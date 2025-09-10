RAPORT Creștere spectaculoasă a brandurilor de mașini chinezești pe site-urile de vânzări auto / De două ori mai multe anunțuri față de vara anului trecut

În ultima perioadă, Europa a devenit un go-to destination pentru brandurile de mașini din China. BYD a venit în țara noastră în luna mai a acestui an, iar în iulie a intrat și brandul Chery, iar România nu face excepție. Într-un raport transmis de Autovit.ro către TechRider.ro, o platformă de vânzări auto second-hand, dar și noi, susține că interesul pentru mașinile Made in China a crescut semnificativ față de vara anului trecut, cu o dublare a anunțurilor și o creștere de 165% a vizualizărilor acestora.

Evoluția anunțurilor și a valorii de piață

Analiza Autovit.ro susține că numărul de anunțuri pentru mașini chinezești postate pe platforma sa a crescut vertiginos, de la 201 în vara anului trecut la 448 în vara lui 2025. Din totalul acestora, 138 de anunțuri au vizat vehicule noi în 2024, în comparație cu acest an, care a înregistrat 228 de anunțuri. Platforma anunță că această dinamică „demonstrează nu doar disponibilitatea unui portofoliu din ce în ce mai diversificat, ci și încrederea sporită a consumatorilor români în mărcile chinezești”.

Prin urmare, impactul financiar al acestei expansiuni este și el semnificativ, cu o valoare totală de aproximativ 10,5 milioane de euro a mașinilor din China pe platforma de vânzări în perioada iunie – august 2025. Deși volumele au crescut, prețul mediu al unei mașini a rămas relativ stabil, cu o ușoară creștere de 7%, de la 21.902 euro la 23.436 de euro. Brandurile chinezești reușesc, așadar, să ofere soluții competitive, păstrând o poziționare accesibilă față de concurența europeană sau japoneză.

Totodată, și vizualizările anunțurilor pentru mașini din China au crescut. De la aproape 128.000 de vizite înregistrate pentru vehiculele chinezești în vara anului trecut, platforma anunță peste 339.000 de vizualizări în aceeași perioadă din 2025. În plus, peste 146.000 de vizualizări au fost pentru mașini noi, echivalentul a 43,1% din total.

Ce branduri preferă românii

Topul mărcilor chinezești pe Autovit, după numărul total al anunțurilor și vizitelor pe platformă, stă în felul următor:

Brandul auto Anunțuri (% din total) Vizite (% din total) MG 63% 58% Geely 16% 14% Lynk & Co 7% 5% BYD 5% 15% BAIC 4% < 3% Sursa: date Autovit.ro

Dominația MG în clasament se poate observa și la categoria modele, întrucât modelele producătorului chinez cu nume britanic ocupă primele patru locuri în privința numărului anunțurilor, și tot primele patru locuri și la categoria vizualizări.

O analiză pe segmentele de preț dezvăluie că cele mai multe anunțuri au fost postate în gama de preț 10.000 – 20.000 de euro (154 de anunțuri) și 20.000 – 35.000 de euro (269 de anunțuri), reprezentând o creștere de 64%, respectiv 154%, față de anul trecut. În plus, segmentul premium entry-level (35.000 – 50.000 de euro) a început să prindă contur, cu 19 anunțuri în 2025 față de unul singur în 2024.

Motorizările hibride cuceresc piața auto

Preferințele pentru tipurile de motorizare, și în cazul brandurilor chinezești, reflectă din nou tranziția globală către mobilitatea electrică. Motorizarea pe benzină, deși încă dominantă, a înregistrat o scădere procentuală notabilă, la 43% din totalul anunțutilor și 40% din vizualizări, o scădere de aproximativ 20% în ambele categorii.

În schimb, hibridele au câștigat teren semnificativ, ajungând la 18% din totalul anunțurilor și 14% din vizualizări în 2025. Vehiculele plug-in hybrid au cunoscut un salt și mai spectaculos, ajungând la 21% și respectiv 17% în perioada iunie – august a 2025.

Cifrele oferite de Autovit.ro confirmă că piața auto românească traversează o perioadă de transformare accelerată, în care mărcile chinezești nu mai reprezintă o alternativă experimentală, ci o prezență consolidată și în continuă expansiune, capabilă să concureze direct cu producătorii tradiționali pe toate segmentele de piață.