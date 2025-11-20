Comisia Europeană pregătește reglementarea unei noi clase de vehicule electrice accesibile inspirată de conceptul Dacia Hipster

Comisia Europeană pregătește noi reglementări dedicate mașinilor electrice accesibile, într-un context în care industria auto solicită soluții legislative pentru vehicule mai mici și mai ieftine. În luna decembrie este programată o întâlnire în care Bruxelles-ul ar urma să decidă omologarea unei noi categorii de automobile, poziționată între cvadricicluri și segmentul actual M1, concept care urmează direcția prezentată recent de Dacia prin prototipul Hipster, conform Profit.ro.

În forma actuală, producătorii auto pot proiecta vehicule foarte compacte, cu motoare de capacitate cilindrică redusă și consum scăzut. Totuși, standardele de siguranță și noile norme de emisii care vor intra în vigoare în următorul deceniu fac imposibilă vânzarea acestor vehicule la prețuri accesibile. Dacă ar respecta integral cerințele din categoria M1 – airbag-uri obligatorii, teste stricte de impact, sisteme ADAS precum frânarea automată de urgență, menținerea benzii sau monitorizarea șoferului –, costurile ar urca peste nivelul pe care clienții ar fi dispuși să îl plătească.

Industria auto europeană, în special companiile franceze Renault Group și Stellantis, a cerut Comisiei Europene o soluție legislativă care să permită dezvoltarea unei clase noi de vehicule urbane, inspirată de categoria „Kei Car” din Japonia. Introducerea acestei categorii în Japonia a dus la vânzări masive, depășind astăzi 30% din piața auto locală. Avantajele sunt evidente: automobile mai mici, consum redus, costuri de producție scăzute și manevrabilitate superioară în orașe aglomerate.

O categorie similară ar permite reducerea cerințelor de siguranță, a limitelor de greutate și de putere, fără a elimina complet standardele esențiale, ceea ce ar facilita apariția unor vehicule electrice cu preț de 15.000 – 20.000 de euro. Intervalul a fost confirmat și de Stephane Sejourne, comisarul european pentru Industrie, care a declarat că anunțul oficial va fi făcut pe 10 decembrie, în cadrul unui eveniment dedicat industriei.

În acest context, conceptul Dacia Hipster a atras rapid atenția publicului. Vehiculul, prezentat la Paris, propune o lungime de doar 3 metri, patru locuri, un portbagaj de 70 de litri extensibil la 500 de litri prin rabatarea scaunelor spate și o autonomie de aproximativ 200 de kilometri.

Designerii și inginerii Dacia au explicat că proiectul a fost realizat fără constrângeri tehnice, tocmai pentru a evidenția posibilitățile unui astfel de model. Totuși, forma pătrată, optimizată pentru volum, ar ridica probleme la testele de siguranță pentru protecția pietonilor, iar dimensiunile nu ar corespunde probabil cerințelor minime din legislația actuală.

Frank Marotte, vicepreședinte pentru vânzări și marketing al Dacia, a descris impactul major generat de Hipster: „A stârnit multă curiozitate, mai ales despre cum s-ar putea fabrica un astfel de produs”. El a subliniat și interesul crescut din țări care nu sunt în mod tradițional orientate către vehicule electrice: „S-a bucurat de interes și în Europa de Est, în România. Lumea înțelege că mobilitatea va trebui să se schimbe, iar soluțiile devin relevante când devin cu adevărat accesibile. Hipster a vorbit exact despre asta”.

Din perspectiva industriei, o categorie nouă de vehicule urbane electrice ar putea genera vânzări de câteva milioane de unități anual, ajutând la compensarea declinului accentuat al pieței auto din ultimii șase ani. Producătorii argumentează că o astfel de soluție este esențială pentru menținerea competitivității în fața presiunii exercitate de importurile din afara Uniunii Europene și pentru facilitarea tranziției către mobilitatea electrică la scară largă.

Pentru moment, cadrul legislativ relevant rămâne Regulamentul (UE) 2018/858, care stabilește standardele de omologare pentru categoria M1. Dar presiunea industriei și interesul consumatorilor pentru vehicule electrice accesibile fac probabilă crearea unei noi clase, mai permisive, adaptată nevoilor urbane și produselor precum Dacia Hipster.

Dacă decizia Comisiei Europene va confirma direcția anunțată, producătorii ar putea începe dezvoltarea unor modele de serie în următorii ani, marcând o schimbare importantă pe piața auto europeană.