Constructorii auto folosesc conceptele pentru a testa direcții de design și soluții tehnologice care vor ajunge, parțial sau integral, pe modelele de serie din anii următori. În 2025, mai multe prototipuri au atras atenția prin abordări îndrăznețe, iar Dacia a ocupat un loc vizibil pe lista celor mai comentate apariții.

Dacia Hipster

Dacia Hipster a fost prezentată la Paris, în cadrul unui eveniment dedicat mărcii, și a generat reacții puternice atât din partea publicului, cât și a specialiștilor. Conceptul, cu o lungime de aproximativ 3,5 metri și propulsie electrică, mizează pe soluții simple și pragmatice la interior.

Constructorul nu a confirmat producția de serie, însă a lăsat de înțeles că un astfel de model ar putea ajunge pe piață la un preț de circa 15.000 de euro, un nivel care ar schimba semnificativ segmentul electricelor accesibile din Europa. Hipster a primit deja două premii internaționale de design.

Mercedes-Benz Vision Iconic

Conceptul Vision Iconic propune o viziune asupra viitorului mobilității premium, cu tehnologii precum steer-by-wire, conducere autonomă de Nivel 4 și materiale cu funcții energetice, inclusiv vopsea solară.

Modelul nu va intra în producție, dar mai multe dintre soluțiile sale vor fi preluate pe viitoarele modele Mercedes-Benz.

Avatr Vision Xpectra

Prototipul chinez Avatr Vision Xpectra a atras atenția prin dimensiunile neobișnuite – aproape 5,8 metri – și prin caroseria realizată în mare parte din sticlă. Interiorul cu patru locuri, consola centrală asistată de inteligență artificială și iluminarea ambientală complexă subliniază ambițiile premium ale brandului.

Cupra Tindaya

Noul concept Cupra Tindaya continuă direcția de design organic a mărcii, cu elemente inspirate din estetica gotică. Soluțiile tehnologice prezentate, inclusiv volanul „The Jewel”, indică faptul că o eventuală versiune de serie ar viza direct segmentul premium dominat de producătorii germani.

Audi Concept C

Audi Concept C anticipează revenirea unui roadster compact în gama constructorului, posibil succesor al modelului TT. Designul minimalist și trimiterile la modelul istoric Auto Union Type C sugerează o schimbare de direcție pentru brandul cu patru cercuri.

Peugeot Polygon

Polygon marchează o nouă etapă în strategia de poziționare superioară a mărcii Peugeot. Conceptul mizează pe o estetică sportivă, o grilă iluminată cu LED și un interior dominat de un ecran de mari dimensiuni și de volanul Hypersquare.

Toyota FT-Me

FT-Me este un studiu de micromobilitate cu două locuri, lung de doar 2,5 metri, alimentat inclusiv de panouri solare. Toyota estimează că modelul ar putea parcurge zilnic 20–30 km fără încărcare externă, fiind poziționat între un cvadriciclu și un automobil clasic.

Bentley EXP 15

Bentley a prezentat conceptul EXP 15, o limuzină electrică de peste 5,4 metri, cu tracțiune integrală. Designul exterior combină elemente clasice cu o siluetă de tip fastback, iar grila frontală a fost transformată într-un element digital decorativ, semn al tranziției către propulsia electrică în segmentul de lux.

