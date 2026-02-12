Mazda ocupă primul loc în noua evaluare „Safety Verdict” realizată de Consumer Reports, depășind toate celelalte mărci analizate, inclusiv branduri premium precum Volvo.

Evaluarea oferă o imagine de ansamblu asupra siguranței vehiculelor moderne și ia în calcul mai mult decât testele clasice de impact.

Metodologie complexă, dincolo de testele de impact

Noua metodologie analizează protecția în caz de accident, dar și capacitatea mașinii de a preveni un impact. Sunt evaluate manevrabilitatea și frânarea în situații de urgență, sistemele de asistență oferite standard și gradul de distragere produs de comenzile din interior.

Nivelul de bază presupune respectarea standardelor federale din SUA, stabilite de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Nivelul următor include teste suplimentare, precum cele realizate de Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Sunt luate în calcul rezultatele la impact frontal cu suprapunere redusă și la impact lateral, dar și comportamentul rutier și performanța sistemului de frânare.

La cel mai înalt nivel, „Best”, Consumer Reports punctează suplimentar mașinile care oferă standard sisteme precum frânare automată de urgență, avertizare pentru unghiul mort și alertă la trafic transversal spate.

De asemenea, sunt analizate interfețele multimedia și comenzile fizice. Vehiculele cu sisteme considerate prea complicate sau care distrag atenția pot pierde puncte.

Echilibru între protecție, tehnologie și ușurință în utilizare

În acest context, Mazda a obținut cel mai mare scor general. Chiar dacă are în gamă modele ușoare sau cu tracțiune spate, precum MX-5, marca japoneză a reușit să se impună prin echilibrul dintre protecție, tehnologie și ușurința în utilizare.

Mărci precum Tesla și Volvo au avut rezultate bune la testele de impact, dar au fost penalizate pentru interfețe interioare considerate mai puțin intuitive.

„O mașină sigură are un comportament previzibil la frânare și în situații de urgență, comenzi care nu distrag atenția, tehnologie care poate preveni un accident și o structură care protejează ocupanții dacă acesta are loc”, a declarat Emily A. Thomas, director asociat pentru siguranță auto în cadrul Consumer Reports.

Siguranța, element central al filozofiei Mazda

Mazda a primit în ultimii ani mai multe distincții pentru siguranță. Numeroase modele au obținut calificative maxime în testele IIHS. Reprezentanții companiei spun că siguranța este un element central al filozofiei de dezvoltare.

„Siguranța este fundamentală pentru filosofia de inginerie Mazda și suntem onorați de recunoașterea primită din partea Consumer Reports”, a declarat Jennifer Morrison, director pentru siguranța vehiculelor în cadrul Mazda North American Operations.

În clasamentul final al evaluării Safety Verdict, Mazda este urmată de Genesis, Acura, Lincoln și Hyundai.