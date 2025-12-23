Producătorul chinez de autoturisme BYD atinge pragul de 15 milioane de vehicule electrificate produse, se arată într-un comunicat al companiei, transmis către TechRider.ro. Vehiculele cu energie nouă includ atât modele 100% electrice, cât și autovehicule electrificate echipate cu tehnologia hibridă.

Brandul Denza va intra în Europa în 2026

Evenimentul a fost celebrat în fabrica BYD din Jinan, China, unde producția a debutat în urmă cu trei ani. Vehiculul care a marcat această realizare pe linia de producție BYD a fost cel de-al 15.000-lea exemplar N8L, un SUV de mari dimensiuni, cu șase locuri, aparținând sub-brandului Denza. Modelul folosește aceeași platformă Super Hybrid și e3 (e-cube) precum Z9GT, break-ul electric care va marca debutul brand-ului Denza pe piața europeană în 2026.

În primele 11 luni ale anului 2025, producția totală a atins 4,182 milioane de vehicule, reprezentând o creștere anuală de 11,3%. În aceeași perioadă, vânzările în afara Chinei au atins 917.000 de unități, depășind volumul înregistrat pe întreg anul 2024, iar prezența globală a BYD se extinde în prezent în peste 110 țări și regiuni. BYD susține că primul său model electrificat, denumit F3DM, a devenit în 2008 și primul plug-in hybrid produs în serie la nivel mondial.

BYD F3DM. Sursa foto: PETER PARKS / AFP / Profimedia

BYD susține că investește semnificativ în cercetare și dezvoltare. Conform datelor furnizate de producător, în primele trei trimestre ale anului 2025, compania a alocat aproximativ 5,3 miliarde de euro pentru R&D, ceea ce a dus investițiile cumulative în cercetare și dezvoltare la aproximativ 26,65 miliarde de euro.