1 minute de citit
Nu sunt comentarii

BYD atinge pragul de 15 milioane de vehicule cu energie nouă produse / SUV-ul DENZA N8L, destinat pieței europene, este modelul ce marchează pragul

Daniel Simion
23 decembrie 2025
Producătorul chinez de autoturisme BYD atinge pragul de 15 milioane de vehicule electrificate produse, se arată într-un comunicat al companiei, transmis către TechRider.ro. Vehiculele cu energie nouă includ atât modele 100% electrice, cât și autovehicule electrificate echipate cu tehnologia hibridă.

Brandul Denza va intra în Europa în 2026

Evenimentul a fost celebrat în fabrica BYD din Jinan, China, unde producția a debutat în urmă cu trei ani. Vehiculul care a marcat această realizare pe linia de producție BYD a fost cel de-al 15.000-lea exemplar N8L, un SUV de mari dimensiuni, cu șase locuri, aparținând sub-brandului Denza. Modelul folosește aceeași platformă Super Hybrid și e3 (e-cube) precum Z9GT, break-ul electric care va marca debutul brand-ului Denza pe piața europeană în 2026.

În primele 11 luni ale anului 2025, producția totală a atins 4,182 milioane de vehicule, reprezentând o creștere anuală de 11,3%. În aceeași perioadă, vânzările în afara Chinei au atins 917.000 de unități, depășind volumul înregistrat pe întreg anul 2024, iar prezența globală a BYD se extinde în prezent în peste 110 țări și regiuni. BYD susține că primul său model electrificat, denumit F3DM, a devenit în 2008 și primul plug-in hybrid produs în serie la nivel mondial.

BYD-F3DM
BYD F3DM. Sursa foto: PETER PARKS / AFP / Profimedia

BYD susține că investește semnificativ în cercetare și dezvoltare. Conform datelor furnizate de producător, în primele trei trimestre ale anului 2025, compania a alocat aproximativ 5,3 miliarde de euro pentru R&D, ceea ce a dus investițiile cumulative în cercetare și dezvoltare la aproximativ 26,65 miliarde de euro.

