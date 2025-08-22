FOTO Bentley va lansa în curând o nouă versiune Continental Supersports / Va avea doar tracțiune spate și un V8 de peste 640 de cai putere – Autocar

Producătorul de mașini de lux Bentley va lansa în curând un nou model sport pentru coupé-ul de succes Continental. Noul model Supersports va face parte dintr-o gamă nouă de modele de performanță iar, conform Autocar, noul Continental va avea doar tracțiune spate și un motor V8 cu peste 640 de cai putere.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Transformare radicală față de modelul Continental GT

Prototipul de teste avea o caroserie standard, dar versiunea de serie va beneficia de o transformare radicală față de modelul standard de Bentley Continental GT. Noul model Supersports ar urma să fie prezentat la sfârșitul acestui an, ultimul model care a purtat acest nume fiind în 2017 pe vechea generație de Continental. Aceea era echipată cu un motor W12 de 6 litri, reglat să producă 700 de cai putere.

Se pare că noul model sportiv a fost conceput pentru a demonstra că, spre deosebire de alte mărci de mașini de lux, Bentley are tradiția de a oferi atât lux, așa cum o demonstrează recentul concept EXP 15, cât și performanță. Șeful Bentley, Frank-Steffen Walliser, a declarat că are în plan modele „mai extreme”, care ar consolida tradiția și reputația sportivă a mărcii.

Se crede că noul Supersports va fi primul exemplu în acest sens, urmând ca alte modele să îi calce pe urme. Retragerea motorului W12 al Bentley în favoarea unui V8 twin-turbo înseamnă că noul Supersports nu va avea la fel de multă putere ca predecesorul său. De asemenea, va fi mai puțin puternic decât modelul de top Continental GT Speed, care produce 771 CP dintr-un sistem de propulsie hibrid plug-in.

Motorul V8 de producție Porsche va rămâne pe Continental Supersports

Noul Bentley Continental Supersports va păstra motorul V8 biturbo de 4 litri de pe GT Speed, dar puterea va fi crescută de la 592 de cai putere la 640 de cai putere, în timp ce modelul electric de 188 CP montat pe cutia de viteze a fost eliminat. Acest motor este prezent pe mai multe modele din grupul auto Volkswagen, precum pe vechea generație de Porsche Panamera Turbo S.

În timp ce GT Speed are tracțiune integrală, Supersports va avea doar tracțiune spate. Cheia reală pentru a obține performanțe extreme de la noul Supersports va fi măsurile de reducere a greutății întreprinse de echipa de dezvoltare Bentley din Crewe. Mai multe persoane sugerează că mașina va cântări aproximativ 2000 kg, comparativ cu 2459 kg pentru GT Speed. Acest lucru ar face-o cea mai ușoară mașină Bentley din ultimele decenii, iar coupé-ul va fi capabil să egaleze timpul de 3,1 secunde al modelului GT Speed pentru sprintul 0-100 km/h.

Renunțarea la sistemul hibrid este un aspect fundamental al reducerii greutății, dar Supersports va include probabil și măsuri precum elemente din fibră de carbon pentru caroserie, inclusiv acoperișul, scaune sport ușoare în față și eliminarea celor din spate.

Preț de pornire de 400.000 de lire sterline

Alte modificări de performanță vor include utilizarea de evacuări marca Akrapovic, jante ușoare personalizate și frâne din carbon-ceramică. Reducerea greutății a fost o caracteristică a celor două modele Continental Supersports anterioare, dar se spune că noul model va duce această abordare la un nivel superior.

Se pare că noul model Continental Supersports va fi produs într-o serie strict limitată, cu o estimă de câteva sute de unități ce vor fi produse, iar prețul de pornire va fi de aproximativ 400.000 de lire sterline. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de prețul de pornire de 237.000 de lire sterline pentru GT Speed și se preconizează că fiecare exemplar al modelului Supersports va fi personalizat de divizia Mulliner.

Noul Supersports a fost deja prezentat unui număr limitat de clienți și au fost plasate deja câteva comenzi. Se pare că modelul va fi prezentat publicului în cursul acestui an, înainte ca livrările să înceapă la sfârșitul anului 2026.