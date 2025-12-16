Comisia Europeană propune modificări în regulamentele de emisii de dioxid de carbon pentru autoturisme / Definirea unei mașini electrice mici și flexibilități pentru combustibili sintetici

Comisia Europeană a prezentat marți o serie de propuneri de revizuire a regulamentelor privind standardele de emisiile de dioxid de carbon pentru autoturisme și autoutilitare. Printre propunerile Comisiei se numără flexibilități pentru producătorii auto în tranziția spre mobilitate cu zero emisii, fără să compromită obiectivul de neutralitate climatică. TechRider.ro a participat la un briefing tehnic, organizat de Comisia Europeană.

Propunerea menține ținta de reducere a emisiilor cu 90% față de nivelul de bază setat în 2021, dar permite compensarea emisiilor reziduale prin credite pentru oțel cu emisii reduse (low-carbon steel) și combustibili regenerabili sustenabili, precum RFNBO (Renewable Fuel of Non-Biological Origin) și bio-combustibili avansați.

Deși obiectivul de neutralitate climatică pare a rămâne neschimbat, calea pentru a îl atinge se complică, introducând mecanisme de compensare care permit reținerea unor emisii reziduale. Condiția este ca acestea să fie acoperite prin utilizarea tehnologiilor verzi în lanțurile de producție și aprovizionare.

Noua metodă de calcul a emisiilor de CO 2

Spre deosebire de ceea ce cunoșteam înainte, ca din 2035 vehiculele să aibă emisii zero la țeava de eșapament, oficialii europeni au clarificat că ținta obligatorie pentru producători, începând cu 2035, este o reducere de 90% a emisiilor față de nivelurile din 2021.

Restul de emisii, până la atingerea neutralității climatice, trebuie să fie compensate integral prin două noi tipuri de „credite” sau flexibilități. Termenul de „credite” se referă la certificate care reprezintă dreptul de a emite o tonă de CO 2 . În funcție de utilizarea lor, acestea pot fi clasificate în:

Credite pentru oțel cu emisii scăzute de carbon (Green Steel): Acestea pot acoperi până la 7% din necesarul de reducere a emisiilor.

Acestea pot acoperi până la din necesarul de reducere a emisiilor. Credite pentru combustibili regenerabili durabili (Sustainable Renewable Fuels): Acestea pot acoperi până la 3%.

„Acest lucru va permite vehiculelor hibride plug-in (PHEV), vehiculelor cu autonomie extinsă, vehiculelor hibride ușoare și vehiculelor cu motor cu ardere internă să joace în continuare un rol important după 2035, pe lângă vehiculele complet electrice (EV) și vehiculele pe hidrogen”, a declarat Comisia.

Definiția unei mașini mici europene în viziunea Comisiei

Comisia a vorbit și despre o serie de „super-credite”, destinate stimulării producției de vehicule electrice accesibile cetățenilor. Astfel, Bruxelles-ul introduce un astfel de sistem, care va fi valabil până în 2034 inclusiv.

Mecanismul prevede un multiplicator de 1,3. Astfel, la fiecare mașină cu emisii zero produsă în Uniunea Europeană, va fi contorizată ca 1,3 vehicule în calculul de emisii medii ale producătorului auto. Pentru a fi eligibil pentru „super-credite”, un vehicul trebuie:

Să aibă maximum 4,2 metri lungime;

Să fie made in EU („fabricat în Uniunea Europeană), definiție ce urmează să fie clarificată în viitorul Industrial Accelerator Act.

Oficialii au ținut să precizeze că cele două perioade nu se suprapun: super-creditele pentru mașini mici sunt valabile până în 2034, iar flexibilitățile pentru oțel și combustibili intră în vigoare din 2035. Putem considera că Renault deja produce vehicule made in EU, prin duo-ul Renault 4/5, care au atât piese, cât și procesul de asamblare, realizate în nordul Franței.

Ținte modificate și pentru flotele corporative

Propunerile Comisiei vizează și „înverzirea” flotelor corporative, care includ și companiile de închirieri auto. Totuși, țintele nu sunt impuse direct companiilor, ci statelor membre ale blocului comunitar, care vor avea obligația de a le implementa. Statele membre primesc ținte modelate în funcție de PIB, variind de la circa 30% vehicule cu emisii reduse/zero în 2030 pentru țări mai sărace, până la procente mai ridicate în state avansate în electrificare. Definițiile rămân aceleași, cu zero emisii (0 g CO 2 /km în ciclu WLTP) și emisii scăzute, de sub 50 g CO 2 /km în ciclu WLTP.

Aceste clarificări vin în contextul discuțiilor din cadrul grupurilor de lucru din Comisie. Era deja cunoscut faptul că Bruxelles-ul pregătește o serie de reglementări pentru o nouă clasă de vehicule electrice accesibile, inspirate după conceptul românesc Dacia Hipster.

Aceste afirmații se află în stadiul de propuneri. Pentru a intra în vigoare, măsurile propuse trebuie să treacă prin mai multe etape, inclusiv să fie aprobate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.