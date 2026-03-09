Transportatorii din România solicită intervenția urgentă a Guvernului pentru reducerea accizelor la carburanți și stabilizarea pieței polițelor RCA, avertizând că majorările de costuri ar putea provoca blocaje în lanțurile de aprovizionare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Solicitarea vine din partea Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), organizație care reprezintă transportatori din sectorul de marfă și de persoane.

Potrivit reprezentanților confederației, citați de Știripesurse.ro, creșterea continuă a prețurilor la combustibili și a tarifelor pentru polițele RCA – asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pune o presiune majoră asupra companiilor de transport.

Transportatorii: costurile nu mai pot fi acoperite

COTAR susține că, în actualele condiții, multe firme din sectorul transporturilor riscă să nu mai poată respecta contractele încheiate, deoarece tarifele negociate anterior nu mai acoperă costurile reale de operare.

„Dacă nu se iau măsuri rapide, riscăm să ajungem în situația în care contractele de transport nu vor mai putea fi onorate, pentru că prețurile nu vor mai acoperi costurile reale”, au transmis reprezentanții organizației într-un comunicat.

Sectorul transporturilor este considerat unul dintre cele mai sensibile la fluctuațiile prețului combustibililor, deoarece carburanții reprezintă o componentă majoră a costurilor operaționale.

Reducerea accizelor, soluția propusă de transportatori

Pentru a reduce presiunea asupra companiilor din domeniu, transportatorii cer Guvernului să adopte rapid măsuri pentru diminuarea accizelor aplicate carburanților.

Potrivit COTAR, o astfel de intervenție ar putea fi realizată prin:

ordonanță de urgență, sau

hotărâre de guvern,

care să reducă nivelul accizelor la benzină și motorină.

Organizația susține că o astfel de măsură ar putea tempera creșterea costurilor din transport și ar contribui la menținerea stabilității lanțurilor de aprovizionare.

Propunerea unei companii de asigurări de stat

Pe lângă problema carburanților, transportatorii cer și intervenția statului pe piața asigurărilor auto.

Reprezentanții COTAR solicită înființarea unei companii de asigurări cu capital de stat care să emită polițe RCA – asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Potrivit organizației, această posibilitate este prevăzută de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Transportatorii consideră că apariția unui astfel de actor pe piață ar putea contribui la stabilizarea prețurilor și la creșterea concurenței în sectorul asigurărilor auto.