FOTO Cele mai interesante concepte auto ale anului 2025. De le Mercedes-Benz, Bentley și Toyota până la Audi, Peugeot și Dacia

Ștefan Munteanu
3 ianuarie 2026
dacia-hipster
Sursa foto: Dacia
Constructorii auto folosesc conceptele pentru a testa direcții de design și soluții tehnologice care vor ajunge, parțial sau integral, pe modelele de serie din anii următori. În 2025, mai multe prototipuri au atras atenția prin abordări îndrăznețe, iar Dacia a ocupat un loc vizibil pe lista celor mai comentate apariții.

Dacia Hipster

dacia-hipster
Sursa foto: Dacia

Dacia Hipster a fost prezentată la Paris, în cadrul unui eveniment dedicat mărcii, și a generat reacții puternice atât din partea publicului, cât și a specialiștilor. Conceptul, cu o lungime de aproximativ 3,5 metri și propulsie electrică, mizează pe soluții simple și pragmatice la interior.

Constructorul nu a confirmat producția de serie, însă a lăsat de înțeles că un astfel de model ar putea ajunge pe piață la un preț de circa 15.000 de euro, un nivel care ar schimba semnificativ segmentul electricelor accesibile din Europa. Hipster a primit deja două premii internaționale de design.

Mercedes-Benz Vision Iconic

Sursa foto: Mercedes

Conceptul Vision Iconic propune o viziune asupra viitorului mobilității premium, cu tehnologii precum steer-by-wire, conducere autonomă de Nivel 4 și materiale cu funcții energetice, inclusiv vopsea solară.

Modelul nu va intra în producție, dar mai multe dintre soluțiile sale vor fi preluate pe viitoarele modele Mercedes-Benz.

Avatr Vision Xpectra

Avatr-Vision-Xpectra
Sursa foto: vision.avatr.com

Prototipul chinez Avatr Vision Xpectra a atras atenția prin dimensiunile neobișnuite – aproape 5,8 metri – și prin caroseria realizată în mare parte din sticlă. Interiorul cu patru locuri, consola centrală asistată de inteligență artificială și iluminarea ambientală complexă subliniază ambițiile premium ale brandului.

Cupra Tindaya

Sursă foto: seat-cupra-mediacenter.com

Noul concept Cupra Tindaya continuă direcția de design organic a mărcii, cu elemente inspirate din estetica gotică. Soluțiile tehnologice prezentate, inclusiv volanul „The Jewel”, indică faptul că o eventuală versiune de serie ar viza direct segmentul premium dominat de producătorii germani.

Audi Concept C

Sursă foto: media.audiusa.com

Audi Concept C anticipează revenirea unui roadster compact în gama constructorului, posibil succesor al modelului TT. Designul minimalist și trimiterile la modelul istoric Auto Union Type C sugerează o schimbare de direcție pentru brandul cu patru cercuri.

Peugeot Polygon

Sursă: media.stellantis.com

Polygon marchează o nouă etapă în strategia de poziționare superioară a mărcii Peugeot. Conceptul mizează pe o estetică sportivă, o grilă iluminată cu LED și un interior dominat de un ecran de mari dimensiuni și de volanul Hypersquare.

Toyota FT-Me

Toyota FT-Me
Sursa foto: Toyota

FT-Me este un studiu de micromobilitate cu două locuri, lung de doar 2,5 metri, alimentat inclusiv de panouri solare. Toyota estimează că modelul ar putea parcurge zilnic 20–30 km fără încărcare externă, fiind poziționat între un cvadriciclu și un automobil clasic.

Bentley EXP 15

Conceptul Bentley EXP 15.
Conceptul Bentley EXP 15. Sursa foto: Bentley

Bentley a prezentat conceptul EXP 15, o limuzină electrică de peste 5,4 metri, cu tracțiune integrală. Designul exterior combină elemente clasice cu o siluetă de tip fastback, iar grila frontală a fost transformată într-un element digital decorativ, semn al tranziției către propulsia electrică în segmentul de lux.

Surse: robbreport.com, dupontregistry.com, carbuzz.com, dezeen.com.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

