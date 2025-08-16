Lamborghini Fenomeno: Cel mai puternic model creat vreodată de constructorul italian este înțesat de calități unice

Constructorul italian de modele supersport din Sant’Agata Bolognese a prezentat Fenomeno, iar acesta promite să respecte îndeaproape denumirea care i-a fost dată.

Pentru început, vorbim de un model aniversar, construit cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la inaugurarea Lamborghini Centro Stile (Lamborghini Style Center). Apoi, Fenomeno face parte dintr-o serie extrem de limitată: doar 29 de bucăți vor fi construite. Totodată, vorbim de performanțe extraordinare: Fenomeno este echipat cu cel mai puternic motor V12 folosit vreodată de constructorul italian de o mașină.

Astfel, Fenomeno, bazat pe modelul Revuelto, este cel mai puternic Lamborghini creat vreodată. Motorul său cu combustie internă este combinat cu încă trei motoare electrice, iar puterea totală produsă de sistemul integrat de propulsie este de 1080 cai-putere. Avem 835 de cai-putere care provin de la motorul V12 aspirat, alături de 725 NM, la care se adaugă încă 245 cai-putere de la motoarele electrice. Pe lângă propulsorul unicat, Fenomeno se bucură și de alte soluții tehnice încorporate pentru prima dată pe un model Lamborhini, precum frânele CCM-R Plus carbon-ceramice.

Fenomeno adaugă încă o serie limitată la palmaresul Lamborghini, după Reventon (2007), Sesto Elemento (2010), Veneno (2013), Centenario (2016), Sián (2019) și Countach (2021).

Potrivit tradiției Lamborghini, numele provine de la un taur faimos care s-a luptat în arenă cu toreadorii în orașul Morelia (Mexic), în 2002. După lupta cu doi toreadori, taurul a fost lăsat în viață datorită calităților excepționale demonstrate în arenă. Totodată, Fenomeno înseamnă „Fenomenal” în italiană și spaniolă.

Trenul de rulare este găzduit de monofuselaj, șasiul dezvoltat de Lamborghini și inspirat de avioane, care are o structură frontală realizată din Forged Composite, un material făcut din fibră de carbon acoperită de rășină – produs și folosit de Lamborghini încă din 2007, de la lansarea lui Reventon.

Pe lângă motoarele care produc 1.080 de cai-putere, Fenomeno aduce o serie de tehnologii folosite la mașinile de curse, precum frânele CCM-R Plus carbon-ceramice, suspensia setată pentru performanțe de top, jante care se prind într-un sigur prezon (21 inchi pe față și 22 pe spate) și anvelope speciale Bridgestone.

Datorită tuturor celor de mai sus, Fenomeno este cel mai rapid Lamborghini lansat vreodată: 2,4 secunde de la 0 la 100 km/oră, 6,7 secunde până la 200 km/oră și o viteză maximă de 350 km/oră. Mai mult, rația greutate/putere este cea mai bună din istoria mărcii: 1,64 kg/CP. Tot la capitolul putere, Fenomeno vine cu cel mai mare raport cai-putere/litru (128) din istoria motoarelor V12 create de Lamborghini. Puterea ajunge pe asfalt prin intermediul unei transmisii automate cu 8 trepte și dublu ambreiaj.

La exterior, capota integrează două prize mari de aer, precum modelul de curse Huracan GT3, în timp ce luminile de zi cu LED au forma coarnelor taurului de pe sigla Lamborghini. Noul design al ușilor are și rol aerodinamic, nu doar estetic, și direcționează fluxul de aer către prizele de aer laterale.

Pentru lansarea Fenomeno a fost aleasă culoare galben „Giallo Crius”, care face un contrast puternic cu elementele din fibră de carbon din partea inferioară a caroseriei.

În cabină, fibra de carbon este principalul material folosit, fie că ne uităm la consola centrală, panourile ușilor sau scaunele tip scoică. Majoritatea butoanelor fizice au fost eliminate și în locul lor avem trei ecrane (șofer, consolă, pasager).