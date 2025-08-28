CEO-ul BMW avertizează asupra riscurilor înaintea lansării gamei complet electrice „Neue Klasse” / „Va exista un proces de selecție în industria auto” / „Nu îți poți permite să faci greșeli în această industrie”

Directorul executiv al BMW, Oliver Zipse, a declarat că industria auto se află într-un moment critic și că producătorii nu își pot permite greșeli strategice, în contextul tranziției către mobilitatea electrică. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat revistei germane Spiegel, înainte de prezentarea oficială a primei mașini din noua serie complet electrică a grupului, la salonul auto de la München, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Va exista un proces de selecție în industria noastră”, a spus Zipse, subliniind că următorii ani vor aduce o reașezare a pieței globale auto. Potrivit acestuia, pentru a rămâne competitiv, BMW a decis încă din urmă cu cinci ani să inițieze o transformare profundă a portofoliului său de produse, cu accent pe lansarea gamei „Neue Klasse”.

Noua serie de modele electrice, în care grupul german a investit miliarde de euro, este considerată crucială pentru viitorul BMW. Primul model, denumit iX3, va fi dezvăluit săptămâna viitoare și va marca debutul oficial al acestei strategii. Prin această gamă, compania speră să recupereze diferența față de Tesla, liderul consacrat al pieței de vehicule electrice.

„Nu îți poți permite să faci greșeli în această industrie”, a adăugat CEO-ul BMW, insistând asupra presiunilor majore la care sunt supuși producătorii auto într-o perioadă de schimbări tehnologice rapide și de concurență intensă.

Importanța lansării gamei „Neue Klasse” a fost subliniată și de specialiști din domeniu.

Stefan Bratzel, director al Centre of Automotive Management, a atras atenția asupra mizei uriașe pe care o reprezintă această investiție pentru companie. „Pentru un producător relativ mic precum BMW, este extrem de important ca o astfel de investiție de miliarde de euro să nu se irosească”, a declarat Bratzel.

Strategia BMW vine într-un moment în care întreaga industrie auto trece prin transformări profunde, determinate de reglementările stricte privind emisiile de carbon, de presiunea guvernelor pentru adoptarea mobilității electrice și de concurența acerbă din partea producătorilor consacrați și a noilor jucători din China și Statele Unite.

Prin seria „Neue Klasse”, constructorul german urmărește nu doar electrificarea completă a gamei, ci și o redefinire a identității mărcii în era digitală.

Noile modele vor integra tehnologii de ultimă generație pentru eficiență energetică, autonomie extinsă și conectivitate avansată, factori considerați esențiali pentru atragerea clienților și consolidarea poziției pe piață.

Oliver Zipse a recunoscut că miza este una extrem de ridicată, însă a subliniat că decizia de transformare a fost luată pentru a garanta viabilitatea pe termen lung a companiei. „Decizia de acum cinci ani de a ne reconfigura portofoliul a fost fundamentală pentru a asigura viitorul BMW”, a spus acesta.

Lansarea oficială a iX3 la München va fi primul test al modului în care piața și publicul reacționează la această strategie ambițioasă. Succesul sau eșecul seriei „Neue Klasse” va avea un impact decisiv asupra poziției BMW în competiția globală pentru supremația în domeniul mobilității electrice.