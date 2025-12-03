Renault a construit 100.000 de modele 5 E-Tech la fabrica sa din Franța / Care sunt noile funcții anunțate de francezi pentru modelul electric

Uzina Ampere ElectriCity din Douai, Franța, a atins borna de 100.000 de unități de Renault 5 E-Tech produse. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, vehiculul cu numărul 100.000 a fost produs în versiunea de mijloc, Techno, și este dotat cu o baterie de 52 kWh.

Șase modele electrice pe linia de asamblare din Douai

Modelul a fost asamblat săptămâna trecută în fabrica franceză. De altfel, Renault 5 este câștigătoarea premiului „Mașina anului 2025”. Pentru anul 2026, Renault este finalistă pentru al cincilea an la rând, cu modelul Renault 4 care concurează cu mașini precum Dacia Bigster sau Mercedes-Benz CLA pentru premiul cel mare.

Fabrica Ampere ElectriCity din Douai produce nu mai puțin de șase modele electrice pe o singură linie: Renault 5, Renault Megane și Renault Scenic E-Tech electric, Alpine A290, Nissan Micra și Mitsubishi Eclipse Cross. Uzina produce aproximativ 900 de unități zilnic, dintre care aproape 600 sunt reprezentate de Renault 5.

Cu ce noutăți vine Renault 5 în anul 2026

Potrivit comunicatului de presă, clienții vor putea alege pentru Renault 5 trei motorizări, două baterii de capacități diferite, cinci niveluri de echipare începând de la 25.050 € cu TVA (pentru versiunea de bază Five,fără eco-bonusuri guvernamentale), precum și o serie de upgrade-uri și caracteristici noi disponibile de la sfârșitul lunii ianuarie.

Renault 5 va primi funcția de conducere One Pedal, începând de la echiparea Techno în sus. Acest al patrulea nivel de frânare regenerativă permite șoferului să oprească vehiculul complet fără a folosi pedala de frână, folosind-o doar pe cea de accelerație.

Funcția de monitorizare a atenției șoferului va fi, de asemenea, disponibilă. Folosind o cameră instalată la interior pe stâlpul din stânga parbrizului, această funcție poate detecta oboseala sau dacă atenția șoferului a fost distrasă. Funcția va fi regăsită și pe versiunile facelift de Dacia Logan, Sandero și Jogger.

Sistem de monitorizare a șoferului pe Dacia Jogger. Sursa foto: Dacia

Pe partea de design, Renault 5 poate fi personalizat cu noile stickere „PoweR5” pentru aripile spate, în timp ce pachetul de autocolante „NumbeR5” pentru aripile față și plafon, deja prezent pe nivelurile de echipare Techno și Iconic Cinq, va fi disponibil și pentru echipările Five și Evolution.