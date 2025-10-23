Tesla se așteaptă la rezultate puternice în trimestrul al treilea, impulsionate de cumpărătorii americani grăbiți să profite de creditele fiscale pentru vehicule electrice

Tesla este așteptată să raporteze o creștere semnificativă a veniturilor pentru trimestrul al treilea din 2025, pe fondul cererii ridicate din Statele Unite, unde cumpărătorii s-au grăbit să achiziționeze vehicule electrice înainte de expirarea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari.

Potrivit datelor citate de Reuters, veniturile companiei ar urma să ajungă la 26,24 miliarde de dolari, în creștere cu 4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform estimărilor LSEG.

Analiștii se așteaptă însă la o scădere a marjei brute din segmentul auto, excluzând creditele de reglementare, până la 15,6%, de la 17,05% anul trecut, potrivit unui sondaj realizat de Visible Alpha în rândul a 19 analiști. Reducerea marjelor este rezultatul campaniilor de discounturi și al lansării unor versiuni mai accesibile ale modelelor Tesla, concepute pentru a atrage un număr mai mare de cumpărători.

În această perioadă, Tesla a introdus variantele Standard ale modelelor Model 3 și Model Y, mai ieftine cu 5.000 până la 5.500 de dolari față de versiunile precedente. Compania a redus dimensiunea bateriei, a montat un motor mai puțin puternic și a eliminat anumite dotări, precum ecranele tactile din spate și buzunarele pentru scaunele din față. În paralel, Tesla a aplicat reduceri temporare și la versiunile Premium, mai scumpe.

Aceste modificări fac parte dintr-o strategie menită să mențină competitivitatea Tesla într-un context global marcat de intensificarea rivalității cu alți producători de vehicule electrice. Totuși, presiunea asupra marjelor de profit a devenit o îngrijorare pentru investitori, mai ales după ce vânzările companiei au scăzut pentru prima dată anul trecut.

Analiștii estimează o nouă scădere a vânzărilor în 2025, de aproximativ 8,5%, influențată și de retorica politică a lui Elon Musk, care a generat controverse și ar fi afectat imaginea brandului în rândul unor consumatori.

Directorul general al companiei este așteptat să ofere detalii și despre stadiul proiectului robotaxi, considerat una dintre principalele direcții strategice pentru viitor. Musk a afirmat anterior că flota de taxiuri autonome Tesla va deservi „jumătate din populația Statelor Unite până la sfârșitul anului”.

„Care sunt indicatorii relevanți – dimensiunea flotei, numărul total de kilometri parcurși și regiunile acoperite – pe care îi estimați pentru trimestrul al patrulea și pentru 2026?” au întrebat analiștii de la Cantor Fitzgerald într-o notă transmisă marți, cu o zi înaintea publicării rezultatelor.

Deși Tesla și-a extins semnificativ activitatea în domeniul roboticii și al inteligenței artificiale, o mare parte din veniturile sale provin în continuare din vânzarea de automobile. Compania are în prezent o capitalizare bursieră de aproximativ 1,4 trilioane de dolari, iar acțiunile sale au crescut cu aproape 10% de la începutul anului, impulsionate de un pachet salarial record propus pentru Elon Musk, în valoare de 1 trilion de dolari.

Investitorii urmăresc, de asemenea, evoluția veniturilor din creditele de reglementare – certificatele pe care Tesla le vinde altor producători auto pentru a-i ajuta să respecte standardele de emisii. Există semne că aceste venituri ar putea scădea după modificările de politică introduse de administrația Trump.