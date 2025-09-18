FOTO Mitsubishi a lansat un nou SUV electric / Noul Eclipse Cross este bazate pe Renault Scenic E-Tech

Producătorul auto japonez Mitsubishi continuă să lanseze modele de pe urma colaborării sale tot mai strânse cu Renault, iar ultimul exemplu este dat de SUV-ul electric Eclipse Cross. Conform comunicatului de presă al japonezilor, acesta ar urma să aibă o autonomie de până la 600 de kilometri, urmând ca în 2026 să fie lansată și o variantă cu o autonomie mai mică, de până la 420 km.

Conexiunile cu Renault sunt tot mai vizibile

În ultimul timp, modelele europene ale Mitsubishi arată tot mai mult cu cele Renault, asta pentru că așa și este. Hatchback-ul Colt este un Renault Clio de generație veche, iar crossover-ul de mici dimensiuni ASX este un Renault Captur. De fapt, Mitsubishi are, odată cu lansarea noului Eclipse Cross, mai multe modele bazate pe Renault decât modele proprii, unde Space Star și Outlander sunt singurele produse proprii.

Cu toate acestea, noul SUV electric încearcă mult să se diferențieze de modelul francez pe care este bazat, cu o nouă parte frontală diferită de cea a lui Scenic. Și spatele este redesenat, cu stopuri noi și un hayon cu un design distinct față de cel al Renault. Noul Eclipse Cross vine și cu un set nou de jante, de până la 20 de inch.

Interior cu aer franțuzesc

Deși la exterior japonezii au încercat să facă o distincție între SUV-ul nou și cel pe care este bazat, la interior este o treabă mai grea să ascundă originile franceze ale lui Eclipse Cross. Tot interiorul este preluat de pe Renault Scenic E-Tech, cu excepția volanului care prezintă cele trei romburi emblematice ale Mitsubishi, deși acesta nu este un lucru rău.

Toate comenzile sunt la îndemână, iar puriștii o să se bucure să afle că climatizarea se controlează prin butoane fizice, la fel ca sistemele de asistență (ADAS). Levierul transmisiei este montat pe coloana de direcție, la fel ca la modelele Mercedes, iar modurile de condus pot fi schimbate de pe volan, ca la Porsche.

Eclipse Cross păstrează configurația familiară cu două ecrane, cu un panou de bord digital de 12,3 inch și un ecran tactil vertical de 12 inch. Noile opțiuni de finisaje și tapițerie îmbunătățesc aspectul, în timp ce versiunile de top adaugă o trapă panoramică cu o peliculă electrocromă, care reglează opacitatea sticlei la simpla apăsare a unui buton.

Portbagajul, cel mai probabil cu hayon acționat electric, are un volum de 478 de litri cu scaunele ridicate, și poate ajunge până la 1.460 de litri cu banchetele rabatate, care se pot rabata 40:20:40.

Mitsubishi nu a comunicat prețurile pentru noul Eclipse Cross, dar ne așteptăm să fie mai ieftin decât un Scenic, la fel ca în cazul ASX / Captur. Producția SUV-ului japonez va avea loc în Franța, la uzina Renault din Douai, și va începe aproape de finalul acestui an.

Specificații Mitsubishi Eclipse Cross electric

Dimensiuni lungime – 4.470 mm; lățime – 1.860 mm; înălțime – 1.570 mm;

Opțiuni pentru baterii 87 kWh – 600 km autonomie ; (posibil) 60 kWh – aproximativ 420 km autonomie (din 2026);

Motor electric 215 cai putere, 300 NM cuplu motor maxim; 0-100 km/h în 8,4 secunde;

Viteză de încărcare – între 22 kW (AC) și 150 kW (DC);

Prețuri – TBA.