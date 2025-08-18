VIDEO REVIEW Hyundai Inster: design jucăuș și interior surprinzător de modular / O electrică perfectă de oraș care bate Dacia Spring

Hyundai Inster intră pe piața europeană cu ambiția de a redesena harta mobilității urbane. Mic la exterior, dar surprinzător de generos la interior, modelul electric coreean promite să fie alternativa practică, accesibilă la electricele greoaie și costisitoare cu care ne-am obișnuit până acum.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Hyundai Inster este noul crossover de oraș al mărcii coreene, gândit să răspundă nevoilor vieții urbane moderne. Modelul își face debutul în Europa după ce a fost lansat în Coreea sub numele Casper, păstrând dimensiuni compacte, un design distinct și, în ciuda lungimii de doar 3,82 metri, un interior care oferă spațiu comparabil cu cel al unei mașini dintr-o clasă superioară.

Hyundai Inster se profilează ca un rival serios pentru Dacia Spring: doar în iulie 2025, Inster a fost înmatriculat în 35 de unități, față de o singură unitate Spring, iar la capitolul siguranță diferența este și mai mare. 4 stele pentru Inster, comparativ cu o singură stea pentru Spring.

Hyundai Inster vrea să schimbe regulile jocului

Este o apariție menită să schimbe regulile jocului în segmentul vehiculelor electrice urbane, cu un mesaj clar: mobilitatea electrică poate fi practică, accesibilă și ușor de integrat în viața de zi cu zi. Inster vine ca un răspuns la începuturile dificile ale electrificării, marcate de modele scumpe, grele, excesiv de rapide și rareori utile în realitatea cotidiană.

În luna august, Techrider a testat Hyundai Inster, un model pe care producătorul îl prezintă drept un „SUV de oraș” complet, puțin mai mare decât i10 și gândit să fie mai potrivit și mai versatil pentru deplasările scurte și medii din interiorul orașului. Este disponibil exclusiv în versiune electrică, cu două variante de motorizare și două capacități de baterie.

L-am condus în traficul aglomerat din București și pe drumurile din împrejurimi. Deși are forma unui SUV, Inster nu este unul în adevăratul sens al cuvântului. Silueta sa pătrată și proporțiile compacte atrag privirea și amintesc de alte modele populare din segmentul urban (cu ar fi Suzuki Ignis, de exemplu). Totuși, este o mașină cu un design contemporan, cu detalii și soluții inteligente care îi subliniază caracterul modern.

Față de Hyundai i10, Inster propune o caroserie mai generoasă și o versatilitate sporită, ieșind din tiparele segmentului A. Măsoară 3,82 metri lungime, 1,61 metri lățime, 1,57 metri înălțime și are un ampatament de 2,58 metri. Designul este definit de luminile de zi LED cu motiv „pixel”, un omagiu graficii computerizate din anii ’80-’90, regăsit și la stopuri. Chiar și jantele din aliaj au inserții pătrate, detaliu care trimite subtil la litera „H” din alfabetul Morse, simbolul Hyundai.

Inster păstrează un aer de mini-crossover

Estetica sa combină linii angulare cu detalii retro reinterpretate, creând o personalitate vizuală distinctă într-un segment unde formele rotunjite domină. Versiunea Luxury testată a fost vopsită într-o nuanță pastelată „Buttercream Yellow”, cunoscută popular ca „ou de rață”, care contrastează plăcut cu elementele negre ale caroseriei: bare de plafon, protecții din plastic, pasajele roților și spoilerul frontal.

Privit din lateral, Inster păstrează un aer de mini-crossover, cu roți împinse la extremități și garda la sol ușor ridicată, iar în spate, blocurile optice Pixel LED închid armonios un design care reușește să fie, în același timp, premium și prietenos, urban și cu un strop de spirit aventuros.

