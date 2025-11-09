Elon Musk se așteaptă ca sistemul Full Self-Driving al Tesla să primească aprobarea completă în China la începutul anului 2026

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a declarat că se așteaptă ca software-ul Full Self-Driving al producătorului auto, un sistem de asistență la conducere, să fie aprobat complet în China la începutul anului viitor. Reuters titrează că miliardarul a afirmat că, momentan, compania are „aprobare parțială” în China și se așteaptă ca cea completă să fie obținută „în jurul lunii februarie sau martie”.

Sistemul FSD costă 9.000 de dolari în China

China este o piață importantă pentru Tesla, dar cota sa a scăzut la 8% în ultimul trimestru, comparativ cu un vârf de 15,4% în primul trimestru al anului 2023, deoarece mărcile locale câștigă clienți cu funcții similare de asistență la conducere, adesea fără costuri suplimentare.

Sistemul Tesla, cunoscut sub numele de FSD, a fost aprobat parțial în China începând cu luna februarie. Înainte de aceasta, proprietarii de Tesla puteau utiliza o opțiune de pilot automat mai puțin avansată și mai ieftină. Cu toate acestea, de ani de zile, unii cumpărători chinezi de Tesla au optat să plătească echivalentul a 9.000 de dolari pentru FSD, în speranța că lansarea completă nu va dura mult, ceea ce a făcut ca neaprobarea acestuia să devină o sursă majoră de tensiune între proprietari și producătorul de automobile.

Cu aprobarea parțială, sistemul FSD în China nu atinge capacitățile sale din Statele Unite. Nu este permisă schimbarea vitezelor, ceea ce înseamnă că vehiculul nu poate efectua o călătorie de la un loc de parcare la altul complet pe cont propriu în China. Sistemul a avut, de asemenea, dificultăți în identificarea semnelor de circulație locale pe drumurile chinezești.