FOTO Renault, Volkswagen și Dacia, marii absenți (din nou) de la Salonul Auto București / Chinezii au luat cu asalt SAB / Ce pot vedea vizitatorii la Romexpo

Salonul Auto București intră în ultimele sale zile de expoziție. Romexpo este gazda evenimentului unde vizitatorii pot admira și chiar achiziționa atât autoturisme și motociclete noi, cât și rulate. Unii dintre cei mai mari producători auto sunt prezenți la SAB, iar TechRider.ro vă prezintă oferta expozanților prezenți la salonul din capitală.

Marile grupuri auto, absente de la SAB

Propun să începem cu absenții ediției din acest an. Niciun brand atât din grupul Volkswagen, cât și din cel Renault, nu este prezent la SAB. Stellantis este prezent, dar doar cu câteva modele. Ultima dată când un brand din grupul VW a fost prezent la SAB a fost Seat în 2017, iar Renault absentează salonul auto din capitală de aproape un deceniu.

Stellantis nu a venit cu Opel, spre exemplu, care nu are nicio mașină expusă, cele prezentate fiind Fiat Panda și 600, două modele Jeep și Alfa Romeo Junior.

Sud-coreenii au venit cu trei producători

Hyundai, pe de altă parte, a venit cu șase mașini la SAB. Sud-coreenii sunt prezenți cu mașina lor de oraș, Hyundai Inster, dar și best-seller-ul din categoria SUV-uri, modelul Tucson. De asemenea, vârful de lance al gamei de crossover-e, Santa Fe, alături de modelul IONIQ 6 și Kona electric și cu motor convențional au fost expuse la SAB.

Printre producătorii sud-coreeni care au venit cu mașini la SAB se numără și Kia, care a prezentat în premieră națională atât noul lor model electric, EV4, dar și facelift-ul crossover­-ului compact Stonic.

Noul EV4 dispune de o baterie de până la 81,4 kWh ce îi asigură o autonomie de până la 625 de kilometri (WLTP). El vine în două tipuri de caroserii, un hatchback și un model fastback cu spatele alungit.

De asemenea, KGM, fostul Ssangyong, și-a prezentat oferta de opt SUV-uri și camionete. Cel mai nou model este SUV-ul Actyon, un model de dimensiunile lui Hyundai Santa Fe, dar cu aproximativ 10.000 de euro mai ieftin. Totodată, camioneta Musso Grand a fost expusă alături de Torres, Tivoli și Korando.

Japonezii sunt și ei prezenți cu multe modele

Toyota, cel mai mare producător auto din lume, este prezent la rândul său la SAB, unde și-a expus mare parte din gama sa de modele, inclusiv comerciale. Toate autoturismele prezentate au fost expuse în varianta lor hibridă, inclusiv Corolla (cea mai bine vândută mașină din lume), Yaris și SUV-ul de succes RAV4.

Partea de vehicule comerciale a fost asigurată de două dube, dar și de camioneta Hilux, un reper al fiabilității. Să nu uităm că Jeremy Clarkson, fost prezentator al Top Gear, a devenit primul om care să conducă până la Polul Nord, și a realizat acest fapt într-o Toyota Hilux, modificată ce-i drept.

Suzuki a prezentat și el un RAV4, sub forma modelului S-Cross care este bazat pe SUV-ul japonez. În același stand au mai fost expuse și modelul Vitara alături de versiunea sa electrică, dar și compactul Swift.

Mazda a venit la SAB cu SUV-urile CX-60, CX-80, dar și sedanul electric Mazda 6e. Lângă ele a fost așezat și roadster-ul MX5, care a stat și la baza modelului Fiat 124 Spider.

Honda nu a ratat ocazia să fie prezentă la salonul auto din capitală, venind cu hatchback-ul Civic și SUV-urile HR-V, ZR-V și CH-R. Toate acestea sunt comercializate ca hibride, iar crossover-ul eNy:1 (a se citi anyone) este primul model electric de acest gen al japonezilor.

Europenii au fost prezenți în număr mic la SAB

Producătorii europeni nu au fost așa prezenți pe cât ne așteptam. Mercedes a fost prezent cu câteva modele, inclusiv noul CLA electric. Bateria sa, de 85 kWh, oferă modelului o autonomie de până la 760 de kilometri și îl poate propulsa până la 100 km/h în doar 5 secunde.

Deși o companie americană, Ford produce multe modele în Europa, inclusiv Puma electric care este produs la fabrica Ford-Otosan din Craiova. La stand au fost prezente și SUV-urile produse în parteneriat cu Volkswagen (Explorer și Capri), dar și cele două versiuni de Mustang, coupé-ul și crossover-ul electric Mach-E. De asemenea, camioneta Ranger, dezvoltată la comun cu VW Amarok, a fost și ea afișată, în versiunea sa Raptor.