Interior: spațiu generos, modularitate și soluții inteligente

Deși Hyundai Inster a fost gândit în primul rând pentru oraș, interiorul său surprinde printr-o combinație rar întâlnită de spațiu, modularitate și detalii inteligente. Cei 3,82 metri lungime ascund un habitaclu care oferă confort și eronomie comparabile cu modele din clase superioare.

Scaunele față, unite vizual într-o singură piesă inspirată de ideea unei canapele, sporesc senzația de spațiu și adaugă o notă retro simpatică. În același timp, planșa de bord are un design minimalist, dar practic, cu suficiente spații de depozitare pentru obiectele de zi cu zi.

Două ecrane de 10,25 inchi, unul pentru instrumentarul digital și celălalt pentru sistemul multimedia, domină partea superioară, iar climatizarea automată păstrează comenzi fizice clare, ușor de folosit chiar și în mers. Conectivitatea Apple CarPlay și Android Auto este disponibilă, însă doar prin cablu, un detaliu mai puțin convenabil pentru 2025.

Materialele folosite sunt în mare parte plastice dure, bine asamblate, dar nu toate plăcute la atingere. Plasticul rigid de pe fețele interioare ale ușilor, exact în zona cotului, poate fi deranjant la drum lung, însă ergonomia generală compensează prin simplitatea comenzilor și prin volanul de dimensiuni echilibrate, decorat discret cu litera „H” redată în cod Morse.

Practicalitatea este un alt atu major a lui Inster

Toate scaunele se pot rabata complet, transformând mașina într-un mini-camper, suficient pentru a găzdui două persoane peste noapte, pentru cazuri excepționale. Bancheta culisează pe o distanță de 16 cm, oferind flexibilitate între spațiul pentru pasageri și cel pentru bagaje.

Este bine de știut că Hyundai Inster este conceput exclusiv pentru 4 persoane, oferind astfel un spațiu optim pentru fiecare pasager și păstrând interiorul aerisit și funcțional

Dotările standard completează bine tabloul: încărcare wireless pentru smartphone, prize USB multiple, iluminare ambientală configurabilă și chiar accesorii care permit transformarea spătarelor scaunelor în mici măsuțe pentru tablete sau gustări.

Per ansamblu, interiorul lui Hyundai Inster se dovedește nu doar practic și bine gândit, ci și surprinzător de adaptabil pentru un vehicul electric urban.

Portbagajul variază între 280 și 351 de litri, în funcție de poziția banchetei, iar prin rabatarea scaunelor spate și a celui din dreapta-față capacitatea totală ajunge la 1.059 litri.

Dinamică urbană echilibrată și suficientă pentru drumuri mai lungi

Inster nu se laudă cu cifre spectaculoase, dar oferă un mix reușit între confort, eficiență și performanță. În versiunea testată, cu motor electric de 115 CP și baterie de 49 kWh, accelerează 0-100 km/h în 10,6 secunde și atinge o viteză maximă de 150 km/h, suficient pentru oraș și escapade ocazionale.

Autonomia oficială este de 360 km, însă în condiții reale, pe traseu mixt, am obținut aproximativ 300 km – o valoare realistă. Direcția este precisă, răspunsul la accelerație este prompt în modul Sport, iar cele patru moduri de rulare (Eco, Normal, Sport și Snow) acoperă majoritatea scenariilor de condus. Stabilitatea la viteze de autostradă este surprinzător de bună pentru un model atât de compact.

Experiența la volan: vizibilitate bună și condus relaxat

Poziția la volan este înaltă și naturală, ceea ce conferă șoferului o vizibilitate excelentă în trafic și senzația de control pe străzile aglomerate, iar direcția ușoară și raza mică de bracaj fac din Inster o mașină foarte manevrabilă, ideală pentru parcările înguste și intersecțiile complicate din oraș.

În același timp, pedala de accelerație răspunde prompt, iar trecerea între modurile de condus schimbă destul de discret caracterul mașinii, de la un stil calm și economic până la un comportament mai alert. Totuși, pentru a nu vă seta greșit așteptările, vă pot spune că Inster nu este o mașină sportivă.

