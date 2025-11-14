Bentley prezintă cel mai puternic și cel mai ușor model al său, sub forma noului Continental Supersports. Produs în doar 500 de exemplare, modelul va costa aproximativ 400.000 de lire sterline și este un vehicul axat pe performanță de lux. Potrivit unui comunicat de presă al Bentley, modelul dispune de un motor V8 de 657 de cai putere, tracțiune spate și doar două locuri.

Cel mai ușor Bentley Continental vreodată

Modelul a fost văzut în testele de stradă acum mai mult timp, iar mare parte din elementele văzute atunci se regăsesc și pe modelul prezentat oficial de Bentley.

Anunțul oficial aduce cel mai agresiv model Bentley Continental pe care producătorul din Crewe îl oferă. Față de celelalte modele, acesta are o bară față redesenată, cu un splitter și o grilă noi. Pragurile laterale sunt groase, aripile laterale sunt mărite, iar un nou difuzor spate și un eleron pe portbagaj adaugă 300 de kilograme de forță de apăsare. Totodată, acesta este primul Bentley Continental care cântărește sub 2 tone, cu o diferență de 500 de kilograme între GT Speed și Supersports.

La interior, mașina este echipată cu scaune din carbon mai bine susținute, mai ușoare, care sunt mai joase decât scaunele din GT Speed. La fel ca mașina standard, are un ecran tactil de 12,3 inch și un panou digital pentru șofer. În locul scaunelor din spate se află o cuvă din carbon acoperită cu piele.

Noul Continental Supersports, denumit „Project Mildred”

Denumit „Project Mildred”, după pilotul de curse de anduranță din 1929, Mildred Mary Petre, noul Supersports marchează, de asemenea, începutul eforturilor Bentley de a crea „mașini mai extreme”, a declarat CEO-ul Frank Walliser. Acesta se bazează pe actualul Continental GT, dar este „atât de diferit” de acel model, a declarat Walliser, și a stabilit o serie de premiere pentru Bentley-urile de stradă.

„Noul Supersports (…) semnifică revenirea Bentley la fabricarea de mașini mai extreme, mașini care combină o gamă extraordinară de abilități cu un angajament real al șoferului, rămânând în același timp opere de artă auto unice și personalizate pentru fiecare client”, a declarat dr. Frank-Steffen Walliser, președintele și CEO-ul Bentley.

Pe partea tehnică, noul Bentley Continental Supersports vine exclusiv cu un motor termic, care a fost preluat de pe hibridul Continental GT Speed. Concret, motorul este o unitate de V8 biturbo de 4 litri, 657 de cai putere și 800 Nm cuplu motor maxim. Toată puterea este trimisă printr-un sistem de tracțiune spate și eLSD (diferențial electronic cu alunecare limitată). Acesta este primul Bentley Continental cu tracțiune spate.

Concurentul pentru Aston Martin DB12 S va costa 400.000 de lire sterline, iar producția sa va debuta spre finalul anului 2026, cu livrările care vor începe în 2027.

Specificații tehnice Bentley Continental Supersports

Motor: 4 litri, V8 biturbo, 657 de cai putere, 800 Nm cuplu motor maxim

Admisie și evacuare de producție Akrapovič

Tracțiune spate

Transmisie: ZF cu dublu ambreiaj, 8 rapoarte, diferențial eLSD

0-100 km/h în 3,7 secunde, 310 km/h viteză maximă

Cauciucuri Pirelli P-Zero (opțional, Pirelli Trofeo RS)

Masă: sub 2.000 kg

Preț: 400.000 de lire sterline

Disponibilitate: comenzi din martie 2026, livrări la începutul anului 2027