Chinezii au luat cu asalt SAB

Aproape o treime din producătorii prezenți la Salonul Auto București sunt chinezi, iar aceștia au venit fie cu standuri mari, fie cu mașini mari. BYD, spre exemplu, s-a prezentat la SAB cu toată gama sa de modele, inclusiv cu Seal 5 DM-i și Seal 6 DM-i care au fost lansate pe piața din România în a doua zi de salon.

De asemenea, Chery a fost prezent cu un stand mare, dar gol. În primul rând, gama lor de modele nu este așa mare, ei comercializând doar trei modele, iar, în al doilea rând, spațierea lor a fost bizară.

MG, deși are origini britanice (denumirea sa originală fiind Morris Garages), este deținută de compania de stat chineză SAIC, iar la standul lor de la Salonul Auto București a fost prezentată oferta lor, inclusiv roadster-ul Cyberster. Acesta a fost poziționat alături de un bătrân MG B, iar diferențele de mărime dintre ele nu sunt așa mari precum sugerează pozele.

SAIC mai deține și marca de autoutilitare Maxus, care a expus la SAB camioneta T60 MAX, alături de camioneta electrică eTERRON 9. Ambele dispun de o capacitate de tractare de 3,5 tone și pot transporta cinci pasageri, dar T60 poate căra în bena sa puțin peste o tonă de încărcătură, cu aproximativ 400 kg mai mult decât modelul electric.

Oferta chinezilor nu se oprește aici. Aceștia au adus alte câteva branduri auto, ce oferă variate modele: MPV-uri, dube, SUV-uri de foarte mari dimensiuni și crossover-e. Cel mai „european” model mi s-a părut BAIC Beijing X75, asta probabil și datorită parteneriatului său cu Mercedes-Benz.

Acesta vine cu un motor de 1,5 litri turbo care oferă o putere de 177 de cai putere și 200 Nm cuplu motor maxim. De dimensiunile lui Dacia Bigster, acesta este și concurentul principal, întrucât modelul BAIC costă 38.315 euro, TVA inclus. Potrivit site-ului Dacia, un Bigster în versiunea de top (Extreme cu motorul Hybrid 155), cu toate accesoriile și toate opționalele, costă 33.310 euro (la data redactării acestui articol).

Totodată, oferta BAIC continuă cu alte trei SUV-uri, unul de dimensiuni foarte mari, fiind mai degrabă potrivit pentru drumurile americane. BAIC Beijing BJ60 este un model de dimensiunile și gabaritul unui Land Rover Defender, dar cu un motor de doar doi litri și 270 de cai putere.

Modele americane, importate în România

SAB nu este numai despre mașini construite să facă cifre mari în vânzări, ci și despre modele exotice. După cum am spus mai devreme, MG a venit cu Cyberster, iar un importator aduce în România modelul Chevrolet Corvette. Acesta este conceput după conceptul inițial de Corvette, adică un supercar american cu un motor V8 amplasat central. În momentul în care se concepea prima generație de Vette (adică în 1953), această variantă era foarte scumpă și deloc viabilă financiar.

Pe urmă, au urmat încă șase generații de mașină sport cu motor V8 amplasat frontal. Dar, în 2020, Chevrolet a proiectat și a construit primul Corvette cu motor V8 central, iar publicațiile auto americane l-au apreciat din primul moment. Acum, și românii pot să experimenteze un supercar american omologat pentru normele europene, cu prețuri începând de la 96.000 de euro pe site-ul importatorului.

Nu sunt expuse doar mașini noi la SAB

Nu doar autoturismele noi fac subiectul Salonului Auto București. Și mașinile rulate de la mai multe rețele de dealeri pot fi admirate și chiar achiziționate de la respectivii comercianți. Doritorii pot achiziționa atât modele compacte, sedanuri, SUV-uri, dar și coupé-uri sport. Spre exemplu, un dealer oferă spre vânzare modele precum Subaru BRZ, Jaguar F-Type și chiar Ford Mustang Mach 1. Un alt dealer oferă chiar și un BMW M4, dar și alte modele din gama bavarezilor. De asemenea, doritorii pot vedea și modele de la Mercedes, Ford, Škoda și mulți alți producători.

Printre expozanți se numără și Jandarmeria Română, care și-a prezentat mașinile de intervenție, dar și Societatea de Transport București. Aceasta a venit cu noul troleibuz marca Solaris, autobuzele electric ZTE Granton și Karsan e-ATAK (dezvoltat în parteneriat cu BMW), dar și un tramvai de producția Astra, făcut la Arad.

Totodată, un tramvai istoric a fost expus în curtea Romexpo. Acesta este unul austriac, produs de Simmering în anul 1911 într-un lot de 52 de bucăți de vagoane motor și 10 remorci. Potrivit STB, tramvaiele din această categorie circulau între Gara de Nord – Obor și Piața Buzești – Kiseleff.

Salonul Auto București mai este deschis până pe 12 octombrie, iar accesul este condiționat de achiziția unui bilet fie online, fie de la intrarea în Romexpo.