 542 km autonomie; GLB 350 4MATIC: 353 de cai putere, 515 Nm cuplu maxim, până la 614 km autonomie.

Baterie: nichel-mangan-cobalt, de 85 kW

Transmisie cu două trepte