Așadar, nu impresionează prin sportivitate sau agilitate extremă, dar oferă un comportament previzibil și stabil pe șosea, ideal pentru oraș și drumuri naționale.

În plus, sistemul i-Pedal permite un condus aproape exclusiv cu o singură pedală: atunci când ridici piciorul de pe accelerație, frânarea regenerativă devine suficient de puternică pentru a încetini până la oprire completă, ceea ce transformă traficul urban într-o experiență mai relaxată și, în același timp, mai eficientă energetic.

Confort bun pe asfalt, dar suspensie cam fermă pe drumuri denivelate

Suspensia are o setare fermă, ceea ce se simte pe piatra cubică și pe gropile din oraș, mai ales în combinație cu jantele de 17 inchi și anvelopele cu profil redus. Pe drumurile urbane cu multe gropi, șocurile se transmit în habitaclu, iar trecerile peste denivelări necesită atenție pentru a proteja roțile.

Izolarea fonică este decentă pentru clasa sa, dar la viteze de peste 100 km/h apar șuierături aerodinamice, iar zgomotele suspensiei devin mai prezente. Ocazional, pe drumuri denivelate, se aud scârțâituri ușoare din interior.

Consum redus și încărcare rapidă

Eficiența energetică este unul dintre punctele forte ale lui Inster. Într-un test mixt urban-extraurban, consumul mediu a fost de 12,7 kWh/100 km, o valoare foarte bună în segment.

Încărcarea rapidă la un terminal DC de până la 85 kW aduce bateria de la 10% la 80% în aproximativ 30 de minute. La un wallbox AC de 11 kW, încărcarea completă durează în jur de 4 ore, ideal pentru alimentarea peste noapte.

Un partener de oraș cu resurse pentru mai mult

Hyundai Inster se dovedește o alegere inspirată pentru cei care vor un vehicul electric compact, dar versatil. Interiorul modular, autonomia realistă și consumul redus îl fac potrivit pentru oraș și drumuri scurte în afara lui.

Suspensia cam rigidă și unele finisaje interioare mai tari nu îl fac cel mai rafinat din clasă, însă compensează prin ergonomie, stabilitate și spațiu util.

În România, varianta Luxury pornește de la aproximativ 25.600 de euro cu TVA, fără a lua în calcul programul Rabla.

Fișă tehnică Hyundai Inster Luxury (49 kWh, 115 CP)

Performanțe și motorizare

Putere maximă: 115 CP

Cuplu maxim: 147 Nm

Viteză maximă: 150 km/h

Accelerație 0–100 km/h: 10,6 secunde

Baterie și autonomie

Capacitate baterie: 49 kWh

Autonomie combinată WLTP: 360 km

Autonomie reală estimată: ~300 km

Încărcare

Încărcare AC: până la 11 kW

Încărcare rapidă DC: până la 85 kW

Timp 10–80% la DC fast charge: ~30 minute

Încărcare completă AC (wallbox 11 kW): ~4 ore

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni (L x l x h): 3.825 x 1.610 x 1.614 mm

Ampatament: 2.580 mm

Greutate proprie: 1.428 kg

Capacitate portbagaj: 230 – 351 litri

Portbagaj extins (banchetă rabatată): 1.059 litri

Număr locuri: 4

Dotări interioare

Scaune față încălzite, șofer reglabil pe înălțime

Scaune față complet rabatabile

Banchetă spate culisantă și rabatabilă 50:50

Volan reglabil pe înălțime și telescopic, îmbrăcat în piele, încălzit

Priză 12V față, porturi USB-C față și spate

Încărcare wireless pentru telefon

Sistem multimedia cu touchscreen de 10,3 inch și navigație

Instrumentar digital color de 10,3 inch

Preț în România

Versiunea Luxury: ~25.600 euro (TVA inclus), fără programul Rabla